Amerikanci ove godine neće imati tradicionalni Halloween

Mnoge tradicionalne aktivnosti za Noć vještica mogu biti visoko rizične za širenje virusa. Postoji nekoliko sigurnijih, alternativnih načina za sudjelovanje u Noći vještica, objavio je CDC

<p>Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) izdali su prve smjernice za blagdane, uključujući i Noć vještica (Halloween), usred pandemije korona virusa u novoj objavi na svojoj web stranici. Maske i zabave ili hodanje vrata od vrata do vrata ove su godine zabranjeni zbog pandemije, objavio je CDC.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Heidi Klum kraljica je Halloweena</p><p>- Mnoge tradicionalne aktivnosti Halloweena mogu biti visoko rizične za širenje virusa. Postoji nekoliko sigurnijih, alternativnih načina za sudjelovanje u Noći vještica - upozorava CDC. Nove smjernice navode 'aktivnosti niskog rizika, umjerenog i višeg rizika' za obilježavanje Noći vještica.</p><h2>Noć vještica s niskim rizikom</h2><p>Aktivnosti s niskim rizikom uključuju rezbarenje bundeva i ukrašavanje doma, lov na plijen na otvorenom, natjecanja u virtualnim kostimima i održavanje filmske večeri s članovima kućanstva.</p><p>CDC predlaže da roditelji naprave popis stvari koje djeca trebaju pronaći dok šeću vani diveći se ukrasima Halloweena na distanci. Obiteljsko gledanje filmova također preporučuju. </p><h2>Umjereni rizični događaji</h2><p>Umjerene rizične stvari uključuju takozvani 'jednosmjerni trick or treat', odnosno zamjenu vrećica sa slatkišima smještenih na kraju kolnog prilaza ili ruba dvorišta, te male maskirane skupine na vanjskom prostoru gdje su sudionici međusobno udaljeni najmanje dva metra ili nazoče zabavi na otvorenom s kostimima na kojoj se nose maske i ljudi se drže socijalne distance.</p><p>Ovdje stoji i bilješka o maskama za Halloween: 'Kostimska maska ​​(za Noći vještica) nije zamjena za platnenu masku', objavio je CDC.</p><p>- Kostimska maska ​​ne smije se koristiti osim ako je izrađena od dva ili više slojeva prozračne tkanine koja pokriva usta i nos i ne ostavlja praznine - navodi agencija. Upozoravaju i da se zaštitna maska ne nosi uz kostimsku masku, ističući da je to opasno jer može otežati disanje.</p><p>Ostale aktivnosti s umjerenim rizikom uključuju 'jednosmjernu šetnju na otvorenom kroz ukletu šumu gdje se provodi odgovarajuća upotreba maski, a ljudi su na distanci'. Ako netko vrišti, savjetuju veće distanciranje. Rezanje bundeva ili noć uz film za Halloween na otvorenom s lokalnim obiteljskim prijateljima su u redu u ovoj kategoriji.</p><h2>Treba izbjegavati aktivnosti s većim rizikom</h2><p>CDC upozorava da treba izbjegavati aktivnosti većeg rizika. To uključuje 'trick or treat' od vrata do vrata, odlazak na zabave u zatvorenim kostimima, posjet ukletim kućama ili odlazak na vožnju sijena na traktorima s nepoznatim ljudima.</p><p>Treba izbjegavati i dijeljenje slastica iz prtljažnika automobila poredanih na velikim parkiralištima. Treba izbjegavati i putovanja na ruralni jesenski festival koji nije u vašoj zajednici ako živite u području žarišta COVID-19. Zapravo, zdravstvena agencija preporučuje prilagodbu svih aktivnosti Halloweena na temelju toga da li infekcija korona virusom raste na određenom području.</p><h2>Svi sveti</h2><p>Gore navedena pravila vrijede i za proslavu Svih Svetih.</p><p>- Mnoge tradicionalne aktivnosti mogu vas izložiti većem riziku od COVID-19. Postoji nekoliko sigurnijih, alternativnih načina proslave Día de los Muertos - rekao je CDC. Zdravstveni službenici predlažu izradu tradicionalnih obiteljskih recepata za obitelj i susjede te njihovu dostavu na nekontaktni način, puštanje glazbe u vašem domu u kojoj su uživali vaši preminuli, izradu i ukrašavanje maski, postavljanje jastuka i pokrivača u vašem domu za preminule i pridruživanje virtualnim proslavama kao način najnižeg rizika za proslavu Svih svetih.</p><p>Umjerene aktivnosti uključuju paradu na otvorenom gdje su ljudi međusobno udaljeni dva metra, posjećivanje i ukrašavanje grobova najmilijih s članovima obitelji ili priređivanje male večere na otvorenom s lokalnom obitelji i prijateljima. Velike proslave u zatvorenom s pjevanjem smatraju se rizičnijim događajima koje treba izbjegavati, kao i pretrpana okupljanja u zatvorenom, velike večere s ljudima iz različitih domaćinstava i putnicima s drugih mjesta.</p><p>- Ako planirate biti domaćin na ovaj blagdan, trebali biste procijeniti trenutne rizike od COVID-19 u vašoj zajednici kako biste utvrdili hoćete li zabavu odgoditi, otkazati ili ograničiti broj ljudi - upozorio je CDC, piše <a href="https://edition.cnn.com/2020/09/22/health/halloween-cdc-guidance-wellness/index.html" target="_blank">CNN</a>.</p>