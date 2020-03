Ljepota u kućnoj izolaciji: Što s trepavicama, noktima i bojom?

Svaka kosa dobije najbolji tretman u specijaliziranim salonima za njegu, šišanje i bojenje kose.

No, trenutačna situacija nas dovodi do tisuću neodgovorenih pitanja i bespomoćnosti kada pogledamo kosu u ogledalo. Frizeri su zatvoreni, a jedino što sad možete je - uzeti stvar u svoje ruke. Velik dio posla možete odraditi sami i to uspješno dok za neke stvari treba pričekati tih trideset dana dok se vrata salona ne otvore. Frizerka i stilistica kose Ana Kuštre i vlasnica salona “Do šminke i frizure za pol vure” kaže kako se i tako trenutno nosi prirodno pa prigrlite strukturu svoje kose i posao će biti lakši.

- Ako vam je kosa kovrčava ostavite je takvu kao i onu ravnu kojoj trenutno neće trebati obrađeni valovi. Njegujte svoj prirodan look koji će se više nositi ovih dana - savjetuje Ana Kuštre.

Ako bojite kosu kod kuće, onda možete to i nastaviti, no oni koji to ipak prepuštaju frizeru, mogu pričekati.

- Ako mislite da nećete uspjeti kamuflirati izrast novim sprejevima u boji koji su trenutni “must have”, konzultirajte mailom frizera kako bi vam pomogao oko tona boje prilikom kupnje. Sprejevi se mogu kupiti u svim drogerijama, a u ovim trenutnim situacijama ih toplo preporučujem - kaže Ana.

Neodlazak na posao, odnosno rad od kuće i izostanak društvenog života idealna je prilika za obnovu i njegu kose. Osim kupljenih maski tu su i one domaće iz blendera. Većinu sastojaka imate kod kuće.

Maslinovo ulje i jaje su super početak njege za sve tipove kose. Rezultat je sjajna i nahranjena kosa.

Maslinovo, ricinusovo, kokosovo ili čičkovo ulje koristite kao bazu svake maske. Za hranjive maske u ulja umiješajte avokado, bananu ili majonezu. Za suhu kosu smiksajte đumbir, maslinovo ulje i jaje. Zaštita od lomljivih vrhova odlična je kombinacija banane, meda i kokosova ulja. Protiv ispadanja kose koristite korijen mlade koprive i vinski ocat. Prokuhajte i ostavite da odleži 24 sata, a tinkturu nanosite svaku večer na korijen kose.

Poticanje rasta nove kose postiže se prahom nima. Osim što se od nima spravljaju ljekoviti napici, od njega se pripremaju i ulja za kosu te maske tako da se prah nima miješa s vodom.

Masku je idealno stavljati jednom tjedno, a sada je možete držati satima na kosi. Prije je kosu dobro oprati šamponom dva puta, pa masku nanijeti na obrisanu i raščešljanu kosu.

Odrecite se fena i figara

Karantenu iskoristite za odricanje od svih vrućih pomagala za oblikovanje kose. Pegle i figara pospremite do daljnjeg. Kosi poklonite ovo vrijeme da se “odmori”. Osim toga, idealna je prilika da se s njom “poigrate”. Friško oprana kosa je idealna za kreiranje frizure. Ako ju ne želite nositi prirodno tu su osnovne tehnike kojima je možete nakovrčati.

- Vikleri su jedan od najčešćih metoda, njima kosu možemo dobiti u ravnijim varijantama i onim kovrčavim, a velike viklere koristimo za ravnije frizure dok su manji za kovrčave. Tu su nam i papilote ili krpice koje su bile najbolja metoda kada smo bili mali, zaboravljena tehnika ali najlakša i najefikasnija - savjetuje Ana Kuštre.

Neki od vas koji moraju i dalje odlaziti na posao prigrlite trendove koji vladaju svijetom, a najjednostavniji su za napraviti. Visoki ili niski zalizani rep uvijek je u trendu kao i male i jednostavne punđice. Tu su i lagano opuštene pletenice koje možete napraviti u samo nekoliko pokreta.

