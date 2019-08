Anđela (106): 'Jela sam samo domaću hranu cijeloga života'

Baku zdravlje služi odlično, nema ni tlak ni šećer i ne pije nikakve lijekove, započeo je razgovor unuk Ivan Šoštarić (46) iz Drenja Brdovečkog koji je zajedno s obitelji pripremao slavlje iznenađenja za baku Anđelu. Proslavila je 2. kolovoza 106. rođendan.

Ivan priča kako je riječ o skromnoj seoskoj ženi koja je život provela na njivi te brinući o seoskom gospodarstvu.

Foto: Privatna arhiva

- Nema ona puno zemlje, nije to veliko gospodarstvo, ali imala je krave, svinje i kokoši. Uzgajala je pšenicu i kukuruz. Sve je to bilo za osobne potrebe, tako da nisu ništa prodavali. Ona se bavila domaćinstvom i radom na zemlji, a moj djed je radio u tvornici. Imali su dvojicu sinova. Mislim da joj je život bio naporan, ali bez velikih stresova i problema s kojima se nose ljudi današnjice, nastavio je Ivan. Anđela čitavog života jede samo domaću hranu koju je sama uzgojila, a nije izbirljiva pa jede sve što joj skuhaju.

- Malo slabije jede meso, više voli povrće. Inače svakog dana popije čaj ili kavu. Čaju obično dodamo malo rakije, tek toliko za miris, da nije prazan čaj. I to je sve. Nema problema s venama ni drugih zdravstvenih tegoba pa ne ide doktoru. Dolazi nam svakog drugog dana patronažna sestra koja mami pomaže okupati je, nastavlja Ivan dodajući kako baka jedino malo slabije vidi jer ima mrenu.

Foto: Privatna arhiva

- Inače, baka nema zube, izgubila ih je davno, pa se često zna nasmijati i reći da je znala kako će doživjeti tolike godine, da bi dala izraditi nove zube davnih dana, nasmijao se. Ostali članovi obitelji nisu doživjeli tako visoke godine. Mlađi Anđelin sin je preminuo lani, stariji ima više od 80 godina. Preminuo joj je i suprug 1982. godine, ali i sve poznanice i prijateljice. Ima jednog unuka i sedam praunuka.

Foto: Privatna arhiva

- Ponekad nam priča kako se nekad živjelo, prisjeti se svog života, ali spomene i to kako je nadživjela sve koje je poznavala. Njezina mama imala je 92 godine kad je umrla, sjećam je se dok sam bio mali, no baka je jedina uspjela doživjeti ovako duboku starost. Inače, ona vam je u glavi skroz bistra. Jako se voli družiti i pričati s gostima, zanimaju je novosti o tome što se zbiva u selu ili u svijetu. Od ovih novih stvari nju ne zanimaju mobiteli, ali rado gleda televiziju. Posebno je veseli Sabor, njih voli pogledati jer se stalno prepucavaju pa je to nasmijava. No nikad nije bila politički angažirana, nastavio je Ivan pojašnjavajući kako baka ima mirovinu koju je naslijedila od djeda, a jedino članstvo u njezinom životu je članstvo u lokalnoj udruzi umirovljenika.

Foto: Privatna arhiva

- Oni svake godine dođu čestitati rođendan, pa su tako došli i ove godine. Redovito od stotog rođendana dolazi joj čestitati i načelnik općine, a ovo je prvi put da je došao i župan. Mi smo doma pripremali proslavu tako da je znala da će biti slavlja, ali i mi smo se iznenadili kad smo vidjeli koliko je to bilo veliko. Došli su mještani, pjevala su joj djeca, baš je bilo prekrasno, opisuje Ivan. Kazao je kako je baka dobila brojne darove.

POGLEDAJTE VIDEO (Bake iz Osijeka neumorno vježbaju):

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Najviše je bilo cvijeća, dobila je neke kreme za bore, biljne likere, veliku tortu od županije. Kroz kuću je prošlo više od 20 ljudi, a čestitke stižu i danas, prepričava unuk dodajući kako je baku to sve prilično umorilo, pa se osjeća slabije nego inače i pod dojmom je proživljenog jer nije navikla na proslave u kojima je ona u središtu pažnje.