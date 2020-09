Američki gradovi godišnje gube 36 milijuna stabala: Evo zašto je to važno i kako to zaustaviti

David Nowak, viši znanstvenik Američke službe za šume upozorio je kako su drveća vrlo važna za ljudski opstanak i kako bi se svi trebali više posvetiti istima pošto ih svake godine ima sve manje

<p>Pokrov drveća u američkim gradovima se smanjuje. Istraživanje koje je prošle godine objavio Američki ured za šume otkrilo je da se godišnje izgubi 36 milijuna stabala iz urbanih i seoskih zajednica u petogodišnjem razdoblju. To je pad od 1 posto od 2009. do 2014.</p><p>- Ako nastavimo tim putem, 'gradovi će postati topliji, zagađeniji i općenito nezdraviji za stanovnike' - rekao je <strong>David Nowak</strong>, viši znanstvenik Američke službe za šume i koautor istraživanja. Nowak kaže da postoji mnogo razloga zbog kojih nam se broj krošnja smanjuje, uključujući uragane, tornade, požare, insekte i bolesti. Ali jedan od razloga gubitka drveća kojeg ljudi mogu kontrolirati je razvoj senzibilnosti.</p><p>- Vidimo da se pokrov drveta zamijenio s nepropusnim poklopcem, što znači da kada pogledamo fotografije, ono što je tamo bilo zamijenjeno je parkiralištem ili zgradom - rekao je Nowak. Više od 80 posto američkog stanovništva živi u urbanim područjima, a većina Amerikanaca živi u šumovitim regijama duž istočne i zapadne obale, kaže Nowak.</p><p>Svaki put kad izgradimo cestu, zgradu i posiječemo drvo ili dodamo drvo, to ne utječe samo na to mjesto, već i na regiju. </p><p>Nowak navodi 10 pogodnosti koje drveće pruža društvu:</p><p>Smanjivanje topline: Drveće pruža hladovinu kućama, uredskim zgradama, parkovima i prometnicama, i ostalim površinama. Ona također uzimaju i isparavaju vodu, hladeći zrak oko sebe. Dok je vruće samo hodajte u sjeni drveta. To ne možete dobiti od trave, rekao je Nowak.</p><p>Da bi se postigla puna temperatura, pokrivač krošnji trebao bi premašiti 40 posto površine koja se hladi, prema nedavnoj studiji u Zborniku Nacionalne akademije znanosti. 'Jedan gradski blok trebao bi biti gotovo napola prekriven lisnatom mrežom grana i lišća', napisali su autori.</p><p>Smanjenje onečišćenja zraka: Drveće upija ugljik i uklanja zagađivače iz atmosfere.</p><p>Smanjenje emisija energije: Stabla smanjuju troškove energije za 4 milijarde dolara godišnje, prema Nowakovoj studiji. 'Sjene stabala nad zgradama smanjuju troškove klimatizacije. Uklonite li to drveće, zgrade se više zagrijavaju, više koristite klima uređaj i sagorijevate više goriva iz elektrana, pa su zagađenje i emisije u rastu.</p><p>Poboljšanje kvalitete vode: Stabla djeluju kao filtri za vodu, uzimaju prljavu površinsku vodu i upijaju dušik i fosfor u tlo.</p><p>Smanjenje poplava: Drveće smanjuje poplave upijajući vodu i smanjujući otjecanje u potoke.</p><p>Smanjivanje buke: Drveće može odbiti zvuk, jedan od razloga zbog kojeg ćete ih vidjeti kako ih postavljaju autoceste, duž ograda te između cesta i četvrti. Oni također mogu dodati zvuk kroz cvrkuta ptica i vjetra koji puše kroz lišće radeći zvukove koji su pokazali psihološku korist.</p><p>Zaštita od UV zračenja: Drveće upija 96 posto ultraljubičastog zračenja, kaže Nowak.</p><p>Poboljšana estetika: Pitajte bilo kojeg agenta za prodaju nekretnina, arhitekta ili planera grada: Drveće i pokrov lišća poboljšavaju izgled i vrijednost bilo koje nekretnine.</p><p>Poboljšano ljudsko zdravlje: Mnoga su istraživanja pronašla veze između izloženosti prirodi i boljeg mentalnog i fizičkog zdravlja. Liječnici čak propisuju šetnje u prirodi za djecu i obitelji zbog dokaza da izloženost prirodi snižava krvni tlak i hormone stresa. Studije su također povezale život u blizini zelenih površina s nižom stopom smrtnosti.