Mat paste i voskovi za kosu

- Osim jednostavnih frizura uvijek su nam i dobro došla pomagala kao marame i trake za kosu ili trenutni veliki hit Royal rajfovi. Iako je s kratkim kosama puno lakše baratati, naoružajte se mat pastama ili voskovima kojim možete napraviti zanimljive zalizane frizure - savjetuje Ana. Sve se preporučuje osim šišanja, jer bi samostalno šišanje moglo donijeti više štete nego koristi.

- Ošišati se sam kod kuće je loša ideja i teško da će izgledati dobro pa je u tom slučaju bolje pričekati tih 30 dana do otvaranja salona - savjetuje Ana te dodaje da ni frizeri ne uspijevaju sami sebe ošišati, bez obzira na znanje i vještine koje imaju.

- Krivi kut rezanja dovodi nas do više mjeseci popravljanja katastrofe koju si možete prouzročiti sami svojim neiskustvom, tupim i neprofesionalnim škarama. Vaše šišanje može pričekati, posebno duge kose. Kosa u 30 dana naraste samo centimetar, a on je vidljiv najviše kod jako kratke kose. Sve to možete popraviti gelovima, pastama, briljantinima i bilo kojim stylingom koji koristite - savjetuje Ana Kuštre.

Savjeti i trikovi:

1. MED - Hidratizira i zadržava vlagu te je odličan za suhu kosu. Čak i posvjetljuje boju kose. Samo nemojte pretjerati kako kosa ne bi bila previše ljepljiva.

2. BILJKA NIM - Poticanje rasta nove kose postiže se biljkom Nim, osim za napitak, rade se i maske tako da se biljka miješa s vodom.

3. HRANJIVE MASKE - Za hranjive maske u ulja umiješajte avokado, bananu ili majonezu.

4. SUHA KOSA - Za suhu kosu smiksajte đumbir, maslinovo ulje i jaje. Pakung nanesite na cijelu kosu, pokrijte vrećicom i ostavite sat vremena. Isperite.

5. LOMLJIVI VRHOVI - Zaštita od lomljivih vrhova odlična je kombinacija je banana, med i kokosovo ulje koje nanesite na kosu i ostavite pola sata.

6. PROTIV ISPADANJA - Ispada li vam kosa koristite korijen mlade koprive i vinski ocat. Prokuhajte i ostavite da odleži 24 sata, pa tinkturu nanesite svaku vačer na korijen kose.

7. VIKLERI - Papilote ili krpice nekad su bile najbolja metoda kada smo bili mali, zaboravljena tehnika ali najlakša i najefikasnija za lijepe kovrče.

Gelirane nokte rašpajte i njegujte baby uljem

Gel ili trajni lak mora se obnavljati svaka 3-4 tjedna, jer kako rastu nokti tako izrasta i gel i trajni lak. Zbog toga će mnogo djevojaka i žena trebati svoje nokte obnavljati kod kuće, ali kako to napraviti, a da se ne ošteti vlastiti nokat? Savjete o tome kako održavati nokte kod kuće dale su Franka Martinović i cure iz walk-in salona Tvornica noktiju.

- Gelirane nokte trebalo bi skratiti na dužinu svojih noktiju, ako im smeta naravno. Ukoliko je prošlo dosta vremena od prošle korekcije, a i gel se odvojio od prirodne ploče nokte, onda preporučujem da se uzme malo grublja rašpica (100/100 grita) koja se može nabaviti u drogerijama te da se izrašpa nokat sve dok se ne uspije doći do prirodnog nokta. Ali moj savjet je opet da pripazite na oštećenje prirodnog nokta - kaže Franka. Ako niste sigurne, radije uzmite slabiju rašpicu i laganim potezima skidajte gel.

