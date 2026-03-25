ANKETA Kardashianka lansirala seksi grudnjake za vjenčanje: Biste li ih nosile pred oltar?

Brend SKIMS od Kim Kardashian ponovno je privukao pažnju javnosti lansiranjem nove kolekcije donjeg rublja za vjenčanja, a u kratkom videu objavljenom na Instagramu, brend je predstavio komade koji spajaju romantiku i modernu estetiku.

Tu se istaknuo elegantni komplet, odnosno "Lace Unlined Halter" grudnjak od prozirne bijele čipke s upečatljivim naramenicama ukrašenim kristalima te "Woven Shine Long Sleep" pidžame od sjajnog, svilenkastog materijala. U videu se vješto naglašavaju detalji - od teksture čipke do sjaja tkanine. Nama je za oko zapeo grudnjak, čija je cijena 100 eura, a ako želite i tange u istom tonu, platit ćete 48 eura. Grudnjak možete pogledati OVDJE.

U opisu grudnjaka stoji: 'Grudnjak za glavnu večer. Ovaj nepostavljeni čipkasti halter grudnjak ima balconette košarice s nježnim valovitim rubom i potporom koja lagano podiže grudi. Halter vezice oko vrata ukrašene su kamenčićima koji daju dozu sjaja, dok kopčanje na leđima osigurava savršeno pristajanje. Stvoren je da zablista u velikoj večeri, ali i nakon nje'.

Zato, mladenke i one koje to planiraju postati, recite nam

Inače, 'The Wedding Shop' je specijalizirani odjel brenda SKIMS posvećen budućim mladenkama, djeverušama i gošćama. Lansiranje, koje se dogodilo devetnaestog ožujka, strateški je tempirano kako bi se iskoristio početak proljetne sezone vjenčanja.

Osim estetski privlačnih komada, SKIMS nudi i samoljepljive grudnjake i 'nevidljive' gaćice, namijenjene nošenju ispod zahtjevnih krojeva vjenčanica. S rasponom veličina od XXS do 4X, brend pruža opcije za žene svih oblika i veličina.