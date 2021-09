- Nekome treba par alata i mali kutak na stolu da bi se bavio svojim kreativnim interesima. Mi nismo te sreće pa nama treba radiona i čitava infrastruktura specijaliziranih strojeva i alata - ističu Anita i Marin, dvoje samozatajnih umjetnika.

Svaka je kreacija priča za sebe, bez obzira koriste li motiv paškog sira, pletenine ili su svoje inovacije nadogradili trakama od tekstila.

POGLEDAJTE VIDEO: Nakit inspiriran zagrebačkim Hendrix mostom potpisuje umjetnik Adriano Nokaj

- Volimo materijale, eksperimentiranje na osnovu kojeg učimo, te volimo gledanje realiziranih ideja. Za nas je taj rad na nečemu ono što je za drugog razvojni proces na papiru. Nikad se nismo opterećivali s vremenom, kompliciranošću izrade te troškom. Radilo se koliko god treba da to bude to i da na kraju budemo s tim zadovoljni – ističu autori brenda 'Wood you be my bag?'.

Očito je drvo za njih materijal broj jedan, no nisu se orijentirali samo na torbice, već i nakit kao što su naušnice te svakodnevne predmete poput – vješalice.

- Drvo smo uvijek morali kupovati. Naravno, u raznim drvnim centrima, jer nitko ne drži sve. Niti je svugdje isti mahagonij. Nekad se zanimljivi grain drva npr. mahagonija nađe na jednom mjestu dok se Zebrano ili Padouk nađu na drugom mjestu, Mukulungu na trećem, a Cumaru na četvrtom. Pa smo uvijek šetali... i skoro uvijek se najzanimljiviji čini neki komad na dnu naslagane hrpe. A onda bismo birali koji nam se dijelovi sviđaju na tim komadima, pa pilali, blanjali i obrađivali - objasnili su proces ‚otkrivanja‘ savršenog komada iz kojeg će nastavi nova simpatična kreacija.

Druge materijale uvode u proces kako im dođe inspiracija, stvori se ideja da bi nešto trebalo kombinirati ili aplicirati upravo na torbu.

Ističu se koža, tekstil i špaga, a atraktivnost pojačavaju i razne forme, svaka posebna na svoj način. Očita sklonost oblikovanju i obradi drva navela je ovaj par da potpiše dizajn koji je negdje na pola puta između – svakodnevice i primijenjene umjetnosti.

U radu poštuju boju drveta te ostavljaju sve prirodne nijanse vidljivima. Koje potom stvaraju atraktivnu vizualnu igru, pojačavajući art dojam svake stvari koju potpišu.

Svakoj torbi posvete vremena kao da ide u masovnu proizvodnju, no zapravo se radi o jedinstvenim kreacijama. Ipak, struka su im industrijski dizajn i slikarstvo odnosno likovna umjetnost, stoga je simbioza očita.

- Smatramo da koketiranje s raznim tehnikama i tehnologijama obrade materijala pomiče granice te istovremeno doprinosi procesu pronalaska vlastitog kreativnog stila. Uvijek kažemo kako ne volimo granice koje na maštu i kreativnost nameću znanje i tehnička izvedivost. Temeljna filozofija iza našeg rada je uvijek probati neku drugu kombinaciju, dok je god u tim kombinacijama drvo – zaključuju Anita i Marin.