- Ako ipak nemate odignutih noktiju možete iskoristit trenutno stanje, izrašpati tek toliko da skinete boju, zagladite cijeli nokat i nalakirati svojim omiljenim lakom koji imate kod kuće - dodaje Franka. Nije li vam do rašpanja, možete barem kratiti gel kako bude rastao s noktom. Nikako nemojte dopustiti da gel previše izraste jer vrlo lako može doći do pucanja i nepotrebnih komplikacija. Ne preporučuje se skidanje, odnosno čupanje noktiju uvlačenjem pincete sa strane nokta i puštanjem zraka. Takvi nokti su bolni na dodir, a riskirate i to da ih otkinete do mesa. Nakon toga, nokti se trebaju oporavljati minimalno dva mjeseca.

S druge strane trajni lak je jednostavniji što se tiče kućnog održavanja, jer je to lak koji je dugotrajniji od kućnog laka, a njegova izdržljivost varira od čovjeka do čovjeka. Njegova minimalna duljina trajanja je tri tjedna.

- Trajni lak se skida isključivo stopostotnim acetonom koji se može nabaviti u ljekarnama. Potrebno je isto jačom rašpom ukloniti površinski sjaj te zatim natopiti izrezane blazinice acetonom i ostaviti na noktu 15-ak minuta. Kako blazinice ne bi pale s nokta, možete ih umotati s aluminijskom folijom. Nakon 15 minuta trajni lak se otopio te istom rašpom skidate ostatak laka i/ili baze - savjetuju iz Tvornice.

Drugi način skidanja koji većina kozmetičara preferira u salonima, zbog nedostatka vremena dok se čeka da se lak otopi je rašpanje. Uzmite slabiju turpiju 180/180 grita. Bitno je da imate za kasnije polirku da ispolirate cijeli nokat nakon skidanja. Uz par poteza rašpe trajni lak se skine jako brzo jer nije nanesen u debelom sloju kao gel.

Kako se riješiti zanoktica?

Svaka žena u kući ima ulje, a preporuka je maslinovo ili baby ulje. Na štapić za uho namočite malo ulja i lagano utrljajte u zanoktice. Naravno, uz korištenje krema za ruke. Za zanoktice koristite kozmetičke škarice i nemojte ih grickati jer to nije higijenski, a i dolazi do krvarenja u zanokticama, pucanja okolne kožice, pa onda takvoj koži treba vremena za oporavak.

Kako ukloniti gelirane nokte?

Najbolje što možete napraviti je rašpicom kratiti gel ili ga u potpunosti ukloniti s nokta. Potrebno je nabaviti malu jaču rašpu od onih koji se prodaju u drogerijskim dućanima. S njom se vrlo jednostavno može ukloniti sav gel s nokta, samo treba pripaziti da ne izrašpate previše kako ne bi oštetili prirodan nokat.

Trajni lak se skida isključivo 100% acetonom

- Možete ga nabaviti u ljekarnama. Potrebno je isto jačom rašpom ukloniti površinski sjaj te zatim natopiti izrezane blazinice acetonom i ostaviti na noktu 15-ak minuta. Kako blazinice ne bi pale s nokta, možete ih umotati s aluminijskom folijom. Nakon 15 minuta trajni lak se otopio te istom rašpom skidate ostatak laka i/ili baze - savjetuju iz Tvornice.

Ako ste se odlučili sami skidati gel ili trajni lak

Obavezno njegujte nokte hranjivim uljima ili kremama kako bi im povratili hidrataciju. Dok ne možete dobiti gelirane nokte i trajni lak, kod kuće njegujte zdrave i prirodne nokte. Kako bi se osigurali da nećete dobiti zanoktice, ruke mažite hidratantnom kremom nekoliko puta dnevno te kremu umasirajte u kožicu. Ako su vam nokti slabi, savijaju se i pucaju, probajte ih kratiti kako ne bi previše izrasli - i s vremenom će ojačati.