</p><p>Stanište divljih životinja: Ptice se oslanjaju na drveće za sklonište, hranu i gniježđenje. Širom svijeta šume pružaju ogromnu raznolikost životinjskog svijeta.</p><h2>Planiranje pošumljavanja</h2><p>Nowak kaže da drveća ima i lošu stranu, poput izazivanja alergije na pelud ili velikih padajućih grana u oluji. Ali, kaže da postoje načini na koje gradovi i županije mogu upravljati drvećem kako bi pomogli zajednicama da napreduju.</p><p>- Ne možete samo reći nećemo imati šume. Mogli bismo se snalaziti i raditi s drvećem. Ne želite drvo usred bejzbol terena. Vrlo je teško baviti se sportom ako vam se nametnu stabla ili drveće usred autocesta - kaže Nowak i dodaje da možemo dizajnirati i upravljati krošnjama drveća u gradovima kako bismo pomogli utjecati na zrak, na vodu i utjecati na našu dobrobit. Urbane šume trebaju pomoć zbog srušenih stabala. Za razliku od ruralnih područja, drveću je vrlo teško ponovno se naseliti u gradskom okruženju s toliko kolnika i asfalta.</p><p>- Mnogo naših domaćih stabala zapravo ne može pronaći mjesto na kojem će baciti žir kako bi se moglo regenerirati - objašnjava <strong>Greg Levine</strong>, suizvršni direktor za Trees Atlanta. Zbog toga zajednica mora zapravo zasaditi drvo, jer područja jednostavno više nisu prirodna. Posao nije dovršen kad mladice puste korijen. Organizacije poput Trees Atlanta i njihovih volontera planiraju veći dio godine brinuti se o tim mladim drvećima dok ne sazru kako bi mogli samostalno napredovati.</p><p>- Pokušavamo orezivati ​​drveće 10 godina kako bismo bili sigurni da imaju dobru zdravu strukturu - dodaje Levine. Dodajemo i zaštitni pokrov za biljke oko drveća kako bismo zadržali vlagu u zemlji da se drvo ne bi presušilo. Moramo imati puno strpljenja sa sadnjom drveća oko pločnika kako bi izrasla u zdrava odrasla stabla, objasnio je.</p><h2>Kako pomoći u zaustavljanju gubitka drveća?</h2><p>Zaštitite ono što imate: Nowak kaže da je prvi korak brige o drveću na vlastitom imanju. 'Mislimo da plaćamo kuću i zato je moramo održavati. Ali budući da ne plaćamo prirodu, ne trebamo. A to nije nužno točno'. Izrežite mrtve udove sa svog drveća: ako su dovoljno mali, napravite to sami ili unajmite tvrtku. Rizik da vam udovi oštete kuću značajno se smanjuju kada se drveće održava, rekao je Nowak.</p><p>Primijetite gdje vaše drveće može imati problema: Često možete primijetiti kada nešto nije u redu, na primjer kada grane gube lišće i lome se ili kada gljive rastu u podnožju ili na drveću. Također možete unajmiti stručnjaka za drveće ili krošnje kako bi jednom godišnje procijenio zdravlje vaših stabala. Ili se za savjet možete obratiti svom lokalnom poljoprivrednom savjetodavnom uredu.</p><p>Nemojte uklanjati stara stabla ako to nije potrebno: Umjesto toga, pokušajte poduzeti manje radnje poput uklanjanja grana. 'Dugo je potrebno da stabla postanu velika: 50 do 100 godina. I kad jednom izrastu, mogu živjeti dugo. Ali ako izvadite veliko stablo i kažete da ćete presaditi novo, to nije najbolje rješenje jer će biti potrebno jako puno vremena da ono naraste'.</p><p>Dopustite drveću da raste na vašem imanju: Iako se estetika kod svih razlikuje, to je jeftin način za postizanje hladnijih dvorišta i nižih računa za energiju. To je i također jeftin pristup kontroli poplave i buke.</p><p>Educirajte se o drveću i uključite se: Mnogi gradovi imaju uredbe o drvećima kojima žele zaštititi vrlo stara, značajna stabla. Možete se uključiti prisustvovanjem sastancima gradskog vijeća. Također možete pomoći svom gradu u sadnji drveća pridruživanjem lokalnim neprofitnim skupinama, piše <a href="https://edition.cnn.com/2019/07/20/health/iyw-cities-losing-36-million-trees-how-to-help-trnd/index.html" target="_blank">CNN</a>.</p>