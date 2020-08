Spavate li dovoljno? Lagan test sa žlicom može vam to otkriti...

Sve što vam treba za ovaj test je žlica, pladanj, sat i krevet, a rezultati ukazuju na to dobiva li vaše tijelo dovoljnu dozu sna - no naravno i subjektivan osjećaj tu može igrati veliku ulogu, tj. koliko ste odmorni

<p>Kada ne spavamo dovoljno, to negativno utječe na svaki dio tijela, na naš fizički izgled i zdravlje općenito. U današnje vrijeme teško je imati dovoljno vremena za san, a posljedice neispavanosti dolaze na naplatu kasnije - kroz smanjeni imunitet, povećane razine stresa, sklonost debljanju...</p><h2>Isprobajte test</h2><p>Kako biste provjerili spavate li dovoljno, potrebno je napraviti jednostavan test. Sve što vam treba su žlica i pladanj, a test je najbolje izvesti poslijepodne, nakon posla i nakon obroka. Legnite na krevet i pogledajte na sat da biste utvrdili kad ste točno legli.</p><p>Namjestite se udobno i pripremite atmosferu koja vam je najpogodnija za zaspati - bilo da trebate zamračiti prozore, upaliti TV ili pustiti laganu glazbu ili pak ugasiti sve, što god vam odgovara.</p><p>Žlicu postavite u ruku, a ruku pak pustite da pada preko stranice kreveta ili kauča. Ispod ruke neka vam bude pripremljeni pladanj. Kad zaspite, zvuk padanja žlice trebao bi vas probuditi.</p><p>U videu pogledajte kako to izgleda:</p><h2>Rezultati </h2><p>Odmah nakon buđenja pogledajte na sat i izračunajte nakon koliko ste točno zaspali. Ako ste zaspali za 5 minuta i manje, to znači da vam sna ozbiljno manjka te da bi to moglo imati brojne posljedice na zdravlje.</p><p>Ako ste zaspali u roku od 10 minuta, tada je to oznaka umjerene deprivacije sna, što je zapravo najčešći slučaj današnjeg doba te bi trebalo uzeti više vremena za odmor.</p><p>Ako ste zaspali nakon 15 minuta, to znači da imate tek blago ili uopće nemate pomanjkanja sna, odnosno tijelu odgovaraju doze koje dobiva, isto kao i u slučaju ljudi koji nisu uopće zaspali.</p><p> </p>