Umjetne trepavice nikad ne čupajte

Njega umjetnih trepavica podrazumijeva svakodnevnu higijenu, bez obzira možete li otići do svoga kozmetičara ili ne. Kozmetičarka Anamarija Telišman preporučuje da se umjetne trepavice njeguju umivanjem pjenicom nježnog sastava svakog jutra i večeri. Time se uklanjaju nečistoće koje pogoduju neželjenim iritacijama i infekcijama očiju. Potom je potrebno trepavice posušiti papirnatim ručnikom ili čistom krpicom te pročešljati čistom četkicom za maskaru koju ste dobili od svoje tehničarke.

Ipak, umjetne trepavice zahtijevaju redovite odlaske u salone ljepote svaka 3-4 tjedna radi njege, kako prirodnih tako i umjetnih trepavica, zato kozmetičarka Anamarija daje nekoliko savjeta da lakše prebrodite period izolacije kod kuće. Naime, važno je da higijena i dalje bude broj jedan.

- Ako vam koja trepavica strši jer je previše narasla uzmite pincetu i čvrsto stisnute spoj s ljepilom. Na taj način veza ljepila će popucati i popustiti, te ćete na taj način ukloniti ekstenziju i sačuvati prirodnu trepavicu. Dalje, nikako nemojte čupati ekstenzije trepavica jer ćete na taj način počupati i oštetiti vlastite trepavice. Jednostavno ih pustite neka ispadaju svojim tokom. Kroz tri do četiri tjedna vaše će trepavice ravnomjerno ispadati i rijediti se i ostavljati “ćelava” mjesta gdje nema ekstenzija. Iako inače nije poželjno stavljati maskaru ili tuševe ako ste vlasnica ekstenzija trepavica, u ovim izvanrednim situacijama dopušteno je koristiti ih radi kamuflaže - kaže Anamarija.

Kao posljednji korak, poželjna je njega kokosovim ili ricinusovim uljem koje jača, hrani i potiče rast prirodnih trepavica, ali i obrva. Ulja možete koristiti i ako nemate umjetne trepavice.

Skuhajte sami šećernu pastu za depilaciju

Obično je britvica prvi izbor za uklanjanje dlačica kod kuće, no kozmetičarke ju ne preporučuju jer nakon česte upotrebe dlačice postaju deblje i čvršće, objašnjava nam Edvina Vujaković, vlasnica studija za ljepotu Mia.

Osim “rezanja” dlačice, britvice gule i površinski sloj kože, što je abrazivno i agresivno. Iako se većina brije suprotno od smjera rasta dlačica, za kožu je bolje da to radite u smjeru rasta dlačica, jer brijanje u suprotnim smjerovima obično dovodi do urastanja dlaka. Nikada se nemojte brijati na suho, pobrinite se da je područje koje brijete namočeno vodom i namazano gelom ili pjenom za brijanje.

Depilacija toplim voskom

- Iako je brijanje najlakši i najbrži izbor, savjetujem depilaciju voskom ili šećernom pastom. Kod depilacije toplim voskom važno je pravilno nanijeti vosak i trake te ih povući u pravom smjeru. Da bi čupanje dlačica bilo učinkovitije i manje bolno, poslužite se malim trikom. Na čistu kožu, prije nanošenja voska, pospite malo pudera za bebe. Puder će upiti višak vlage te će vosak i trake bolje prianjati uz kožu - objašnjava Edvina.

Pravilo je jednostavno - vosak uvijek nanosite potezima u smjeru rasta dlačica. Nakon što ste razmazali vosak po koži, preko njega stavite trake te ih dobro pritisnite potezima u smjeru rasta dlačica. Potom sačekajte nekoliko sekundi da se traka dobro zalijepi. Prije no što povučete traku, napnite dobro kožu te potom naglim potezom odlijepite traku povlačeći je brzo u smjeru suprotnom od rasta dlačica. Dlanom pritisnite tretiranu zonu kože. To će ublažiti bol i osjetljivost kože.

