Andrija iz Sinja: 'Traume iz rata liječim skulpturama od žice'

Odmah do Sinja smjestilo se selo Brnaze, poznato po alkarima i alkarskim momcima. Puno je muževa upravo iz Brnaza koji su slavodobitno ponijeli plamenac ulicama grada Sinja nakon osvojene Alke i pogotka "u sridu". Prezime Vučković po tome je posebno poznato. Upravo iz Vučkovića dolazi i samouki 63-godišnji umjetnik Andrija Vučković, koji, doduše, nije trčao Alku, ali je svojim radom umjetnika naivca i skulpturama koje stvara sve bliži pogotku u sridu, ne kopljem junaka nego rukom umjetnika.

