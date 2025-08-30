Dva su mi prijatelja pred očima poginula, jedan ostao teški invalid, a ja lakši invalid. Umjetnost me, uz obitelj, spasila, kaže nmam samouki kipar Andrija Vučković (63)
ŽIVOTNI INTERVJU PLUS+
Andrija iz Sinja: 'Traume iz rata liječim skulpturama od žice'
Čitanje članka: 7 min
Odmah do Sinja smjestilo se selo Brnaze, poznato po alkarima i alkarskim momcima. Puno je muževa upravo iz Brnaza koji su slavodobitno ponijeli plamenac ulicama grada Sinja nakon osvojene Alke i pogotka "u sridu". Prezime Vučković po tome je posebno poznato. Upravo iz Vučkovića dolazi i samouki 63-godišnji umjetnik Andrija Vučković, koji, doduše, nije trčao Alku, ali je svojim radom umjetnika naivca i skulpturama koje stvara sve bliži pogotku u sridu, ne kopljem junaka nego rukom umjetnika.
