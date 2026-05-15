Alemka Markotić: 'Hantavirus prenosi se jednako kao gripa'

Za sve vrste hantavirusa potvrđeno je da se prenose s malih glodavaca na ljude, dok je za virus Hanta Andes ranijim kliničkim i epidemiološkim istraživanjima utvrđeno da se može prenositi i s čovjeka na čovjeka, što se i dokazalo u situaciji na na nizozemskom kruzeru MV Hondius. Kad je u pitanju prijenos s glodavaca na čovjeka, on je moguć udisanjem prašine onečišćene izlučevinama zaraženih životinja, izravnim kontaktom ili ugrizom, dok se s čovjeka na čovjeka prenosi kapljičnim putem, ili bliskim kontaktom s tjelesnim tekućinama zaražene osobe. Dakle, kao i drugi respiratorni virusi, poput virusa gripe, ili COVID-a, čiju smo epidemiju imali, kaže prof. dr. sc. Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" i članica Vijeća Međunarodnog društva za hantavirus.