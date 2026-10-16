ANKETA Ovo je 10 top horora u povijesti: Koji je vama najbolji?

Horori su desetljećima među omiljenim filmskim žanrovima, a neki su prizori toliko jezivi da ih gledatelji pamte dugo nakon odjavne špice. Neki su nas prestrašili pričama o duhovima i demonskim silama, a drugi jezivim ubojicama i psihološkim igrama.

Na popisu filmova prema IMDB-u nalaze se Egzorcist, Isijavanje, Krug ali i klasici poput Psiha. Svaki od njih na svoj je način ostavio trag u povijesti horora i osvojio publiku diljem svijeta.

Koji je vama najbolji horor svih vremena? Glasajte u našoj anketi i otkrijte koji film vas najviše plaši!