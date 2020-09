Budite se umorni? Ostavite se hrane i mobitela prije spavanja

Rutina spavanja, isto vrijeme odlaska u krevet i buđenja iznimno je bitno da biste se osjećali odmorno ujutro. Klonite se zaslona prije spavanja i raširite zastore čim se probudite

<p>Ne zanemarujte osnove. Dobar san je presudan za buđenje ujutro. Dovoljno spavanja jedan je od tri stupa zdravog načina života, uz dobru prehranu i redovito vježbanje.</p><p>Ljudi teško započinju dan najčešće zato što su premoreni i pospani, odnosno nisu se dovoljno naspavali po noći. </p><p>Stoga pripazite da odspavate potrebnu količinu sati. Većini odraslih ljudi treba sedam do devet sati. </p><p>Da biste se dobro naspavali, pobrinite se za dobru higijenu spavanja. Ograničite tehnologiju i zaslone 30 minuta prije spavanja, spavajte s minimalno posteljine, održavajte prostor čistim, a sobu tamnom.</p><p>Vaša spavaća soba mora biti što tiha i opuštajuća i nemojte puno jesti prije nego idete na spavanje.</p><h2>Što se događa kad se probudimo?</h2><p>Moždani se valovi mijenjaju iz visokih, sporijih ritmova sna u ravnije, brže, konzistentne valove dok se naš mozak i tijelo bude. Od trenutka kada se probudimo, otkucaji srce i broj udisaja se povećavaju. Krvni tlak također raste od trenutka kad ujutro izađemo iz kreveta. Naša tjelesna temperatura, koja je tipično niža tijekom spavanja, raste ujutro kad se probudimo.</p><p>Razine kortizola, hormona stresa, smanjuju se tijekom prvih nekoliko sati sna i dosežu vrhunac nakon što se probudimo, što povećava osjećaj budnosti. Kortizol također pomaže povećati naš apetit. Jedenje zdravog doručka neophodno je gorivo koje će vašem tijelu i umu pomoći da u najboljem izdanju izdrže budni ostatak dana.</p><p>Uobičajeni poremećaji spavanja, uključuju alkohol, kofein i duhan, i svi oni mogu spriječiti kvalitetu sna i otežati buđenje ujutro.</p><p>Ostale stvari koje uzrokuju poteškoće u buđenju ujutro su poremećaji spavanja ili depresija. Poremećaji spavanja, uključujući apneju i nesanicu, mogu utjecati na kvalitetu vašeg sna i otežati buđenje ujutro.</p><p>Ključ buđenja ujutro je usredotočenost na stvari koje možete kontrolirati, posebno dan prije. </p><p><strong>Evo što možete učiniti:</strong></p><h2>1. Držite se rasporeda spavanja</h2><p>Spavanje i buđenje u isto vrijeme, a to uključuje i vikende. Nemojte ostajati budni do kasno i gledati Netflix. </p><p>Rutina spavanja pomoći će vam da se osjećate naspavanima, odmornima i da se sami prirodno probudite.</p><h2>2. Držite se rasporeda obroka</h2><p>Vrijeme za hranu utječe na vrijeme spavanja, a vrijeme spavanja utječe na vrijeme vašeg apetita. </p><p>Općenito, idealno je jesti tri sata prije spavanja.</p><p>Kao dio vaše jutarnje rutine, imajte na umu da su hrana i socijalna interakcija stimulativni. Stoga pokušajte planirati doručak kako biste doručkovali s društvom, ako je moguće. </p><h2>3. Koristite svjetlost u svoju korist</h2><p>Dnevno svjetlo aktivira senzore u mozgu koji djeluju kao naša unutarnja budilica. Jarko, jutarnje svjetlo, kad ga naš mozak prima otprilike u isto vrijeme svaki dan, moćan je signal koji nam poručuje da se probudimo. Dobivanje te sunčeve svjetlosti također potiskuje melatonin i resetira vaš cirkadijski ritam.</p><p>Osim toga, svjetlost ima dodatnu prednost promicanja budnosti, što je posebno važno ako vam je teško pokrenuti se ujutro. </p><p>Čim se probudite, ustanite iz kreveta i dignite rolete kako biste propustili sunčevu svjetlost.</p><h2>4. Pokrenite se</h2><p>Kao dio vaše jutarnje rutine, pokušajte šetati vani kako biste povećali budnost. Vježba također podiže tjelesnu temperaturu.</p><p>Iako je najbolje vrijeme za vježbanje osobni izbor, cilj je bilo koju vježbu izvesti unutar pet sati prije spavanja, tako da vaše tijelo ima vremena da se ohladi i pripremi za san. </p><h2>5. Preskočite drijemanje</h2><p>Ne odgađajte alarm ujutro da biste još malo odrijemali. Iako je primamljivo, to bi moglo donijeti više štete nego koristi. </p><h2>6. Izbjegavajte ići izravno pod tuš</h2><p>Iako tuširanje razbuđuje, nemojte to činiti odmah nakon jutarnjeg buđenja. Niste u potpunosti pripravni i koordinirani u prvoj sekundi buđenja, zato uzmite vremena da skuhate kavu i rastvorite zastore, prenosi <a href="https://www.thehealthy.com/sleep/how-to-wake-yourself-up/" target="_blank">Shape.</a></p>