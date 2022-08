Amerikanka od svoje 13. godine lice brije dva puta dnevno: 'Najseksi sam s punom bradom'

Dakota Cooke (30), koja koristi zamjenice i ona i oni, prvi put je primijetila abnormalan rast dlačica na svom licu u dobi od 13 godina i provela je godine idući na tjedne depilacije ili bi brijala lice dva puta dnevno.

Cirkuska umjetnica iz Las Vegasa osjećala se osuđivano i neugodno zbog rasta svoje brade i našla se kako tone u desetogodišnju spiralu tjeskobe i nelagode.

Unatoč tome što je otišla na nekoliko testova, nije jasno što je uzrokovalo Dakotinu dlakavost na licu, ali liječnici vjeruju da bi to moglo biti zbog toga što njezine nadbubrežne žlijezde proizvode previše testosterona.

- Kad sam ušla u pubertet s 13 godina, osim klasičnih problema ja sam dobila i neke dodatne. Počelo je s dlačicama boje breskve na mom licu koje su postale duže i tamnije. Obiteljski prijatelj mi je tada ukazao na to, pa me moj očuh odveo liječnicima na pretrage, a zatim me odveo u frizerski salon gdje sam imala svoju prvu depilaciju - prisjeća se.

- Bilo je jako neugodno, a u to sam vrijeme upravo učila kako obrijati noge. Odrasla sam u razdoblju u kojem su žene s dlakama na licu bile toliko stigmatizirane da su mi žene u salonu govorile kako djevojke ne bi trebale puštati dlake na licu - ispričala je.

- Pretpostavljam da je to ostalo duboko usađeno u moju podsvijest, jer sam sljedećih deset godina jednostavno utonula u ovu spiralu srama gdje sam pokušavala sakriti svoje lice na fotografijama i ići na depilaciju svaki tjedan. Došlo je do točke, kad sam radila jedan od svojih prvih poslova u maloprodaji, da sam brijala lice dvaput dnevno, jednom ujutro i onda na pauzi jer su dlačice bile jako vidljive, a radila sam u odjelu šminke gdje nije bilo prihvatljivo biti ništa osim stereotipne žene - ispričala je Dakota i dodala da je prekrivala ožiljke od brijanja šminkom.

Tek 2015. Dakota je konačno odlučila prihvatiti dlačice na licu nakon što joj je prijatelj predložio da jednostavno pokuša.

- Bila sam na zabavi sa svojom prijateljicom, Sunshine (35), i ona mi je pričala sve te divne priče o tome kako je to raditi u cirkusu, i svidjela mi se ta ideja. Rekla sam joj da bih voljela pustiti bradu i pridružiti joj se, na što je ona odgovorila 'Zašto ne bi?' - ispričala je Dakota za Daily Mail.

- To je stvarno bio katalizator koji je započeo moje putovanje prema prihvaćanju sebe i svoje brade. Puštanje brade mi je u početku bilo prilično neugodno, trebalo mi je puno truda i samokontrole da ju ponovo ne obrijem - kaže.

- Sjećam se kad me je netko prvi put pokušao slikati nakon što mi je brada narasla prvi centimetar. Zbog toga sam bila jako tjeskobna, kao i zbog buljenja ljudi, ali onda je došlo do točke kad sam jednostavno odlučila da me više nije briga - ispričala je Dakota i dodala da unatoč poteškoćama s kojima se suočavala dok je prihvaćala rast dlačica na licu, da je na kraju bila puno sretnija nego tijekom godina kad je skrivala svoju bradu.

- Sad se reklamiram kao Dakota, bradata dama, i to je dio mojeg nastupa na kojem također radim stvari poput zabijanja čavala u nos ili hodanja po staklu. Moja obitelj i prijatelji bili su mi velika podrška tijekom cijelog mog puta samoprihvaćanja i čak su mi kupili znak 'ne zezaj se s bradatom damom' koji mi se sviđa - rekla je.

- Moji pratitelji na TikToku također su bili nevjerojatni i volim odgovarati na njihova pitanja, kao i primati riječi podrške. Čak sam dobila komplimente od jednog od mojih apsolutnih heroja Johna Watersa, nakon što sam ga posjetila na potpisivanju knjige potpuno našminkana, ženstveno odjevena i s punom bradom - kaže.

- Rekao mi je da mu se sviđa moj izgled i da moram raditi reklamne kampanje, da moje lice treba biti posvuda - prepričala je.

- Iako nisam binarna, i dalje se odijevam vrlo ženstveno i volim se šminkati te nositi haljine i suknje. Brada nikada nije utjecala na to da sam ženska osoba, sada je samo dio mene i sretna sam što sam ju prihvatila kao dio sebe - zaključila je Dakota.