- Ako su neke dlačice ostale, ponovite postupak još jedanput, no isto područje kože nikad ne tretirajte uzastopno više od dva puta. Osim što je bolno, može oštetiti kožu te uzrokovati podljeve. Pokoju preostalu dlačicu iščupajte pincetom. Nakon odstranjivanja dlačica voskom hidratantni su proizvodi više nego dobrodošli. Ulje za bebe odličan je izbor jer njime možete i odstraniti ostatke voska koji je na bazi ulja i hidratizirati kožu - govori kozmetičarka.

Budite oprezni jer depilacija toplim voskom nije preporučljiva kod osjetljive i tanke kože te ispucanih kapilara ili proširenih vena.

Depilacija šećernom pastom

Depilacija šećernom pastom je najučinkovitija i najbezbolnija metoda depilacije.

- Šećerna pasta lijepi se samo za dlačice, ne i za kožu, što tretman čini manje bolnim, a istodobno se nježno odstranjuju odumrle stanice kože. Ovaj način depilacije pogodan je za ljude s osjetljivom kožom jer ne izaziva crvenilo, prištiće i iritaciju te djeluje protuupalno i antialergijski. Osim toga preporučuje se i za depilaciju osjetljive kože lica i prepona te kod ljudi koji imaju proširene vene, psorijazu ili ekceme - kaže Edvina. Depilacija šećernom pastom najbolje se izvodi na dlačicama duljine 3 milimetra, koja je njihova dužina oko pet dana nakon brijanja.

Kako biste same napravile šećernu pastu potrebno vam je 2 kilograma šećera, 1 dl limunovog soka i dl vode. Kuhajte sedam minuta od trenutka kada se krene pjeniti. Smjesu uspite u staklenu ili keramičku posudu.

- Prije depilacije, dobro osušite kožu. Pastu lijepite suprotno od smjera rasta dlake, a čupate u smjeru rasta dlake, dakle suprotno od depilacije toplim voskom. Postupak se izvodi tako da odvojeni dio paste veličine oraha i povlačite suprotno od smjera rasta dlake, zatim zalijepljeni komad paste naglo povučete u smjeru rasta dlačica. Nakon depilacije kožu isperite vodom i namažite hranjivom kremom - kaže Edvina.

Piling prije depilacije

Kako biste spriječili urastanje dlačica prije depilacije uklonite pilingom odumrle stanice i omekšajte kožu ili istrljajte kožu grubim ručnikom ili spužvom za tuširanje. Ako nemate gotov piling pri ruci možete ga lako napraviti i sami:

Brzi piling: 3 žlice kuhinjske soli i 4 žlice maslinovog ulja

Piling kava: šalica kokosovog ulja, 1/2 šalice šećera, 1/3 šalice svježe kave i 2 do 3 žlice maslinovog ulja

Čokoladni piling: šalica smeđeg šećera, 1/2 šalice kokosovog ulja u krutom stanju, 1/3 šalice bademovog ulja, 2 žlice kakao praha

Važno je napomenuti da se piling ispire samo toplom vodom kako bi hranjivi sastojci iz pilinga ostali na koži. Trenutno nam svima dobro dođe malo opuštanja, pa uživajte u pilingu koji odaberete za sebe bez obzira na depilaciju.

Maska od kostiju za čarobnu kožu

Maske za lice idealan su i brz način kojim u svega par minuta možemo nahraniti našu kožu i pružiti joj zdrav sjaj. S obzirom da kozmetički saloni ne rade još neko vrijeme, vrlo lako možete i sami kod kuće spraviti hranjivu masku od samo nekoliko sastojaka. Kozmetičarka Danijela Jakoplić Vranjković s nama je podijelila nekoliko recepata svoje bake.

