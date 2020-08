Antibiotici bi mogli smanjiti učinkovitost antibebi pilula?

Liječnici već dulje vrijeme sumnjaju u to da antibiotici smanjuju učinkovitost kontracepcijskih pilula, a nova opsežna studija britanskih znanstvenika pružila je dodatne dokaze za takvu pretpostavku

<p>Istraživanjem je otkriveno da postoji interakcija između antibiotika i hormonskih kontraceptiva, što potencijalno može umanjiti učinkovitost kontracepcijskih pilula.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (muška kontracepcija):</p><p>To znači da žene koje koriste obje vrste lijekova istodobno moraju poduzeti dodatne mjere opreza da bi izbjegle neželjenu trudnoću, pokazalo je istraživanje britanskih znanstvenika koje je vodio tim dr. Robina Fernera s Instituta za kliničke znanosti sveučilišta u Birminghamu.</p><p>Njihovi nalazi ukazuju na to da je uzimanje antibiotika, u usporedbi s uzimanjem drugih vrsta lijekova, povezano s do sedam puta većim izgledima za neplaniranu trudnoću. Nalazi su rezultat opsežne analize provedene na više od 75.000 slučajeva primjene antibiotika.</p><p>Smatra se da žene koje istovremeno koriste kontracepcijske pilule i antibiotike, kao mjeru opreza trebaju koristiti i dodatnu kontracepciju, poput kondoma i spermicidnih čepića ili pjene.</p><p>Istraživači su istaknuli kako izračun apsolutnog rizika iz postojećih podataka nije bio moguć te su kazali da uočeni rizik varira od žene do žene, ovisno o njezinim fiziološkim osobinama i o nizu dodatnih okolnosti.</p><p>Dr. Jennifer Wu, ginekologinja u njujorškoj bolnici Lenox Hill je, pročitavši studiju kazala da je kvalitetno provedena, među ostalim i zato jer je na kvalitetan način praćen velik broj pacijentica. </p><p>Na temelju rezultata objavljenih u stručnome časopisu BMJ Evidence Based Medicine, Wu smatra da bi "liječnici sa svojim pacijenticama trebali razgovarati o propisivanju novih recepata za antibiotike i o tomu mogu li oni utjecati na djelotvornost kontracepcijskih pilula".</p>