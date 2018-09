Anamarija Cicarelli: Žao mi je što ranije nisam otvorila firmu

Otkad sam otvorila svoju tvrtku radim sve ono što volim i u čemu istinski uživam. Za svaku novu poslovnu ideju ne moram tražiti ničije odobrenje, a najvažnije mi je mišljenje najbližih suradnika koji su uvijek spremni na nove izazove, započinje svoju priču Anamarija Cicarelli (45), vlasnica agencije Interligo za savjetovanje obiteljskih iznajmljivača.

Ova marljiva Splićanka izdaje kroz tvrtku i Apartman Plus - jedini časopis specijaliziran za iznajmljivače, provodi edukacije malih poduzetnika u turizmu, općenito bavi se projektima vezanim uz turizam - od marketinga pa do izrade poslovnog plana i koječega drugog što muči male iznajmljivače koji vode ili tek namjeravaju pokrenuti posao, a što je najvažnije, potpuno uživa u svomu tome.

Cicarelli je i autorica pet knjiga - svojevrsnih vodiča za vođenje obiteljskog smještaja, bavila se ugostiteljstvom u inozemstvu i nautičkim turizmom, organizirala je brojna kulinarska događanja za splitski Savez kuhara mediteranskih i europskih regija uz velikog kuharskog entuzijasta Mira Bogdanovića (1954. - 2017.).

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Lani je, pak, povodom Svjetskog dana poduzetnica proglašena jednom od četiri najbolje hrvatske poduzetnice od Mreže poduzetnica i poslovnih žena Women in Adria te Instituta za razvoj ženskog poduzetništva.

- U poslu, uz moju obitelj, najveća mi je podrška kolegica Meri Čizmić Kraljević, s kojom sam ranije radila i za druge poslodavce, a od prvog susreta smo ‘kliknule’, nadopunjavale se, imale isti pogled na posao, ideje i spremnost da krenemo u nešto novo. To je sve dovelo do toga da pokrenemo brojne projekte u okviru naše tvrtke koju smo osnovale prije pet godina - istaknula je Cicarelli.

Uz poduzetničke obveze oko Interliga, zajedno se s obitelji bavi smještajem turista na otoku Braču, a odmalena je počela pomagati djedu i baki koji su započeli posao. Kako su stvari danas vrlo dobro posložene u svim sferama njezina poslovanja, Anamarija ima sreću da mjesec dana ljeti radi s obiteljskog broda te usput uživa u plovidbi i što je okružena svojim najdražima.

- To je vrijeme kad pišem članke i kolumne, radim prezentacije, smišljam kampanje, slažem projektnu dokumentaciju...

Sve one poslove koje je lakše raditi kad ne moraš žuriti na sastanke, pričati na telefon, ići na put, a važno je samo da je dobar signal - dodala je Cicarelli, inače majka 19-godišnjeg sina i 16-godišnje kćeri.

Osim nje i Meri Čizmić Kraljević, koja je Anamariji više poslovna partnerica nego zaposlenica, od lani u timu imaju još jednu osobu, a tu je i 15 vanjskih suradnika s kojima surađuju: knjigovođa, grafički dizajner, lektor, fotograf, snimatelj, stručnjak za destinacijski management, specijalist za internet-marketing, programeri i edukatori. Cicarelli ističe kako joj je kao poduzetnici najzahtjevnija “pripravnost” - stalno praćenje novih trendova, unapređivanje poslovanje, traženje klijenata i realizacija novih projekata.

- U odnosu s korisnicima važno je ostati vjerodostojan, zadržati povjerenje klijenata, pratiti njihov rad te napraviti sve kako bi oni od vaših proizvoda ili usluga imali konkretnu korist. Konkretno u našem slučaju, nama je najveći uspjeh povećanje uspješnosti poslovanja naših klijenata - kaže Cicarelli, čiji je moto “nema stajanja”.

- Nikad ne možeš predvidjeti prihode i rashode, biti siguran hoće li godina završiti uspješno ili ne, hoćeš li moći isplatiti plaće iduća tri mjeseca... No i ranije sam radila u tvrtkama na mjestima gdje sam se morala brinuti o prihodima, o mojem poslu je ovisilo hoćemo li svi dobiti plaću idući mjesec. Pomalo sam bila zavidna ljudima koji rade u državnim tvrtkama - znaju da će dobiti plaću i kolika će im biti, tuđi poslovi ne ovise o njima, imaju godišnji odmor, mogu ići na bolovanje, sigurni su da im netko plaća doprinose, dobiju čak i božićnice. Većina radi do 16 sati i sve do sutradan u 8 sati ne moraju misliti na posao, ne zvoni im mobitel vikendom i iza 16 sati - kaže Cicarelli.

