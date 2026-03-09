Obavijesti

Antički liječnici otkrili tajnu dugog života: Od ove hrane su ljudi živjeli gotovo 100 godina

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 2 min
Antički liječnici otkrili tajnu dugog života: Od ove hrane su ljudi živjeli gotovo 100 godina
Prehrana dugovječnih ljudi u antičkom Rimu bila je vrlo jednostavna i temeljila se na osnovnim namirnicama. Njihov jelovnik najčešće je uključivao: kašu i kruh, med i povrće

Jedan od njih bio je poznati antički liječnik Galen, koji je u svojim zapisima opisao prehrambene navike i životni stil ljudi koji su živjeli iznimno dugo - gotovo do stote godine.

Njegova zapažanja danas ponovno privlače pažnju jer otkrivaju koliko su jednostavne navike i umjerenost bile ključ dugovječnosti u antičkom svijetu.

Primjeri dugovječnih Rimljana

U svojim spisima Galen opisuje dvojicu Rimljana koji su živjeli iznimno dugo: gramatičara Telefa i liječnika Antioha. Prema njegovim riječima, tajna njihove dugovječnosti nije bila u složenim terapijama ili posebnim lijekovima, nego u jednostavnom načinu života i prehrani.

Obojica su se držala sličnih pravila: jeli su skromnu i prirodnu hranu, redovito su se kretali te su izbjegavali pretjerivanje u jelu i piću.

Što su jeli ljudi koji su živjeli gotovo 100 godina

Prehrana dugovječnih ljudi u antičkom Rimu bila je vrlo jednostavna i temeljila se na osnovnim namirnicama. Njihov jelovnik najčešće je uključivao:

  • kašu i kruh
  • med
  • povrće
  • ribu
  • meso peradi

Takva prehrana bila je lagana, nutritivno bogata i daleko manje prerađena nego moderna hrana. Večere su bile skromne, a obroci raspoređeni nekoliko puta tijekom dana, što je pomagalo održati stabilnu energiju i zdrav metabolizam.

Umjerenost u prehrani bila je jedno od glavnih pravila antičke medicine.

Važnost kretanja i svakodnevnih navika

Osim prehrane, važnu ulogu u dugovječnosti imao je i aktivan način života. Ljudi koje je Galen opisao redovito su se kretali i održavali tijelo aktivnim.

Primjerice:

  • Telef je redovito prakticirao masaže maslinovim uljem, što je tada bilo uobičajeno za održavanje zdravlja i cirkulacije.
  • Antioh je svakodnevno šetao i radio lagane tjelesne vježbe.
  • Takve navike pokazivale su da su i antički liječnici razumjeli važnost kombinacije prehrane, kretanja i općeg životnog balansa.

Antička razmišljanja o dugovječnosti

Još u antičko doba postojale su priče o narodima koji žive izuzetno dugo. Grčki pisac Lucian opisivao je, primjerice, narode za koje se vjerovalo da žive i više od sto godina. Neki su tu dugovječnost pripisivali klimi ili zemljištu, dok su drugi vjerovali da ključ leži u načinu prehrane. U tim zapisima spominje se i da su pojedini narodi pili uglavnom vodu ili jeli jednostavne namirnice poput ječmenog kruha, za koji se smatralo da pomaže očuvanju zdravlja i vida.

Jednostavna pravila dugog života

Galen je na temelju svojih promatranja zaključio da su tri glavna čimbenika dugovječnosti:

  • Umjerenost u hrani
  • Jednostavne i prirodne namirnice
  • Redovita tjelesna aktivnost

Prema njegovim zapisima, upravo su takve navike omogućavale ljudima u antičkom Rimu da žive dugo i relativno zdravo, čak i bez moderne medicine.

Iako su prošla gotovo dva tisućljeća od vremena antičkih liječnika, njihove preporuke i danas zvuče iznenađujuće moderno. Jednostavna prehrana, redovito kretanje i umjerenost u svakodnevnim navikama ostaju temelj zdravog života.

Galenovi zapisi tako pokazuju da tajna dugovječnosti možda nije u složenim medicinskim otkrićima, nego u jednostavnim navikama koje su ljudi prakticirali još u antičkom svijetu.

