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Najbolji hororci svih vremena

ANKETA Ovo je 10 top horora u povijesti: Koji je vama najbolji?

Piše 24sata,
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ANKETA Ovo je 10 top horora u povijesti: Koji je vama najbolji?
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
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Popis najstrašnijih filmova obuhvaća naslove koji su definirali žanr i ostavili neizbrisiv trag u filmskoj industriji. Ispunite anketu i glasajte za svoj omiljeni horor film

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Horori su desetljećima među omiljenim filmskim žanrovima, a neki su prizori toliko jezivi da ih gledatelji pamte dugo nakon odjavne špice. Neki su nas prestrašili pričama o duhovima i demonskim silama, a drugi jezivim ubojicama i psihološkim igrama.

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Na popisu filmova prema IMDB-u nalaze se Egzorcist, Isijavanje, Krug ali i klasici poput Psiha. Svaki od njih na svoj je način ostavio trag u povijesti horora i osvojio publiku diljem svijeta.

Koji je vama najbolji horor svih vremena? Glasajte u našoj anketi i otkrijte koji film vas najviše plaši!

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