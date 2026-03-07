Samohrani otac: 'Sve žene žele izlaziti sa mnom dok ne shvate da su mi djeca na prvom mjestu'

Colin McCourt (41), samohrani otac troje djece, kaže da se mnogim ženama sviđa ideja o ljubavi s predanim ocem, ali se brzo suoče s realnošću njegovog strogo organiziranog rasporeda brige o djeci.

McCourt je otkrio 'tešku istinu' o izlascima s njim - i tvrdi da to nije 'nemoguće', već organizirano, strukturirano i uvijek s djecom na prvom mjestu.

- Uvijek ću imati pun ormar grickalica i uvijek ću iznijeti smeće bez da me netko pita - kaže Colin, koji radi kao voditelj tima u Glasgowu.

'Ljudi ne očekuju da će sve biti ovako strukturirano. Mnogi misle da ćete se jednostavno dogovarati oko svega. Ali ne izlazite samo sa mnom, nego s rasporedom kojeg si ne mogu priuštiti mijenjati. Radije bih da netko odmah zna to sve unaprijed. Izlasci sa mnom nisu nemogući. Oni su samo organizirani, strukturirani i uvijek s djecom na prvo mjesto. Ako to netko razumije, može nastati nešto stvarno stabilno.'

Colin dijeli skrb nad svojom djecom - u starosti od četiri, sedam i devet godina - po fiksnom rasporedu. Neke tjedne ih ima tri dana, druge tjedne šest, zbog čega je često ograničen i ima jedino kasne večernje termine za upoznavanje novih osoba.

- Mogu se vidjeti u 20:45 u utorak, ali petkom nisam slobodan. Toliko toga se može graditi kroz glasovne poruke i pokoju kavu ubačenu u raspored - kaže Colin.

Colinu je, kaže, spontanost - koja se često smatra temeljem romantike - jednostavno nerealna.

'Spontani planovi su preslatki. Ali meni treba barem tjedan dana unaprijed. Ljudi kažu: ‘Idemo ovaj vikend negdje,’ ali ja ne mogu. Moj život ne funkcionira tako.'

Jedan od najvećih izazova, tvrdi, je pronaći nekoga čija dostupnost odgovara njegovoj.

- Trebaš pronaći nekoga čiji se vikendi poklapaju s tvojima. Ako se ne poklapaju, vjerojatno ih ne možeš mijenjati. U ovome je puno vremena, novca i pravne strukture da bi rutinu održao - kaže.

Colin je također jasan po pitanju granica kada je u pitanju upoznavanje partnera s njegovom djecom.

- Neko može reći: ‘Doći ću s tobom po djecu u školu,’ ali to nije simpatičan spoj. To je čudno kad se tek upoznajemo - to dolazi puno kasnije. Kako je pokupiti moju djecu iz škole simpatičan spoj? Nije - rekao je.

Djeca su uvijek prioritet

On inzistira da ograničenja nisu zbog stavljanja partnera na drugo mjesto, već radi zaštite svoje djece.

'Nije da biram nekoga drugog umjesto tebe, nego biram svoju djecu. I očekivao bih isto od bilo koga koga bih upoznao, ako ima djecu. Većinom izlazim s samohranim majkama, pa one to razumiju. Problem nastaje kad pomaknem nešto zbog djece kada nije moj vikend (možda je mama bila bolesna) i onda mi kažu da to nije moja odgovornost. Ali je, to su moja djeca.'

Colin ističe da je teško izlaziti kao samohrani otac jer, nakon dugih veza, moraš shvatiti što zapravo želiš i pronaći nekoga tko je na sličnom životnom putu.

Osuda i izolacija

Osim toga, Colin osjeća i dodatnu dozu osude jer je samohrani otac.

- Postoji percepcija da samohrani očevi moraju biti krivi za prekid. Pretpostavlja se da smo mi krivi ili da smo otišli. Nije uvijek tako. Neki su nas ostavili, neke veze jednostavno ne funkcioniraju - objašnjava.

Nakon što se preselio u Glasgow zbog bivše partnerice, kraj veze ostavio ga je izoliranog: 'Moja obitelj ne živi u Glasgowu. Radim od kuće i nemam mnogo prijatelja. Kad su djeca kod mene, zauzet sam i fokusiran. Kad ih nema, kuća je tiha. Tad osjetim izolaciju.'

Unatoč svemu, Colin ostaje optimističan da iskrenim pričanjem o izazovima može postaviti realna očekivanja od samog početka.

- Pitate se, ‘Tko bi uopće želio ovakvog muškarca?’ Ali realnost je ta da smo to samo mi muškarci koji se brinemo za svoju djecu. Nisu svi samohrani očevi problem. Ako netko to razumije, može se dogoditi nešto stvarno dobro i stabilno - zaključuje, piše The Sun.