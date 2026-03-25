Marta je prva posvećena djevica u Hrvatskoj, evo što to znači

U varaždinskoj katedrali, na blagdan Svijećnice, 2. veljače 2026., dogodio se povijesni trenutak za Katoličku Crkvu u Hrvatskoj. Varaždinski biskup Bože Radoš predvodio je svečani obred kojim je Marta Kranjčec postala prva žena u Hrvatskoj formalno primljena u Red posvećenih djevica (Ordo virginum). Time je u suvremenu crkvenu praksu uveden jedan od najstarijih oblika posvećenog života, poznat još iz apostolskih vremena.

Tko je prva hrvatska posvećena djevica?

Foto: Ured za pastoral u medijima

Marta Kranjčec rođena je 1983. godine u Čakovcu, a živi i radi u Varaždinu. Po struci je profesorica biologije, diplomirala je na zagrebačkom Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Njezin put do ovog svečanog čina nije bio iznenadan. Prije formalne posvete, već je dvanaest godina živjela osobni zavjet trajnog djevičanstva.

Dugogodišnja je aktivna članica Varaždinske biskupije, gdje je djelovala kao tajnica Ureda za mlade, bila je članica Zbora mladih te koordinatorica trajnog euharistijskog klanjanja. Njezin životni poziv sada je dobio i službenu crkvenu potvrdu.

Drevni poziv u modernom svijetu

Red posvećenih djevica predstavlja jedan od izvornih oblika posvećenog života unutar Crkve. Povijest seže u prva kršćanska stoljeća, a svete mučenice poput Cecilije, Lucije, Agneze i Agate najpoznatije su predstavnice ovog reda. One su svoj život posvetile Kristu, živeći u svijetu, u svojim obiteljima, kao znak radikalne predanosti Bogu.

S razvojem samostanskog života i osnivanjem ženskih redovničkih zajednica, ovaj je oblik posvećenja postupno iščeznuo. Stoljećima je bio gotovo zaboravljen, sačuvan tek unutar nekih samostanskih redova. Ključni trenutak obnove dogodio se nakon Drugog vatikanskog sabora, kada je papa Pavao VI. 1970. godine obnovio i odobrio liturgijski obred posvete djevica koje žive u svijetu. Tako je Crkva ponovno oživjela poziv koji spaja duboku duhovnost s potpunom uronjenošću u svakodnevni život.

Život u svijetu, a ne u samostanu

Ključna razlika između posvećenih djevica i redovnica jest u načinu života. Posvećene djevice ne žive u samostanima, ne nose habit niti mijenjaju svoje ime. One ostaju u svojim domovima, zadržavaju civilna zanimanja i same se uzdržavaju. Njihova izravna zajednica nije redovnička družba, već mjesna Crkva, odnosno biskupija, a njihov poglavar je dijecezanski biskup.

Na taj način one svjedoče vjeru 'iznutra', u srcu svijeta. Njihova prisutnost djeluje kao 'kvasac u svijetu', kako to opisuje Katekizam Katoličke Crkve. Pozvane su da evanđeoske vrijednosti unose u svoja radna mjesta, obitelji i društvena okruženja.

Mistično zaručništvo s Kristom

Sam čin posvete svečani je liturgijski obred kojim se žena mistično zaručuje s Kristom. Postaje 'sponsa Christi' (Kristova zaručnica), posvećena osoba i 'transcendentni znak ljubavi Crkve prema Kristu te eshatološka slika nebeske Zaručnice i budućeg života'.

Tijekom obreda u varaždinskoj katedrali, Marta Kranjčec primila je tri vidljiva znaka svog novog statusa: prsten kao simbol zaručničke vjernosti Kristu, vjenčić ili veo kao znak posvećenja te Časoslov, službenu molitvenu knjigu Crkve. Molitva Časoslova, uz pokoru i služenje bližnjima, postaje središnji dio njezina duhovnog života.

Papa Franjo je u svojoj poruci povodom 50. obljetnice obnovljenog Reda istaknuo kako su posvećene djevice pozvane biti 'žene milosrđa, stručnjakinje za čovječnost'. Njihova posveta ne odvaja ih od svijeta, već ih, naprotiv, potiče na evanđeosku blizinu sa siromašnima, bolesnima, ranjivima i svima onima koji su na rubu društva.

Uvjeti za pristupanje Redu djevica precizno su definirani. Prema važećim crkvenim uputama, kandidatkinja mora biti žena koja se nikada nije udavala niti je živjela u javnom ili otvorenom kršenju čistoće. Njezin život treba biti obilježen molitvom, služenjem i svjedočenjem kršćanskih vrijednosti u sekularnom okruženju.

