Andrassy: Devet godina nisam nosila kratke hlače zbog rana

Oko osamnaeste godine počeli su ozbiljniji simptomi folikulitisa. Za urasle dlake su mi svi isprva govorili da su sasvim normalna pojava. Ipak, moja svaka druga dlaka bila je urasla, zbog čega su mi noge cijelo vrijeme bile pune oteklina i rana, ispričala nam je Andrea Andrassy (33).

Nakon toga otišla je na pregled dermatologa u privatnu ordinaciju. Iskustvo je opisala kao loše, a sve to odigralo se za njezin rođendan.

Foto: Dreamstime

- Ušla sam u ordinaciju, on me jedva pozdravio, a ja sam rekla otprilike ovo: ‘Dobar dan, ja mislim da imam folikulitis’. Pogledao mi je noge, rekao da je to definitivno folikulitis i dobacio: ‘Dođite k meni na laserske tretmane’. Bio je izuzetno nesusretljiv, u ordinaciji sam bila dvije minute, a to mi je zaračunao 250 kuna - kazala je Andrea.

Zadirkivanje vršnjaka

U to vrijeme bila je, kako kaže, zbunjena i uplašena klinka, a njegov stav ju je jako demotivirao. Vršnjaci su je zadirkivali, a mnogi ljudi nisu razumjeli zbog čega su joj noge pune rana.

- Često ljudi misle da je osoba sama kriva za crvene noge pune rana ili smatraju da ne bi smjela nositi kratke hlače. Nisam ih nosila devet godina zbog pogleda koji su govorili: ‘Daj se obuci’. Danas bih ih nosila svaki dan - zaključila je.

Upale su iste ljeti i zimi. Ipak, zimi je noge mogla namazati puderom za prekrivanje tetovaža i jakog crvenila jer su samo gusti puderi prekrivali crvenilo, pa je najlonkama skrivala upale kad se zaželjela suknje. Ljeti je problem veći jer se nosi kratka odjeća, a ljudima koji pate od folikulitisa je neugodno.

Konstantne upale

- Sjećam se da sam o kratkim hlačama i minici razmišljala kao o najvećem luksuzu i zavidjela curama koje bez problema mogu nositi ljetnu odjeću - rekla je komičarka i kolumnistica.

Te upale, kako kaže, nisu toliko bolne koliko su joj bile čudne i ružne. Imala je velike crvene krugove, kraste i rane na nogama.

Najčešće bi trajalo dok si ne bi sama iščupala dlaku, ali i to je znalo trajati tjednima jer do nje nije uvijek mogla doći tako lako. Konstantne upale trajale su ukupno oko devet godina, a požalila se kako je nailazila na strahovito nerazumijevanje okoline.

Foto: Karmen Poznic

- Jednom sam razgovarala s nekom ženom koja mi je, nakon što je vidjela moje izranjavane noge i nakon što sam joj rekla da ih mogu obrijati ujutro, a popodne već imati nove dlake, ponosno rekla: ‘Ja ti se brijem jednom u dva tjedna’. Tad sam imala jake upale i definitivno mi nije trebalo hvalisanje u stilu ‘moje noge su bolje od tvojih’ - govori Andrea.

Noge je tretirala mašću od nevena, a često je sama na krevetu iglom izvlačila duboko urasle dlake. Na kraju je uložila u tretmane laserom, koji su riješili stvar. Kaže kako se danas, nasreću, ne sjeća previše tog razdoblja te misli da je potisnula većinu stvari.

Onima koji se bore s folikulitisom poručuje da ulože u lasersku depilaciju.

- U četiri tretmana potkoljenice uložila sam po 2000 kuna i riješila problem koji mi je ozbiljno narušavao kvalitetu života, ne samo u estetskom smislu - izjavila je i istaknula kako treba paziti kome se odlazi na “laser”.

Kaže da brojni kozmetički saloni nude vrlo povoljne usluge koje se vrlo brzo pokažu potpuno beskorisnima. Njoj je tretman radio doktor koji je dolazio u kozmetički salon, a prije toga je na slične stvari više puta bacila novac u vjetar.

Nosite kratke hlače

- Čitajte, informirajte se, tražite ljude koji su bili na tretmanu i vjerujte preporuci stvarnoga korisnika. I najvažnije od svega - nosite kratke hlače. Folikulitis je ružan, ali puno je ružnije biti u trapericama na 40˚C jer se bojiš što će drugi misliti o tvojim nogama - savjetuje Andrea.

Korijen dlake se upali pa nastaje folikulitis, kojeg često prati i svrbež

Foto: 123RF

Folikulitis je upala folikula, odnosno korijena dlake. Ponekad ga uzrokuje bakterijska ili gljivična infekcija, a možete je dobiti i ako se kupate na javnim površinama. Isprva izgleda kao crvena kvržica ili bijeli prištić oko folikula dlake. Infekcija može postati nezacjeljiva, a širi se na tjemenu, bradi i nogama. Javlja se svrbež koji može biti bolan.

Javlja se i u kosi: Prištići se ne smiju istiskivati

Folikulitis na glavi karakteriziraju prištići u kosi koji nastupaju promjenom godišnjeg doba, ljeti, kad se više znojite, ili zimi, kad je koža suha. Prištiće nemojte istiskivati jer može doći do trajnoga gubitka dlaka na tom području kože. Folikulitis se može javiti u pubertetu zbog hormonske neravnoteže.

Ako se pojavi u blizini nosa, pođite liječniku

Folikulitis je vrlo često dugotrajan problem na mjestima na kojima su folikuli dlaka najdublje u koži, kao što je područje brade. Čvrsta dlaka se može kovrčati i ponovno ući u kožu, što može dovesti do podražaja čak bez stvarne infekcije.

Održavanje kože čistom tekućim sapunom koji sadrži neko antibakterijsko sredstvo najbolji je način sprečavanja tih infekcija ili njihova širenja.

Kad se gnojni prištić pojavi u blizini nosa, javite se liječniku. U tom se slučaju često propisuje antibiotik kako se infekcija ne bi proširila prema mozgu.