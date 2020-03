Anna Wintour i Tom Ford se udružuju za spas modne scene

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Vrijeme za shopping: Burberry opet otvara dućane u Kini

Anna Wintour i Tom Ford najavili su osnivanje fonda za oporavak američke modne scene od posljedice krize uzrokovane korona virusom, a povezan je s Vogue Fashion Fondom, osnovanim nakon pada zgrada blizanaca u New Yorku, 11.9.2001. godine, objavio je New York Times.

U to vrijeme Wintour, Council of Fashion Designers of America i Vogue postavili su organizaciju CFDA/Vogue Fashion Fund za pomoć mladim dizajnerima, koja je financirala nove autore na principu financijske nagrade najboljima, a sada će taj novac preusmjeriti autorima njihove modne scene čiji su biznisi na rubu preživljavanja.

