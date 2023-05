Aplikacija Rendić: Turisti će za njim ići kao i za Pokemonima

Zar može i smije netko podcjenjivati napore jednog Ivana Rendića koji je stekao velike zasluge za stvaranje naše kiparske umjetnosti. Rendić je obavio pionirski posao i potaknuo žeđ za kiparstvom, rekao je još 1939. godine Ivan Meštrović za kipara Ivana Rendića koji je u Hrvatskoj umjetnosti ostavio neizbrisiv trag.

Danas u rodnom Supetru na otoku Braču gdje je i posljednje počivalište vrsnog kipara, turisti, ali i mještani mogu, zahvaljujući aplikaciji, u 'kulturni đir' gradom s Rendićem. Naime, Turistička zajednica grada Supetra aplikacijom "RENDIĆ" u potpunosti je digitalizirala i na nov grafički način upotpunila postojeću tematsku stazu "Dan s Rendićem" koja prolazi starom jezgrom Grada Supetra sve do supetarskog groblja.

Kulturni obilazak Rendićevih djela započinje pored samog spomenika koji se nalazi na supetarskoj rivi, a obilazak se nastavlja ulicom koja nosi Rendićevo ime i vodi do njegove obiteljske kuće. Tek kada dođete do prve lokacije, aplikacija otkriva gdje se nalazi iduća. Obilazak vodi duž supetarske rive, do groblja na kojem je sahranjen Ivan Rendić. Na istom groblju može se naći još čak 14 njegovih djela, a tu će vas dočekati i on 'stasom i glasom' Ivan Rendić. Interaktivna aplikacija nastala je na inicijativu Turističke zajednice grada Supetra, a za izradu je bila zadužena IT tvrtka WEBLAB vlasnika Dejana Grepe.

- Nazvala sam Grepu i rekla 'želim da ljudi po Supetru traže Rendića kao djeca prije pokemone - rekla je kroz smijeh direktorica turističke zajednice, Martina Rendić.

Umro je gotovo zaboravljen

Kipar kojim se danas svi danas diče i svojataju, slavljen za života, u Supetru je upao u teško siromaštvo, a umro je gotovo zaboravljen u splitskoj bolnici.

'Gdje je Rendić' piše na ploči posljednjega počivališta na supetarskome groblju poznatog kipara uz postole, štap i špančera (muški šešir). Kako navode zapisi to je bila njegova želja ispunjena 86 godina nakon njegove smrti, 2018. godine. Njegov grob posljednja je lokacija ovog edukativnog i povijesnog 'đira' Supetrom uz aplikaciju. Iz Supetra ističu kako se nadaju da će sve više mještana, ali i turista u ovoj sezonu izdvojiti vrijeme te upoznati kipara koji je ostavio neizbrisiv trag svojim djelima.