U međuvremenu se, dodaje, naučila poslovati i živjeti bez stresa. Mučila su je pitanja hoće li uspjeti, potpisati neki ugovor, propustiti nešto krucijalno za posao... No jednog je dana sama sebi rekla da radi najbolje što može i presjekla takva razmišljanja.

- Uvijek se nešto može dogoditi. I što onda? Što da nam propadne tvrtka? Ima na tisuće gorih stvari u životu. Ako nešto ne ide, ne ide... Ima na tisuće drugih poslova koje možemo raditi. Ako itko, barem mi imamo na ‘lageru’ toliko ideja. Za većinu njih znamo kako ih treba realizirati, sigurni smo da su profitabilne, ali sad ih ne možemo realizirati jer nemamo vremena. Poslujemo bez stresa. Ako ne uspije jedno, uspjet će drugo. Tako nam je i sad u poslu - jedan ugovor propadne, dva nova dođu. Valjda to tako treba, nešto se treba ugasiti da ostavi mjesto nečem boljem. Dodala bih da imamo sreću jer poslovanje naše tvrtke je vrlo specifično pa obuhvaća jednu malu nišu i još nemamo konkurenciju u klasičnom smislu. Naravno da se uvijek pojavi netko tko radi nešto slično, a ako taj netko zaista kvalitetno radi, najčešće nam postane suradnik. A to je dobro i za njih, i za nas, i za tržište - kaže Cicarelli.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Kaže da joj novac nikad nije bio prioritet, nego sredstvo za dostatnu egzistenciju kako bi se mogla posvetiti radu.

- Nekad sam smatrala da pojedine projekte ne mogu realizirati jer nemam novca za njih, a danas znam da se za dobro razrađeni projekt koji će biti financijski uspješan uvijek nađu sredstva za realizaciju. Ako nitko ne želi financirati projekt, onda on nije dovoljno dobar, kvalitetno razrađen ili prezentiran. Kažu da je najbolji test za takav projekt prezentacija pred prijateljima. Ako su oni spremni dati ti novac za njega, onda si na dobrom putu - tvrdi Cicarelli.

Trčanje, joga i povremeno jedrenje na dasci je opuštaju, a najviše je zabavljaju putovanja.

- Planiram obitelj što više uključiti u posao, za sada su više moji roditelji i ostala rodbina uključeni u to, dok suprug i djeca imaju potpuno druge interese, iako su, kad je trebalo, ‘uskakali’ i još to rade. Nadam se da će se s vremenom više i ozbiljnije u sve uključiti - zaključuje.

Što je bitno u odnosu sa zaposlenicima tvrtke?

Od zaposlenika očekujem prvenstveno želju i volju za učenjem. Ako to imaju, sve drugo je lako. U odnosu je najvažnije pokazati im da su vam važni, da računate na njih te da ih doživljavate i ponašate se prema njima kao prema pravim suradnicima, da ste tim.

Isto tako, važno je da vaši zaposlenici prate napredak vaše tvrtke i da sve pozitivno podijelite s njima. Pri tome mislim na financije, jer kako vaša tvrtka postaje financijski uspješnija, to moraju osjetiti i vaši zaposlenici kako bi bili više motivirani, radili još bolje i učinkovitije, ali isto tako bili spremni ostati s vama i ako stvari krenu prema dolje.

Je li teže uspjeti ženama ili muškarcima?

Naravno da je teže ženama, to dokazuju i razne statistike jer žene imaju manji kapital, manja je cijena njihova rada... Ali ne bih puno o tome. Okružena sam ženama poduzetnicama i vidim da sve žele biti, prije svega, uspješne i predane majke, zatim supruge, a isto tako i poduzetnice.

Teško je u svemu tome biti jednako uspješan, često se dogodi da nešto od toga ‘zapne’. Muškarcima je tu znatno lakše. Uvijek se ima razumijevanja za poduzetnika koji nema vremena ići na roditeljski sastanak, u nabavku namirnica, posjetu roditeljima i slično.

Kad žena nema vremena za takve obveze, prvenstveno se ona osjeća kao netko tko zapostavlja obitelj te se na sve načine trudi sve to skupa uskladiti, smatra Cicarelli.

Da ponovno počinjete, što biste promijenili?

Ranije bih ušla u poduzetništvo. Žao mi je što nisam još kao studentica otvorila vlastitu tvrtku i tako stjecala iskustvo. Do ulaska u poduzetništvo sam kod raznih poslodavaca ‘potrošila’ jako puno entuzijazma, energije i strasti u realizaciji njihovih ideja.

Kad sve to ‘zbrojim’ te tome pridodam divne, vrijedne i sposobne ljude kojima sam često bila okružena – da sam sve to povezala i uložila u vlastiti posao, samo bi nam nebo danas bila granica, rekla je Cicarelli.