RTL-ova voditeljica vraća se na male ekrane nakon tri mjeseca

Nakon više od tri mjeseca bolovanja, na male ekrane vraća se RTL-ova voditeljica Ana Brdarić Boljat. Za Net.hr ispričala je kako se veseli povratku na posao, i izazovima koji je čekaju, ali i otkrila što joj se točno dogodilo.

- Zadnji dan, zadnji sat obiteljskog skijanja i moj vjerojatno zadnji spust niz planinu pamtit ću zauvijek. Trrenutak slabosti, krive procjene i završila sam s potpunom rupturom prednjeg križnog ligamenta. Onima koji skijaju sve je jasno kada kažem - skija se u trenutku pada nije otkopčala. Čim sam pala znala sam da nije dobro - ispričala je te dodala kako je do nje brzo došla uigrana ekipa spasitelja na skijalištu koji su joj pomogli da se spusti u podnožje planine do prve pomoći.

Nakon svega toga, austrijskih doktora pa zatim i domaćih, dočekao ju je period za oporavak. Kako kaže, sada je na nogama, no daleko je od uspona barem na Sljeme, kojem se toliko veseli.

Ozljeda ju je natjerala i da uspori tempo, no Brdarić Boljat kaže kako je imala cilj ojačati svoje tijelo i vježbala je tri puta na dan.

- Dnevna soba postala nam je mala teretana - rekla je.