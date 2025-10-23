ANKETA Volite li nositi crocsice?

Crocsice, gumene natikače koje izazivaju podijeljena mišljenja, danas slave svoj dan. Omiljene ili omražene, osvojile su svijet. Recite nam u anketi volite li ih vi nositi
Danas slavimo - Dan Crocsica, najudobnijih (i najkontroverznijih) cipela na svijetu! Ove gumene natikače, koje su jedni proglasili 'ružnima, ali genijalnima', a drugi 'modnim zločinom', već više od 20 godina ne silaze s nogu milijuna ljudi diljem svijeta.
Crocsice su prvi put predstavljene 2002. godine kao obuća za brodove, no ubrzo su osvojile sve – od medicinskog osoblja i kuhara do modnih influencera i svjetskih zvijezda. Danas dolaze u desecima boja, oblika i suradnji s brendovima poput Balenciage, Barbie i Post Malonea.
Bez obzira volite li ih ili ne, jedno je sigurno - Crocsice izazivaju reakcije.
Recite nam u anketi volite li vi nositi crocsice?
