Infarkt može proći i bez simptoma, ili uz neke netipične

Liječnici upozoravaju kako značajan broj srčanih udara prolazi bez simptoma, ili s atipičnim simptomima, poput umora i slabosti ili pečenja kao kod žgaravice, zbog čega nisu prepoznati na vrijeme

<p>Desetodnevno putovanje po Washingtonu, Atlantic Cityju i New Yorku, koje su Anthony Cottrell i njegova supruga Ellen isplanirali 2016. godine, da proslave srebrni pir, moglo je završiti kobno. Naime, dok su obilazili Washington, Anthony (48) je postajao umorniji.</p><p>- Navikao sam puno hodati, no odjednom sam se jednostavno osjećao tromo. Hodali bismo 20 minuta, pa sam morao sjesti. Ellen i ja smo to pripisali jet lagu, ili tome da ipak nisam bio u formi toliko koliko smo mislili - kaže Anthony. No, zapravo je proživljavao posljedice tihog srčanog udara, a da toga nije bio svjestan.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Ovih osam znakova mogu se javiti i do mjesec dana prije srčanog udara</p><p>Naime, iako u filmovima često možete vidjeti da se lik koji proživljava srčani udar hvata za srce i ima bolnu grimasu na licu, srčani udar u mnogo slučajeva može imati vrlo nejasne simptome, zbog kojih ćete odbaciti pomisao da je riječ o tome, jer se čini da je u pitanju 'samo' viroza' ili pojačani umor. Ponekad čak i nema nikakvih simptoma.</p><p>S druge strane, taj tihi infarkt miokarda (SMI) - kako se naziva u medicini - čini do 50 posto od ukupno 100.000 pacijenata koji zbog infarkta budu zaprimljeni u američke bolnice. Nazivaju se 'tihim' zato što izostaju klasični simptomi udara, kao što su bol u prsima, bol u ruci, znojenje i otežano disanje.</p><p>- Ako se i jave neki simptomi, najčešće je to nedostatak zraka i teški umor u situacijama koje je čovjek inače mogao podnijeti bez problema. Može se javiti i bol u predjelu žličice ili u grlu, a ponekad i vrtoglavica te omaglica. To su najčešći simptomi ‘tihog’ srčanog udara, ako ih uopće ima - komentira kardiolog prim. dr. Nikša Drinković iz Poliklinike Drinković.</p><p>Istodobno, u organizmu se događa isti mehanizam kao i za vrijeme 'klasičnog' srčanog udara. Opskrba srca srcem iznenada je blokirana zbog začepljenih arterija. Takvo je stanje puno opasnije nego klasični udar, odnosno ima veću smrtnost, dodaje. </p><p>- Ako simptomi nisu prepoznati na vrijeme, nema pravodobne liječničke intervencije. S druge strane, svaki takav udar ostavlja oštećenja na srcu, čime raste rizik od novog infarkta i smrtnog ishoda, upozorava dr. Drinković. Dodaje kako se u mnogo slučajeva tek naknadno na sistematskom pregledu otkrije da je čovjek prehodao infarkt, pa u tom slučaju svakako treba započeti s preventivnim mjerama - redovitim pregledima, zdravijim načinom prehrane, više kretanja i odbacivanjem pušenja. </p><p>Problem je zakomplicirala i pandemija, jer se ljudi u zadnje vrijeme klone odlazaka u bolnicu, na što su već u više navrata upozoravali i hrvatski kardiolozi. </p><p>Istraživanje britanske Zaklade za srce pokazalo je da je 84 posto liječnika izjavilo da bilježe pad broja pacijenata koji se javljaju u bolnicu, čak i s najozbiljnijom vrstom srčanog udara, gdje postoji gotovo potpuna blokada i pacijent je imao izražene simptome. Istina je da hitno liječenje nije potrebno kod svakog infarkta, no ako nisu pod kontrolom, neki od njih mogu biti fatalni, upozoravaju stručnjaci. </p><p>- Potpuna blokada arterija ovisi o vremenu - što duže čekate, to je više oštećenja srčanog mišića - kaže dr. Jerome Ment, kardiolog u Sveučilišnoj bolnici Birmingham. Dodaje kako su osobe s dijabetesom tipa 2 u većem riziku od tihog srčanog udara, vjerojatno zato što dijabetes narušava opskrbu živaca, pa ne osjećaju bol u srcu. No, kod dijabetičara je veći rizik za tihi udar kod žena, nego kod muškaraca, što znanost još ne zna objasniti. </p><p>Stručnjaci kažu da zato treba biti pažljiviji u slučaju nekih atipičnih simptoma, kao što su: </p><p>- Ako ste, na primjer, nekoliko tjedana imali nejasne simptome slične simptomima gripe, s naglaskom na umor, posjetite svog liječnika opće prakse kako bi vas uputio na daljnje pretrage - kaže dr. Ment. Stvar je u tome da se simptomi koje osjetite ponekad mogu i povući, ali i vratiti, kao što se to dogodilo kod Anthonya. </p><p>- Potkraj odmora simptomi su se uglavnom povukli. No, nakon osam tjedana ponovo sam osjetio teški umor, kaže Anthony. Otišao je do liječnika i požalio se i na bolove u leđima, no pretrage nisu pokazale ništa. Nakon nekoliko dana preplavio ga je takav umor da je morao sjesti na pod, pa je pozvao hitnu službu. Očekivao je savjet i jako ga je iznenadilo kad su mu rekli da šalju kola Hitne pomoći. </p><p>- EKG i testovi za mjerenje troponina - proteina koji se otpuštaju u krvotok tijekom srčanog udara - otkrili su da je to problem. Anthony je pretrpio tihi srčani udar. Daljnja snimanja otkrila su kako mu je desna arterija u potpunosti blokirana i to - kako su liječnici procijenili - već otprilike 18 mjeseci. Još je šokantnije bilo to što su mu rekli da mu ista stvar prijeti i na lijevoj arteriji. </p><p>Liječenje tihog srčanog udara, nakon što se dijagnosticira, isto je kao i za bilo koji oblik srčanog udara i obično uključuje lijekove poput aspirina za širenje ugrušaka koji blokiraju protok krvi u srce. Moguće je da će biti propisana i terapija statinima, koji opuštaju krvne žile. Zatim se traži način za sprečavanje problema u budućnosti, poput angioplastike, odnosno operacije kojoj se postavlja balon unutar arterije kako bi se poboljšao protok krvi.</p><p>Četiri godine nakon što je doživio tihi srčani udar, Anthony još uvijek pati od štete koju je srce tada pretrpjelo. Iako je pomalo uspostavio stare navike i vratio se na posao, postoje stvari koje ga lako umore, a još uvijek se želi igrati s unucima i barem još jednom otputovati sa suprugom da obiđu zapadnu obalu Amerike.</p><p>- Još uvijek nisam siguran kad ću biti sposoban za to - kaže, a prenosi <a href="https://www.dailymail.co.uk/health/article-8682729/When-tiredness-sign-youre-having-SILENT-heart-attack.html">Daily Mail.</a> </p>