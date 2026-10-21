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ANKETA Što mislite o pomicanju sata? Treba li ukinuti tu praksu?

Piše 24sata,
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ANKETA Što mislite o pomicanju sata? Treba li ukinuti tu praksu?
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
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Iako mnogi priželjkuju ukidanje pomicanja sata, praksa se i dalje nastavlja. Ova promjena vremena kod nekih može utjecati na ritam spavanja i svakodnevne navike...

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Ovog vikenda ponovno pomičemo kazaljke na satu i prelazimo na zimsko računanje vremena. Promjena nas čeka u noći sa subote na nedjelju, 24. na 25. listopada.

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Pokretanje videa...

Super savjeti za preživjeti pomicanje kazaljki: Dan traje dulje, ali pada koncentracija... 01:02
Super savjeti za preživjeti pomicanje kazaljki: Dan traje dulje, ali pada koncentracija... | Video: 24sata/pixsell

U tri sata ujutro kazaljke ćemo pomaknuti jedan sat unatrag, odnosno na dva sata. To znači da ćemo spavati sat vremena dulje, ali će dani nakon promjene biti kraći, a mrak će padati ranije.

Iako mnogi priželjkuju ukidanje pomicanja sata, praksa se i dalje nastavlja. Promjena vremena kod nekih može utjecati na ritam spavanja i svakodnevne navike, pa će trebati nekoliko dana da se organizam prilagodi.

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A što vi mislite o pomicanju sata? Treba li ga ukinuti ili vam odgovara ovakav način računanja vremena? Ispunite našu anketu i recite nam što mislite!

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