Popis najstrašnijih filmova obuhvaća naslove koji su definirali žanr i ostavili neizbrisiv trag u filmskoj industriji. Ispunite anketu i glasajte za svoj omiljeni horor film
Najbolji hororci svih vremena
ANKETA Ovo je 10 top horora u povijesti: Koji je vama najbolji?
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Horori su desetljećima među omiljenim filmskim žanrovima, a neki su prizori toliko jezivi da ih gledatelji pamte dugo nakon odjavne špice. Neki su nas prestrašili pričama o duhovima i demonskim silama, a drugi jezivim ubojicama i psihološkim igrama.
Na popisu filmova prema IMDB-u nalaze se Egzorcist, Isijavanje, Krug ali i klasici poput Psiha. Svaki od njih na svoj je način ostavio trag u povijesti horora i osvojio publiku diljem svijeta.
Koji je vama najbolji horor svih vremena? Glasajte u našoj anketi i otkrijte koji film vas najviše plaši!
Koji je po vama najbolji horor film svih vremena?
- Egzorcist (The Exorcist) 2 glas/ova
- Ono (It) 1 glas/ova
- Isijavanje (The Shining) 0 glas/ova
- Teksaški masakr motornom pilom (The Texas Chain Saw Massacre) 0 glas/ova
- Psiho (Psycho) 0 glas/ova
- Slagalica strave (Saw) 0 glas/ova
- Krug (The Ring) 1 glas/ova
- Noć vještica (Halloween) 4 glas/ova
- Osmi putnik (Alien) 0 glas/ova
- Kad jaganjci utihnu (The Silence of the Lambs) 5 glas/ova
- Neki drugi... 1 glas/ova
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