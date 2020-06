- Preselio sam se u Amsterdam prije nekoliko godina i osjetio da je to moj novi dom. U Amsterdamu je toliko ljepote koju sam povremeno znao uhvatiti fotoaparatom, no htio sam ne\u0161to vi\u0161e.\u00a0Stoga sam odlu\u010dio 'zarobiti' grad snimaju\u0107i ga u pokretu, uz odre\u0111eni vremenski razmak. \u017delim samo pokazati ljepotu grada. \u017delim da mje\u0161tani budu ponosni na njega, a turisti da ga po\u017eele posjetiti - ka\u017ee 34-godi\u0161nji fotograf za Daily Mail.\u00a0

Treba naglasiti da je snimljen timelapse tehnikom, tako da fotograf na istom mjestu snima niz fotografija, koje onda spaja u cjelinu.\u00a0\u00a0\u00a0

POGLEDAJTE VIDEO:







- Odlu\u010dio sam da \u0107u snimiti timelapse snimke kad god budem imao vremena, u trenucima kad su vremenski uvjeti u gradu bili lijepi. Nisam imao odre\u0111eni rok. Znao sam da \u0107e film biti\u00a0gotov kad osjetim da sam snimio dovoljno lijepih snimaka - pri\u010da.

Kako se ina\u010de bavi pejza\u017enom fotografijom i ima iskustva u multimedijalnom\u00a0dizajnu, a po struci je grafi\u010dki dizajner, Dros je pripremaju\u0107i video sve odradio sam. a mjesta na kojima \u0107e snimati pronalazio je jednostavno voze\u0107i se biciklom po gradu.

Tra\u017eio je dijelove grada u kojima je bilo puno 'muvinga'.\u00a0

- Samo bih sjeo na bicikl, vozio se i\u00a0snimao prizore iz dijelova grada. I dijelove\u00a0mjese\u010dine nad gradom - pri\u010da. Za to je koristio i aplikaciju\u00a0PhotoPills, kako bi\u00a0to\u010dno znao kad i gdje\u00a0mjesec izlazi i zalazi, jer je \u017eelio da na snimkama bude na vrhu zgrada.

Jedan od najdra\u017eih trenutaka u filmu mu je je pomr\u010dina Mjeseca iznad obrisa grada, zbog koje je ustao u 4 ujutro.

- Volim prijelaz iz u\u017eurbanog dijela filma u pomalo opu\u0161taju\u0107i dio. Jako volim i snimak na kojem vidite zrakoplov ispred mjeseca. To je \u00a0bila sre\u0107a, nije planirano, ali je \u010dudesno to imati na snimci. A pomr\u010dina je doista ne\u0161to \u0161to se ne vidi ba\u0161 svaki dan, posebno ne u kombinaciji s vedrim nebom tu u Nizozemskoj. Imao sam sre\u0107u da sam to uspio snimiti, pa je to ba\u0161 poseban dio filma za mene - dodaje.\u00a0

Projekt prikazuje Amsterdam i kroz razli\u010dita godi\u0161nja doba, no \u0161arm grada je konstantan, s tim da autor priznaje kako je vjerojatno ve\u0107i dio vremena na terenu proveo snimaju\u0107i fotografije koje na kraju nije iskoristio. Neki su ga propusti i ko\u0161tali.\u00a0

- Uvodni snimak je iz Hilton Skyloungea. I\u0161ao sam u hotel vi\u0161e od 10 puta kako bih snimio uvjete kakve sam \u017eelio. Povrh svega,\u00a0\u017eelio sam snimiti i vremenske zapise tijekom do\u010deka Nove godine 2019. godine, pa sam unajmio apartman za 800 eura za tu\u00a0no\u0107. Na \u017ealost, bila je magla, pa nisam imao nikakve koristi od tih snimaka - pri\u010da.

No, lijepo se proveo na slavlju sa svojom djevojkom, dodaje.\u00a0

Jedna snimka je i 'la\u017eirana', odnosno mo\u017ee ju\u00a0zahvaliti tehni\u010dkim sposobnostima fotoaparata. Naime, u\u00a000:40 sekundi videa pogled se\u017ee prema crkvi u kojoj se pojavljuje mjesec, no njega je dobio\u00a0koriste\u0107i posebne efekte. To postaje o\u010dito tek kad se snimka zumira, ka\u017ee.

Zvijezda videa je i stari tramvaj koji se pojavljuje u 2:34 sekundi filma.\u00a0

- To je super stari tramvaj koji je dio muzeja. Voze samo nedjeljom\u00a0i u nekim rijetkim prilikama. \u010covjek koji je vozio tramvaj u to vrijeme, gospodin Carels, pokazao je veliku strast prema starim tramvajima i ispri\u010dao mi je mnogo zanimljivih pri\u010da - ka\u017ee Dros.

\u00a0Dodaje da je \u010dovjek bio toliko ljubazan da mu\u00a0je dopustio da stane\u00a0kraj njega dok vozi\u00a0krug gradom.

- Nikad nije vidio snimke, sve do izlaska ovog filma gotovo dvije godine kasnije nakon \u0161to sam ga snimio - ispri\u010dao je Albert Dros.\u00a0

Poznati fotograf snimio predivne fotografije i video Amsterdama

Nizozemac, poznati fotograf Albert Dros, pune dvije godine fotografirao je svoj rodni Amsterdam, kako bi učinio da svoje sugrađane ponosnima, a turiste potaknuti da dođu o ovaj čarobni grad