Naime, važno je da maska za lice sadrži sastojke koji pospješuju obnovu stanica kože i istovremenu ju hrane i čine elastičnom. Tu je važan protein kolagen koji je zaslužan za čvrstoću, elastičnost i izdržljivost kože (može se dobiti iskuhavanjem goveđih kostiju s tetivama). Također, bitan je i med koji je zaista čaroban sastojak jer koži pomaže zadržati vlagu bez dodavanja ulja, a dobar je i u otklanjanju ožiljaka od akni te obnavljanju stanica kože.

Kolagen maska za sve tipove kože

Sastojci: 1-2 kg goveđih kosti s tetivama

Priprema: Potreban vam je veliki lonac i puno vremena. Goveđe kosti kuhajte barem 7-10 sati na laganoj vatri. Ocijedite pripravak, pospremite u manje posudice, primjerice za led i stavite ih u ledenicu. Masku možete koristiti dva puta tjedno. Blagodati kolagena su nam već svima poznati. Ovaj prirodan protein zaslužan je prvenstveno za čvrstoću, elastičnost i izdržljivost kože, a potpuno opravdano ime je dobio prema grčkoj riječi za ljepilo. Dovoljna prisutnost kolagena u koži, kakvu imamo u mladosti, odgovorna je za stvaranje vlaknaste mreže među slojevima kože, koja osigurava čvrstu i stabilnu strukturu te omogućava rast novim stanicama.

Maska za hidrataciju

Med je čaroban sastojak koji koži pomaže zadržati vlagu bez dodavanja ulja, a pomaže i u otklanjanju ožiljaka od akni te obnavljanju stanica kože. Dodajte zob koja imaju umirujuća i hidratantna svojstva, dok će maslinovo ulje vašu kožu učiniti savršeno glatkom.

Sastojci: 1/2 žlice maslinova ulja, žlica meda, šaka sitnih zobenih pahuljica

Priprema: zobene pahuljice, ulje i med sve dobro promiješajte. Nanesite na kožu izbjegavajući područje oko očiju i pustite da odstoji 15 minuta. Isperite u toploj vodi i nanesite hidratantnu kremu.

Maska od crnog vina

Poznato je da je crno vino odličan antioksidans pa time i savršen dodatak za anti-age masku.

Sastojci: 45 ml crnog vina, malo meda, bjelanjak

Priprema: Sve dobro pomiješajte i držite 15 minuta te isperite toplom vodom i nanesite kremu.

Savjeti:

1. Pravilna hidratacija kože od suhog zraka

Koji put manje je više. Ne trebaju vam skupe termalne vodice već ju možete napraviti i sami. Nabavite bočicu s raspršivačem. Pomiješajte dl destilirane vode, 3 kapi eteričnog ulja lavande koje je odlično za sve tipove kože, ili eterično ulje geranija ako imate suhu kožu, te čajevca u slučaju da imate masnu kožu.

2. Parenje i čišćenje lica

Ovaj tretman ostavite stručnjacima jer u protivnom možete napraviti veliku štetu. Pravilo broj jedan, ako je koža sklona proširenim kapilarama ili rozaceji glasi da nije poželjno da se ona dodatno zagrijava. Upalne procese na licu nemojte dirati. Smanjite upalu primjerice eteričnim uljem čajevca. Velike traume kože mogu dovesti do oštećenja epidermisa koji se ne obnavlja. Upamtite da je pravilna higijena i skidanje šminke pola posla. Ako na koži nema upalnih procesa, napravite lagani piling lica granulama griza uz malo jogurta.

3. Ako pravilno nahraniti i hidratizirati kožu:

5 važnih pravila:

1. Čišćenje lica

2. Toniziranje kože tj.balans kože

3. Nanošenje dnevne i noćne kreme za lice

4. Peeling kože

5. Maske

4. Tipovi kože lica

Proizvode za njegu lica uvijek birajte prema svojem tipu kože. Ona može biti:

- normalna - hidratantne kreme

- suha koža - bogate kreme

- mješovita koža - izbjegavati preparate na bazi alkohola

- masna koža - preparati s antibakterijskim učinkom

- osjetljiva koža - umirujući preparati

