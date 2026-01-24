FOTO Ana Gruica zasjenila sve na splitskoj premijeri 'Požara'

Brat i sestra pokušavaju ispuniti majčinu oporuku, no pritom se suočavaju s pitanjima na koja godinama nije bilo odgovora. Kroz taj proces postupno otkrivaju obiteljsku prošlost i razloge majčine šutnje, a osobna priča otvara širi kontekst rata, gubitaka i odlazaka. Riječ je o drami 'Požar' suvremenog libanonsko-kanadskog autora Wajdija Mouawada, čija je premijera bila u subotu navečer u splitskom HNK. Predstavu je režirao Ivan Plazibat, a premijernu izvedbu pratila su mnoga poznata lica. Među njima bila je i glumica Ana Gruica Uglešić
Gruica je stigla samouvjereno i dobro raspoloženo u društvu glazbenika i glumca Ive Perkušića.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Gruica je stigla samouvjereno i dobro raspoloženo u društvu glazbenika i glumca Ive Perkušića. |
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Gruica je stigla samouvjereno i dobro raspoloženo u društvu glazbenika i glumca Ive Perkušića.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Ogrnula se dugim maslinastim kaputom, ispod kojeg je nosila kožne hlače, kardigan i košulju, a kombinaciju je upotpunila visokim čizmama i velikim naočalama.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Njezin dolazak nije iznenađujuć jer je i sama vrlo aktivna na kazališnim daskama.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
U listopadu prošle godine ostvarila je zapaženu ulogu Nore u predstavi 'Lutkina kuća, dio drugi' u Gradskom kazalištu mladih Split.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL