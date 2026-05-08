Ana Gruica Uglešić osnovala je humanitarnu udrugu Hu GrU: 'Želimo biti uz djecu i majke'

Glumica Ana Gruica Uglešić osnovala je humanitarnu udrugu HU GrU, kroz koju planira nastaviti pomagati djeci, samohranim majkama i obiteljima u teškim životnim situacijama. Udruga djeluje pod sloganom 'Bitno da su djeca dobro', a fokus će joj biti na konkretnoj pomoći i prikupljanju donacija za osobe kojima su potrebne operacije, liječenje ili osnovni životni uvjeti.

Kako navode iz udruge, HU GrU će se baviti i edukacijom mladih te promicanjem zdravlja kroz sport i kulturu. Dio aktivnosti uključivat će i prikupljanje hrane, odjeće, namještaja i drugih potrepština za obitelji kojima je pomoć potrebna.

Javnost Anu Gruicu Uglešić uglavnom poznaje kao kazališnu i televizijsku glumicu te promotoricu zdravog načina života, no posljednjih godina uključena je i u razvoj projekta Uglešić Health & Care centra u Dugopolju, koji razvija sa suprugom Boranom Uglešićem. U sklopu centra planirana je i poliklinika za mentalno zdravlje, a prostor će koristiti i novoosnovana humanitarna udruga.

Prema najavama, HU GrU će imati vlastite prostorije i skladišni prostor za prikupljanje pomoći, dok bi dio sredstava za rad trebao dolaziti i iz poslovanja centra. Osnivači navode kako planiraju svake godine izdvajati dio dobiti za humanitarne aktivnosti.

- Naša želja nije samo pomoći, nego biti uz djecu, majke – vidjeti ih, čuti i reagirati kada je to najpotrebnije. Svaki dan dođe nova, teška priča koja nas uči poniznosti i zahvalnosti. Zaista nema ništa ljepše do osmijeha na licu djeteta. Neprocjenjivo. I zato idemo i nećemo stati - rekla je Ana Gruica Uglešić.