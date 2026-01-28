Za ukupno 120 radnih mjesta primili smo čak 1642 zamolbe za posao, kaže glumica Ana Gruica Uglešić, koja sa suprugom, splitskim psihijatrom Boranom Uglešićem, otvara privatni zdravstveni centar u Dugopolju
Osuđeni liječnik otvara privatni zdravstveni centar, splitski KBC strahuje od odlaska sestara
Iako zasad u Kliničkom bolničkom centru Split nema otkaza niti najavljenih odlazaka djelatnika zbog prelaska na rad u novi privatni zdravstveni centar u Dugopolju, pitanje mogućeg odljeva medicinskoga kadra i dalje je otvoreno, posebice kad je riječ o medicinskim sestrama i liječnicima, koji su već sad izrazito deficitarni u javnom zdravstvenom sustavu.
