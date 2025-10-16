Neki fanovi tvrde da Kim na ovaj način svojim brendom slavi prirodnost i tijelo onakvo kakvo jest, dok drugi smatraju da je riječ o čistom marketinškom triku
ANKETA Biste li nosili 'dlakave' gaćice od Kim Kardashian?
Kim Kardashian ponovno je uspjela šokirati internet! Naime, u svojoj novoj SKIMS kolekciji, Kim je predstavila donje rublje koje izgleda kao da je prekriveno dlačicama, a društvene mreže odmah su eksplodirale.
Dok jedni tvrde da je to “najluđi trend ikad”, drugi poručuju da je Kim opet genijalno iskoristila provokaciju kako bi se o njoj pričalo. Na fotografijama iz kampanje jasno se vidi neobična tekstura gaćica, koja podsjeća na prirodne dlačice.
Neki fanovi tvrde da Kim na ovaj način “slavi prirodnost i tijelo onakvo kakvo jest”, dok drugi smatraju da je riječ o čistom marketinškom triku.
U svakom slučaju, društvene mreže gore, gaćice su rasprodane brzinom munje, a komentari su podijeljeni – od “ovo je genijalno!” do “ne mogu vjerovati da je to netko odobrio”.
