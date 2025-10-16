Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
RASPRODANE U ROKU KEKS

ANKETA Biste li nosili 'dlakave' gaćice od Kim Kardashian?

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
ANKETA Biste li nosili 'dlakave' gaćice od Kim Kardashian?
Foto: Pixsell/SKIMS

Neki fanovi tvrde da Kim na ovaj način svojim brendom slavi prirodnost i tijelo onakvo kakvo jest, dok drugi smatraju da je riječ o čistom marketinškom triku

Kim Kardashian ponovno je uspjela šokirati internet! Naime, u svojoj novoj SKIMS kolekciji, Kim je predstavila donje rublje koje izgleda kao da je prekriveno dlačicama, a društvene mreže odmah su eksplodirale.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Kim stigla na Met Galu u kultnoj Marilynkinoj haljini: 'Smršavila sam 7 kila da bih stala u nju' 01:17
Kim stigla na Met Galu u kultnoj Marilynkinoj haljini: 'Smršavila sam 7 kila da bih stala u nju' | Video: KanalRi

Dok jedni tvrde da je to “najluđi trend ikad”, drugi poručuju da je Kim opet genijalno iskoristila provokaciju kako bi se o njoj pričalo. Na fotografijama iz kampanje jasno se vidi neobična tekstura gaćica, koja podsjeća na prirodne dlačice.

Foto: Skims

Neki fanovi tvrde da Kim na ovaj način “slavi prirodnost i tijelo onakvo kakvo jest”, dok drugi smatraju da je riječ o čistom marketinškom triku.

Foto: Skims

U svakom slučaju, društvene mreže gore, gaćice su rasprodane brzinom munje, a komentari su podijeljeni – od “ovo je genijalno!” do “ne mogu vjerovati da je to netko odobrio”.

Ispunite anketu i recite jesu li SKIMS gaćice s dlačicama novi modni iskorak ili totalni promašaj?

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Suzdržite se! Evo što ne smijete reći svakom znaku Zodijaka
IZJAVE KOJE VODE U SVAĐU

Suzdržite se! Evo što ne smijete reći svakom znaku Zodijaka

Najgore izjave za svaki znak: Blizanac se vrijeđa ako mu kažete da zašuti, Raka ćete uzrujati ako mu kažete da ćete uraniti, a Vagu ako tražite da stiša glazbu
Skrivene opsesije: Rak žudi za uspjehom, ali ne na poslu, Ovan je opsjednut kupovinom...
ŠTO IH POKREĆE?

Skrivene opsesije: Rak žudi za uspjehom, ali ne na poslu, Ovan je opsjednut kupovinom...

Astrolozi su prema njihovim specifičnim karakteristikama izdvojili opsesije koje ima svaki znak Zodijaka, a koje im svjesno ili nesvjesno kontroliraju život. Jesu li pogodili za vas?
Najzreliji i najdjetinjastiji: Ovo je lista horoskopskih znakova u koje se možete pouzdati
OD NAJVIŠE DO NAJMANJE ZRELIH

Najzreliji i najdjetinjastiji: Ovo je lista horoskopskih znakova u koje se možete pouzdati

Iako neki ljudi na prvu djeluju kao vrlo zreli i ozbiljni, kada se malo zagrebe ispod površine, tu dolazi nešto sasvim drugo - neozbiljnost, površnost, neodgovornost...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025