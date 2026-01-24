Obavijesti

Galerija

Komentari 0
samouvjerena i dobro raspoložena

FOTO Ana Gruica zasjenila sve na splitskoj premijeri 'Požara'

Brat i sestra pokušavaju ispuniti majčinu oporuku, no pritom se suočavaju s pitanjima na koja godinama nije bilo odgovora. Kroz taj proces postupno otkrivaju obiteljsku prošlost i razloge majčine šutnje, a osobna priča otvara širi kontekst rata, gubitaka i odlazaka. Riječ je o drami 'Požar' suvremenog libanonsko-kanadskog autora Wajdija Mouawada, čija je premijera bila u subotu navečer u splitskom HNK. Predstavu je režirao Ivan Plazibat, a premijernu izvedbu pratila su mnoga poznata lica. Među njima bila je i glumica Ana Gruica Uglešić
Split: Poznati na premijeri predstave "Požari"
Gruica je stigla samouvjereno i dobro raspoloženo u društvu glazbenika i glumca Ive Perkušića. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
1/46
Gruica je stigla samouvjereno i dobro raspoloženo u društvu glazbenika i glumca Ive Perkušića. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026