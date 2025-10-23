Obavijesti

Lifestyle

Komentari 2
OMILJENE PAPUČE

ANKETA Volite li nositi crocsice?

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
ANKETA Volite li nositi crocsice?
Foto: Instagram/Crocs

Crocsice, gumene natikače koje izazivaju podijeljena mišljenja, danas slave svoj dan. Omiljene ili omražene, osvojile su svijet. Recite nam u anketi volite li ih vi nositi

Danas slavimo - Dan Crocsica, najudobnijih (i najkontroverznijih) cipela na svijetu! Ove gumene natikače, koje su jedni proglasili 'ružnima, ali genijalnima', a drugi 'modnim zločinom', već više od 20 godina ne silaze s nogu milijuna ljudi diljem svijeta.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

01:27
Novi bizarni trend: Stigle su kroksice sa šiljcima i lancima, savršene za gotičare | Video: 24sata/pixsell

Crocsice su prvi put predstavljene 2002. godine kao obuća za brodove, no ubrzo su osvojile sve – od medicinskog osoblja i kuhara do modnih influencera i svjetskih zvijezda. Danas dolaze u desecima boja, oblika i suradnji s brendovima poput Balenciage, Barbie i Post Malonea.

Foto: Instagram/Crocs

Bez obzira volite li ih ili ne, jedno je sigurno - Crocsice izazivaju reakcije.

Recite nam u anketi volite li vi nositi crocsice?

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
'Uleti' koji će upaliti: Evo kako zavesti svaki horoskopski znak
ŠALABAHTER ZA ZAVOĐENJE

'Uleti' koji će upaliti: Evo kako zavesti svaki horoskopski znak

Romantične izjave upalit će kod Rakova, Djevice cijene direktan pristup, Lavovi želi znati da ste opčinjeni s njima, dok će Vage zapamtiti laskave komplimente
Evo koliko horoskopski znakovi traju u ljubavi: Tko će s vama biti zauvijek, a tko je 'u prolazu'
KOD KOGA LJUBAV HLAPI?

Evo koliko horoskopski znakovi traju u ljubavi: Tko će s vama biti zauvijek, a tko je 'u prolazu'

Najodaniji su zemljani znakovi, a vatreni znaju kako probuditi strast u partneru. Vodeni će vam se predati, a zračni znakovi su po prirodi nestabilniji u odnosu na druge
Dnevni horoskop za četvrtak 23. listopada: Vodenjak će biti snalažljiv, Vaga se prilagođava
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za četvrtak 23. listopada: Vodenjak će biti snalažljiv, Vaga se prilagođava

Pročitajte dnevni horoskop za četvrtak 23. listopada i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025