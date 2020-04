Amputirali joj ruke i noge pa je postala beauty influencerica

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Cijeli život se bori s aknama, a onda joj lice 'spasi' karantena

Kaitlyn Dobrow (25) iz južne Kalifornije, bila je fit i aktivna 18-godišnja djevojka sve dok nije oboljela od bakterijskog meningitisa. Zastrašujuća infekcija uzrokovala je gubitak više od polovice kože te su joj morali amputirati ruke i noge, piše Metro.

Noć prije nego što je primljena u bolnicu, osjećala je jaku glavobolju i groznicu. Bolio ju je trbuh i povraćala je.

- Mama me pitala želim li ići u bolnicu, ali nisam se osjećala dovoljno dobro i smatrala sam da u tom trenutku nisam sposobna doći do bolnice. Otišla sam u kupaonicu i to je bilo zadnji put da sam stala na noge. U prvih 12 sati koža mi je postala ljubičasta. Meningitis je brzo napredovao i ušao u krvotok te prekinuo cirkulaciju na koži i u udovima koje je na kraju trebalo amputirati - prisjeća se.

Osim udova, meningitis joj je uništio i 57 posto kože te je bila podvrgnuta velikim brojem operacija.

Nakon rehabilitacije, Kaitlyn je svoju energiju preusmjerila u šminkanje kao jednu od rijetkih aktivnosti koje može raditi uz pomoć prostetike.

- Sama sam naučila sve o šminkanju. Mislim da mi to pomaže da promijenim način na koji se osjećam prema samoj sebi. Htjela sam pokrenuti svoj YouTube kanal. Gledala sa puno edukativnih videa dok sam se oporavljala pa sam postala opsjednuta šminkanjem - kaže.

- Mislila sam: 'Ovo je jako zabavno i ovo bi mogla raditi'. Ljepota je nešto više od izgleda, to osjećate - kaže.

Ona je sada uspješna beauty influencerica i zagovarateljica prava za osobe s invaliditetom. Na YouTube kanalu ima 235.000 pretplatnika, a na Instagramu 132.000 pratitelja.

- Trebalo mi je puno vremena da prihvatim svoj život onakav kakav jest, ali uspjela sam - kaže.

- Šminkanje me čini sretnom i osjećam se korisno. Volim kada pomognem ljudima koji su možda u sličnoj situaciji kao ja. Kažu da im dajem vjetar u leđa - dodala je.

- Proći kroz ovakve strahote i izaći još jača je nešto čemu se treba diviti - kaže otac od Kaitlyn.

