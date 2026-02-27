Obavijesti

ANKETA Što vas budi ujutro?
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Neki dan započinju uz isti alarm, istu rutinu i prvu jutarnju kavu u tišini. Drugi priznaju da ih budi stres, obaveze i misli koje ne prestaju ni tijekom noći. Recite nam u anketi što vas najčešće budi ujutro

Je li to iritantni zvuk alarma koji već godinama ne mijenjate? Ili se budite sami, minutu prije nego što zazvoni? Možda vas iz sna trgne dijete koje doziva iz druge sobe ili pas koji želi u šetnju.

Način na koji započinjemo dan često govori više o našem životnom ritmu nego što mislimo.

Neki dan započinju disciplinirano - uz isti alarm, istu rutinu i prvu jutarnju kavu u tišini. Drugi priznaju da ih budi stres, obaveze i misli koje ne prestaju ni tijekom noći. Ima i onih sretnika koje probudi sunce kroz prozor ili unutarnji sat koji radi preciznije od bilo kojeg mobitela.

Stručnjaci već godinama upozoravaju da naglo buđenje uz glasan alarm može povećati razinu stresa, dok prirodno buđenje ili postepeni zvukovi mogu pomoći tijelu da se lakše prebaci iz sna u javu. No realnost je često drukčija - posao, djeca i obaveze rijetko ostavljaju prostor za 'idealno jutro'.

Sudjelujte u anketi i podijelite s nama kako izgleda vaš početak dana. 

