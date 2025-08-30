Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
ŽIVOTNI INTERVJU PLUS+

Andrija iz Sinja: 'Traume iz rata liječim skulpturama od žice'

Piše Vedrana Šuvar Bekavac,
Čitanje članka: 7 min
Andrija iz Sinja: 'Traume iz rata liječim skulpturama od žice'

Dva su mi prijatelja pred očima poginula, jedan ostao teški invalid, a ja lakši invalid. Umjetnost me, uz obitelj, spasila, kaže nmam samouki kipar Andrija Vučković (63)

Odmah do Sinja smjestilo se selo Brnaze, poznato po alkarima i alkarskim momcima. Puno je muževa upravo iz Brnaza koji su slavodobitno ponijeli plamenac ulicama grada Sinja nakon osvojene Alke i pogotka "u sridu". Prezime Vučković po tome je posebno poznato. Upravo iz Vučkovića dolazi i samouki 63-godišnji umjetnik Andrija Vučković, koji, doduše, nije trčao Alku, ali je svojim radom umjetnika naivca i skulpturama koje stvara sve bliži pogotku u sridu, ne kopljem junaka nego rukom umjetnika.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Znakovi Zodijaka pod stresom: Evo tko divlja, a tko je 'flegma'
METODE SUOČAVANJA

Znakovi Zodijaka pod stresom: Evo tko divlja, a tko je 'flegma'

Neki horoskopski znakovi bolje podnose stres od drugih. Ostaju smireni čak i u najstresnijim situacijama. Znaju kako držati svoje osjećaje pod kontrolom i suočiti se sa situacijom
Stiže retrogradni Saturn! Evo što očekuje svaki znak Zodijaka
OD 1.9 DO 27.11.

Stiže retrogradni Saturn! Evo što očekuje svaki znak Zodijaka

Dok je tijekom ljeta Saturn u Ovnu testirao našu snagu volje, potrebu za individualnošću i spremnost na djelovanje, njegov povratak u intuitivne i eterične Ribe ponovno otvara vrata podsvijesti
FOTO Kakvo čudo prirode! Ovo je najmanja pješčana plaža na svijetu, a duga je 40 metara
ČUDESNA I AUTENTIČNA

FOTO Kakvo čudo prirode! Ovo je najmanja pješčana plaža na svijetu, a duga je 40 metara

Ova neobična unutrašnja pješčana plaža, duga svega četrdesetak metara, jedinstveni je spoj prirodne ljepote, geološkog fenomena i bajkovite atmosfere

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025