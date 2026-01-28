Obavijesti

Osuđeni liječnik otvara privatni zdravstveni centar, splitski KBC strahuje od odlaska sestara

Piše Martina Pauček Šljivak,
Za ukupno 120 radnih mjesta primili smo čak 1642 zamolbe za posao, kaže glumica Ana Gruica Uglešić, koja sa suprugom, splitskim psihijatrom Boranom Uglešićem, otvara privatni zdravstveni centar u Dugopolju

Iako zasad u Kliničkom bolničkom centru Split nema otkaza niti najavljenih odlazaka djelatnika zbog prelaska na rad u novi privatni zdravstveni centar u Dugopolju, pitanje mogućeg odljeva medicinskoga kadra i dalje je otvoreno, posebice kad je riječ o medicinskim sestrama i liječnicima, koji su već sad izrazito deficitarni u javnom zdravstvenom sustavu.

Naime, u zamjenu za novac, međunarodni trgovci drogom angažirali su ih da drogu prebacuju između država EU-a
Na snimci se vidi kako su radnici bili u blizini skele, srećom, sve je prošlo bez tragedije...
Odgovorio je na navode predsjednika Zorana Milanovića koji je ranije rekao da ga je premijer zvao "usred noći, ali da mu se nije javio"

