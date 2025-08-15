Odmor može biti savršen na tisuću načina – od uživanja u hrani i plažama do istraživanja kulture, ludog noćnog života ili shoppinga. Koji je vaš must-have kad putujete?
ANKETA Što vam je najvažnije na odmoru? Plaža, noćni život...
Odmor svatko zamišlja drugačije - nekome je raj ležati na plaži s koktelom u ruci, drugi obilaze muzeje i povijesne ulice, treći love najbolje restorane, a neki ne izlaze iz noćnih klubova.
Za nekoga je ključ opuštanje i mir, a drugi vole da im je svaki dan ispunjen aktivnostima i novim doživljajima. Ponekad nas upravo mali detalji učine sretnima; miris mora, nova omiljena pjesma ili okus lokalnog specijaliteta.
Što je vama najvažnije na odmoru – hrana, plaže, kultura, noćni život ili shopping?
