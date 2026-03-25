Evo kako prevariti promjenu sata i naspavati se kao beba

U noći sa subote na nedjelju, 29. ožujka 2026., ponovno ćemo proći kroz ritual koji mnogima remeti san i svakodnevno funkcioniranje: pomicanje kazaljki jedan sat unaprijed. Ljetno računanje vremena donosi nam dulje večeri, ali cijena je jedan 'ukradeni' sat sna koji može izbaciti naš organizam iz takta. Taj naizgled mali pomak dovoljan je da poremeti naš unutarnji biološki sat te nas učini umornima i razdražljivima. Ipak, uz nekoliko pametnih strategija, ova se tranzicija može prebroditi gotovo bezbolno.

Zašto jedan sat čini toliku razliku

Gubitak samo jednog sata sna tijelo ne doživljava kao sitnicu. Taj pomak izravno udara na naš cirkadijalni ritam, unutarnji 24-satni sat koji upravlja spavanjem, raspoloženjem, apetitom, lučenjem hormona, pa čak i funkcijom srca. Za mnoge, tjedan nakon promjene sata izgleda kao da su iskusili jet lag bez putovanja, a za djecu, tinejdžere i one koji ustaju rano, posljedice mogu trajati i dulje.

Istraživanja dosljedno pokazuju da u danima nakon proljetne promjene vremena dolazi do porasta razdražljivosti, pada raspoloženja, poteškoća s koncentracijom te većeg broja pogrešaka na poslu i u školi. To se događa jer gubitak sna utječe na dio mozga zadužen za emocionalnu regulaciju. Neke studije čak bilježe blagi, ali mjerljivi porast rizika od srčanog i moždanog udara te prometnih nesreća u ponedjeljak nakon pomicanja sata.

Pripremite tijelo, a ne samo sat na zidu

Umjesto da se u nedjelju ujutro suočite sa šokom, stručnjaci savjetuju proaktivan pristup. Ključ je u postupnoj prilagodbi koja će pomoći vašem tijelu da se lakše aklimatizira na novo vrijeme.

Krenite s pripremama tri do četiri dana prije promjene. Svaki dan idite u krevet i budite se 15 minuta ranije nego prethodnog dana. Na primjer, ako obično liježete u 23:00, u srijedu idite u 22:45, u četvrtak u 22:30 i tako redom. Na taj način, kada dođe nedjelja, vaše tijelo već će biti djelomično prilagođeno novom rasporedu i ustajanje "sat ranije" neće biti toliki šok. Uz vrijeme spavanja, pokušajte za istih 15 minuta pomaknuti i vrijeme obroka te tjelovježbe kako bi se cijeli biološki sustav sinkronizirao.

Postanite gospodar svjetlosti

Svjetlost je najmoćniji vanjski signal koji regulira naš unutarnji sat. Upravljanje izloženošću svjetlu ključan je korak za brzu i laku prilagodbu.

Jutarnji ritual koji resetira sustav

Odmah nakon buđenja u nedjelju i danima koji slijede, izložite se jakom prirodnom svjetlu. Sunčeva svjetlost postaje vaš najbolji prijatelj za ispravljanje ciklusa spavanja. Dovoljno je provesti desetak do petnaest minuta vani na sunčan dan, ili dvadesetak minuta ako je oblačno. Jutarnje svjetlo šalje snažan signal mozgu da zaustavi proizvodnju melatonina, hormona spavanja, i da "resetira" sat za novi dan. Ako se budite dok je vani još mrak, upalite sva svjetla u kući dok sunce ne izađe.

Večernje zamračenje za lakši san

Dok je ujutro svjetlost poželjna, navečer je treba izbjegavati. Kako će večeri biti dulje svijetle, važno je stvoriti umjetni mrak kako biste potaknuli pospanost. Navucite zavjese za zamračivanje i prigušite svjetla u domu. Posebno je važno izbjegavati plavo svjetlo s ekrana mobitela, tableta i televizora barem sat vremena prije spavanja, jer ono dokazano suzbija proizvodnju melatonina i otežava uspavljivanje.

Male tajne za veliku promjenu

Osim postupne prilagodbe i upravljanja svjetlom, postoji još nekoliko trikova koji mogu olakšati tranziciju i osigurati kvalitetan odmor.

Pokrenite se ujutro

Ako se osjećate tromo i pospano, lagana tjelesna aktivnost ujutro može učiniti čuda. Čak i kratka, desetominutna šetnja na otvorenom pomoći će u suzbijanju zaostalog melatonina i podići razinu energije. Vježbanje potiče lučenje dopamina, hormona dobrog raspoloženja, što će pomoći da se lakše riješite jutarnje mrzovolje.

Stvorite savršeno utočište za san

Temperatura spavaće sobe igra važnu ulogu. Idealno je održavati prostoriju prohladnom, oko 18°C. Naše tijelo prirodno snižava temperaturu kako bi se pripremilo za dubok san. Topla kupka ili tuširanje sat do dva prije spavanja također može pomoći. Iako vas isprva zagrije, naknadno hlađenje tijela nakon izlaska iz vode snažan je signal organizmu da je vrijeme za spavanje.

Pametno s hranom i pićem

Pripazite na unos kofeina. Izbjegavajte kavu, čaj i energetska pića najmanje osam sati prije planiranog odlaska u krevet. Također, izbjegavajte teške, masne i začinjene obroke kasno navečer, kao i alkohol, koji može dovesti do isprekidanog i plitkog sna.

Kada je drijemanje dobra ideja

Ako osjećate snažan umor tijekom dana, kratko drijemanje može pomoći. Međutim, važno je biti oprezan. Izbjegavajte dugo spavanje jer ono može dodatno poremetiti vaš raspored. Držite se takozvanog "power napa" od 20 do 30 minuta, idealno u ranim poslijepodnevnim satima. To je dovoljno da vas osvježi, a da ne ometa večernji odlazak u krevet.