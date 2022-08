Ambrozija pogađa sve više ljudi u Hrvatskoj: Stres i brzi život u gradu pogoršavaju alergiju

Ambrozija je među najagresivnijim alergenim biljkama u svijetu, a najčešće raste na zapuštenim zemljištima, livadama i vrtovima. Naraste do metar i pol visine, a uspravna i razgranata stabljika joj je prekrivena sitnim dlačicama. Listovi su jajolikog oblika, a cvjetovi su žućkaste boje i grozdasto cvatu na vrhovima stabljike. Samo jedna biljka sadrži do 200 cvjetova, oprašuje se vjetrom te proizvodi čak i do osam milijuna izrazito alergogenih peludnih zrnaca.