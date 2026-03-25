ANKETA Kardashianka lansirala seksi grudnjake za vjenčanje: Biste li ih nosile pred oltar?

Kim Kardashian ne prestaje pomicati granice - ovog puta u svijetu vjenčanja. Njena kolekcija grudnjaka za mladenke je za one koje žele hrabriji svadbeni look. Biste li se usudile nositi ih na svoj veliki dan?
Brend SKIMS od Kim Kardashian ponovno je privukao pažnju javnosti lansiranjem nove kolekcije donjeg rublja za vjenčanja, a u kratkom videu objavljenom na Instagramu, brend je predstavio komade koji spajaju romantiku i modernu estetiku.
Tu se istaknuo elegantni komplet, odnosno "Lace Unlined Halter" grudnjak od prozirne bijele čipke s upečatljivim naramenicama ukrašenim kristalima te "Woven Shine Long Sleep" pidžame od sjajnog, svilenkastog materijala. U videu se vješto naglašavaju detalji - od teksture čipke do sjaja tkanine. Nama je za oko zapeo grudnjak, čija je cijena 100 eura, a ako želite i tange u istom tonu, platit ćete 48 eura. Grudnjak možete pogledati OVDJE.
U opisu grudnjaka stoji: 'Grudnjak za glavnu večer. Ovaj nepostavljeni čipkasti halter grudnjak ima balconette košarice s nježnim valovitim rubom i potporom koja lagano podiže grudi. Halter vezice oko vrata ukrašene su kamenčićima koji daju dozu sjaja, dok kopčanje na leđima osigurava savršeno pristajanje. Stvoren je da zablista u velikoj večeri, ali i nakon nje'.
Zato, mladenke i one koje to planiraju postati, recite nam u anketi slažete li se s opisom i biste li ovakav grudnjak nosile za prvu bračnu noć i pred oltar.
Inače, 'The Wedding Shop' je specijalizirani odjel brenda SKIMS posvećen budućim mladenkama, djeverušama i gošćama. Lansiranje, koje se dogodilo devetnaestog ožujka, strateški je tempirano kako bi se iskoristio početak proljetne sezone vjenčanja.
Osim estetski privlačnih komada, SKIMS nudi i samoljepljive grudnjake i 'nevidljive' gaćice, namijenjene nošenju ispod zahtjevnih krojeva vjenčanica. S rasponom veličina od XXS do 4X, brend pruža opcije za žene svih oblika i veličina.
