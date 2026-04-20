Ana Brdarić Boljat o teškoj ozljedi kojlena koljena: 'Suze su bile dio oporavka'

Nakon tromjesečne pauze zbog teške ozljede, Ana Brdarić Boljat vraća se na male ekrane. RTL-ova urednica i voditeljica iza sebe ima zahtjevan period oporavka, ali i osobne transformacije.

- Obiteljski zimski odmor bio je idiličan do zadnjeg spusta. Trenutak u kojem sam precijenila svoje mogućnosti na skijama dugo ću pamtiti. Puknuće prednjeg križnog ligamenta dijagnosticirano mi je u Austriji, a liječenje sam nastavila u Hrvatskoj.

- Nakon niza razgovora s liječnicima i obitelji koja je bila uz mene, procijenila sam da ozljedu mogu pobijediti vježbom i disciplinom umjesto operacijom. Vagala sam koliko vremena bi trebalo za oporavak i presudila je, za sada, nekonvencionalna metoda, otkrila je Ana.

Prvi dani nisu bili nimalo laki

- Neću lagati, bilo je suza, osjećaja bespomoćnosti, manjka snage i vjere u sebe. Znate onaj osjećaj kad mislite da bez vas sve staje? No kad smo posvećeni jednom cilju, cijeli se svijet uroti da nam pomogne, pa su tako u moj život u trenucima oporavka ulazili novi ljudi od kojih sam učila i još učim o radu na sebi. Najveći oslonac bila joj je obitelj, koja je preuzela svakodnevne obveze, priznala je

- Obitelj je bila prvi i pravi oslonac, pogotovo suprug i djeca, kojima je izostanak mame koja sve može itekako promijenio život. Znam da im nije bilo lako, ali lavovski su odradili početak godine i na tome im od srca hvala. Kad negdje zaškripi - drugdje se otvore vrata. Baš tako smo radili na odnosima u obitelji koji često pate u užurbanom načinu života kakav živimo, otkriva Ana.

Stvorili smo nove samo naše rituale i ponovno se povezali. Ponovno smo naučili bezrezervno se voljeti i razumjeti. I to je nešto najvrednije što mi je život mogao dati. A noga - riješit će se, nadodala je.

- Najveći problem u mojem oporavku bio je moj karakter. Uvijek sve moram držati pod kontrolom, snimiti situaciju i zamisliti nekoliko koraka unaprijed. E, tako nije išlo. Višak želje za kontrolom i strah od pogoršanja ozljede dugo su me kočili. Kretanje na štakama bilo je teže i zbog rupture ramena, ali i sve više savjeta i preporuka za liječenje koji su stizali, otkriva.

Rehabilitaciju sam počela prvog dana ozljede još u autu s prvim vježbama na stajalištima pri povratku. Na liniji sam bila s osobom kojoj ću zauvijek biti zahvalna i koja me vodila i hrabrila prema oporavku. Dobar dio odradio je stručan tim sobe broj 12 na fizikalnoj u KB-u Dubrava, a sad se mojem malom timu za ponovni 'Život na štikli' pridružio i trener Ivan Miličević, poznat gledateljima iz RTL-ova showa 'Život na vagi'.

- Ona je osoba koja te tjera naprijed, koja ne zna za riječ ne mogu, koja i kad sam odustaneš nađe poseban kod kojim te ponovno digne na noge. Specifična žena, čvrstog karaktera i puna ljubavi koja se prvog dana javila na telefon i primila me u svoj dom. Od milja ju zovemo Bili, njezino je ime Biljana Radić i postala je neizostavni dio našeg života. Možda nam se i putovi raziđu, ali to je prijateljstvo kojemu ne treba puno da raste, tvrdi Ana.

Oporavak i dalje traje

- Moja noga je zdrava. Sad sam u novom ciklusu rehabilitacije sa željom povratka na planinu. Treba još puno rada i discipline, ali očito je to takva godina. Shvatila sam to kao novi izazov. Dugo neću u štiklu, neki pokreti su bolni, neke aktivnosti su zasad puka želja. No sve me to goni naprijed. Posao je ono što mi sad treba i čemu se veselim. Radim u najboljoj redakciji u Hrvatskoj i spremna sam biti dio tima kreativnih individualaca 'RTL Danas', koji svakim danom donose pouzdane informacije i kontekst vijesti u moru informacija koje tijekom dana zapljuskuju gledatelje, izjavila je.

- Uz obitelj i prijatelje, naravno da su i kolege bili kotačić koji me tjerao naprijed. Hvala svima na podršci, lijepim riječima i porukama. Vrijeme izvan redakcije iskoristila je i za odmak od svakodnevice.

“Moram priznati da u kući nema ladice koja sad nije organizirana, popis knjiga koje želim pročitati se uvelike smanjio, sve serije su pogledane, promijenili su mi se prioriteti... Smirenija sam, sretnija sama sa sobom."

Povratak na posao zakazala je za sutra u 19 sati.