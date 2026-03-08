Tajni sastojak za najhrskavije pečene krumpiriće: Nije ulje!

Mnogi vjeruju da je tajna u odabiru pravog ulja, egzotičnim začinima ili preciznoj temperaturi pećnice. No, istina je mnogo jednostavnija i vjerojatno se već skriva u vašem kuhinjskom ormariću.

POGLEDAJ VIDEO: Belgija: Poljoprivrednici peku krumpiriće tijekom blokada prometnica

Pokretanje videa... 02:10 Belgija: Poljoprivrednici peku krumpiriće tijekom blokada prometnica | Video: 24sata/REUTERS

Moćni prah iz kućne smočnice

Glavni tajni sastojak koji kulinarski stručnjaci poput J. Kenji López-Alta ističu kao revolucionaran jest obična soda bikarbona. Iako zvuči neobično, dodavanje ovog skromnog bijelog praha u proces pripreme krumpira stvara kemijsku reakciju koja rezultira neusporedivom hrskavošću. Dovoljno je dodati otprilike pola čajne žličice sode bikarbone na svake dvije litre vode u kojoj ćete kratko prokuhati krumpire prije pečenja.

Nakon što su krumpiri narezani na željene komade, kuhaju se u toj slanoj, alkalnoj vodi desetak minuta, tek toliko da vilica može proći kroz njih, ali da se ne raspadnu. Upravo taj korak postavlja temelje za teksturu o kojoj ste dosad samo sanjali.

Znanost iza savršene hrskavosti

Zašto baš soda bikarbona? Odgovor leži u osnovama kemije. Dodavanjem sode bikarbone, voda postaje alkalna. Takvo okruženje ubrzava razgradnju pektina, prirodnog "ljepila" koje drži stanice krumpira na okupu. To uzrokuje da se vanjski sloj krumpira doslovno počne raspadati, oslobađajući pritom velike količine škroba na površinu.

Foto: Canva

Kada se krumpiri ocijede, na njima ostaje tanki, gotovo nevidljivi sloj škrobne kaše. Upravo taj sloj je ono što čini svu razliku. On djeluje kao prirodna panada koja će se u vrućoj pećnici pretvoriti u debelu, staklastu i iznimno hrskavu koricu. Unutrašnjost krumpira, zaštićena tom barijerom, ostaje savršeno meka i pahuljasta jer se kuha na pari unutar vlastite hrskave ljuske.

Ključ je u gruboj površini

Nakon što su krumpiri prokuhani u alkalnoj vodi i ocijeđeni, slijedi korak koji mnogi recepti preskaču, a ključan je. Krumpire je potrebno vratiti u prazan, vruć lonac i snažno ih protresti nekoliko sekundi. Ovaj proces, koji Englezi nazivaju "chuffing", dodatno oštećuje već omekšalu površinu, stvarajući bezbroj sitnih pukotina i neravnina. Što je površina grublja i "čupavija", to će više hrskavih rubova nastati tijekom pečenja. Tek nakon toga krumpiri su spremni za masnoću, začine i visoku temperaturu pećnice. Najbolje je koristiti već zagrijan lim za pečenje s masnoćom, jer će trenutačni kontakt s vrućom površinom odmah započeti proces prženja i spriječiti lijepljenje.

A što je s drugim tajnim sastojcima?

Iako je soda bikarbona znanstveno najutemeljeniji trik, postoje i druge metode koje daju sjajne rezultate. Jedna od popularnih alternativa je kukuruzni škrob, poznatiji kao gustin. Nakon kuhanja i sušenja, krumpiri se lagano posipaju kukuruznim škrobom koji upija višak vlage i u pećnici stvara iznimno tanak i hrskav omotač, sličan onome na kupovnom pomfritu.

Jedan posve nekonvencionalan, ali iznenađujuće učinkovit pristup uključuje majonezu. Budući da je majoneza u svojoj suštini kombinacija ulja i jaja, premazivanje krumpira tankim slojem majoneze prije pečenja daje im bogat okus i pomaže u stvaranju zlatnosmeđe, hrskave korice. Ne brinite, karakterističan okus majoneze nestaje tijekom pečenja, ostavljajući za sobom samo savršeno zapečenu teksturu. Bez obzira na metodu, važno je odabrati pravu sortu krumpira. Najbolji su oni s visokim udjelom škroba, takozvani brašnasti krumpiri, jer upravo njihov sastav omogućuje postizanje idealnog kontrasta između hrskave vanjštine i pahuljaste unutrašnjosti.