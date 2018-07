'Žene su kreativnije i zaslužuju priliku pokazati što sve mogu'

Ženama koje pokreću posao preporučujem da vjeruju u sebe, informiraju se, budu sistematične i, naravno, jave se nama poduzetnicama s iskustvom za savjet i pomoć.

- Neosporno, ženama je teže po ovom pitanju jer tradicionalno nemaju nekretnine na svoje ime, pa samim tim banke nisu sklone financiranju njihovih projekata - govori Dragica Jerkov (57), splitska poduzetnica sa skoro 35 godina provedenih u biznisu, a ujedno po drugi put predsjednica splitskog ogranka udruge poslovnih žena KRUG.

- Često me i pitaju koja je razlika između ‘ženskog’ i ‘muškog’ poduzetništva. S jedne strane nema je jer se i muškarci i žene susreću s istim aspektima poslovanja. No postoje razlike u pristupu jer žene se u poduzetništvo upuštaju u manje rizične aktivnosti, zapošljavaju manje ljudi, te stoga lakše i brže reagiraju na promjene – istaknula je Jerkov. Žene posjeduju kreativnost, no nemaju istovjetan pristup zajmovima, izobrazbi i informacijama “bez čega nema niti uspješnog vođenja posla”.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL Dragica Jerkov

- Tu mi kao udruga KRUG upadamo kao ‘obrambena’ zona, mjesto na kojem se dobivaju pomoć i informacije. Zahvalni smo HGK, koja je suosnivač i partner u projektima. Zajedno s nama osnovali su Poduzetnički inkubator, koji je pomogao stvaranju pet novih ženskih firmi. “Stakleni strop“, nažalost, generalni je problem u napredovanju žene u poslu i politici. To se događa zbog predrasuda, različitog tipa vođenja poslovanja, tradicije, ali i nedostatka samopouzdanja kod žena - objašnjava Jerkov. Sve to ne može se, dodaje, promijeniti preko noći, pa žene još moraju biti bolje i upornije kako bi isto zarađivale. Zato poručuje:

- Nitko ne bi trebao imati predrasude. Dajte nam pristup informacijama i financijskim sredstvima i iznenadit ćete se! - kaže Jerkov. Dragičin poslovni put usko je vezan uz muža, košarkaša Željka Jerkova, što ne umanjuje njezin poslovni duh.

- Od 23. godine bavim se poduzetništvom. Vlasnica sam pizzerije Galija, dućana obuće Gana te salona namještaja tvrtke talijanske obitelji Scavolini. Suradnja s njima počela je kroz prijateljstvo. Naime, moj suprug Željko, nakon godina igranja za Jugoplastiku, proveo je i neko vrijeme u talijanskom Scavoliniju, a nakon karijere ponuđeno nam je da razradimo širenje brenda na područje bivše Jugoslavije. Nismo imali u planu miješati prijateljstvo i posao, no ipak smo postali njihovi predstavnici, a u 25 godina prošli smo promjene sustava, poslijeratno vrijeme, fiskalne promjene i - opstali - prisjeća se je Jerkov, koja danas radi i kao edukator i kontrolor kvalitete u njihovim trgovinama. No nije sve uvijek išlo glatko.

- Najteže mi je bilo prije pet godina kad je jedan moj poslovni pothvat vezan uz maloprodaju propao i tada sam shvatila da je stajanje na mjestu propast. Trenutak je to u kojem shvatite da nikad ne smijete prestati učiti i otvarati se za nove pristupe u poslovanju, ali i da, nasreću, postoji ‘druga šansa’ - kaže splitska poduzetnica.

Žene i kao majke i kao poduzetnice

Nestaje obitelj kao baza društva. Žena je nositeljica obiteljskih vrijednost i za sada jedina koja može donijeti na svijet nove naraštaje, naše buduće radnike, sportaše, umjetnike, poduzetnike, naučnike, političare... Stoga im treba olakšati da ispune sve ono što mogu i žele, bilo kao majke, bilo kao poduzetnice, kaže Dragica Jerkov.

Socijalno su osvještenije poslodavke

Sociolozi kažu da je utjecaj žena u poslovnom okruženju i radnim odnosima takav da su one u pravilu više socijalno usmjerene poslodavke. Iako je pred njih stavljen niz prepreka, poput raznih stereotipa o ženama u obrazovanju i inovacijama, manji kredibilitet žena, manjak sposobnosti, one će ipak pronaći praktično rješenje, ustvrdila je Jerkov.

TRI OSNOVNE ZAPREKE:

STRUKTURNE: Stereotipi o muškim i ženskim ulogama, nedostatak podrške i edukacije

EKONOMSKE: Otežan pristup financijama, nedovoljno poslovnih veza (neumreženost), što otežava pristup izvorima financiranja

‘MEKE' ZAPREKE: Nedostatak savjetovanja, mentorstva, nedostatak treninga i kvalitetnihprograma obrazovanja.