ANKETA Biste li nosili 'dlakave' gaćice od Kim Kardashian?

Kim Kardashian ponovno je uspjela šokirati internet! Naime, u svojoj novoj SKIMS kolekciji, Kim je predstavila donje rublje koje izgleda kao da je prekriveno dlačicama, a društvene mreže odmah su eksplodirale.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:17 Kim stigla na Met Galu u kultnoj Marilynkinoj haljini: 'Smršavila sam 7 kila da bih stala u nju' | Video: KanalRi

Dok jedni tvrde da je to “najluđi trend ikad”, drugi poručuju da je Kim opet genijalno iskoristila provokaciju kako bi se o njoj pričalo. Na fotografijama iz kampanje jasno se vidi neobična tekstura gaćica, koja podsjeća na prirodne dlačice.

Foto: Skims

Neki fanovi tvrde da Kim na ovaj način “slavi prirodnost i tijelo onakvo kakvo jest”, dok drugi smatraju da je riječ o čistom marketinškom triku.

Foto: Skims

U svakom slučaju, društvene mreže gore, gaćice su rasprodane brzinom munje, a komentari su podijeljeni – od “ovo je genijalno!” do “ne mogu vjerovati da je to netko odobrio”.

Ispunite anketu i recite jesu li SKIMS gaćice s dlačicama novi modni iskorak ili totalni promašaj?