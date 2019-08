Arheolog tvrdi da su vikinške ratnice zapravo bile Slavenke

Istražujući muzejsku građu, naišao sam na grob žene koja je na srednjovjekovnom danskom groblju u Langelandu pokopana sa svojim oružjem. Do sad nitko nije obraćao pažnju na činjenicu da sjekira u grobu pripada području južnog Baltika, vjerojatno s područja današnje Poljske, tvrdi dr. Leszek Gardela u poljskim medijima.

Arheolog Gardela radi na Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn te na Odsjeku za arheologiju, povijest, kulturne studije i religiju Sveučilišta u Bergenu u Norveškoj. Istraživao je ženske grobnice s oružjem iz perioda od devetog do desetog stoljeća na području Skandinavije. Do sad ih je identificirao 10, a ukupno je poznatih 30 takvih grobova. Posebno ga je zaintrigirao grob koji nije bio specifičan za Vikinge.

Foto: Universität Tübingen

Riječ je o vrsti groba koja je obično bila namijenjena ljudima višeg društvenog statusa, a sadržavao je dodatni kovčeg. Gardela vjeruje kako je dizajn groba slavenskog podrijetla. No dokaz koji ga je uvjerio da je riječ o vikinškom grobu bila je sjekira s područja južnog Baltika, današnje Poljske.

Posmrtni ostaci ukopane žene također su bili u dobrom stanju, što je bilo neobično za to povijesno razdoblje. Dokaz da je tijelo upravo iz tog vremena je otkriće arapskog novčića iz 10. stoljeća kojeg su pronašli u grobu, no umjesto da on razotkrije misterij, dodatno je zakomplicirao priču.

Foto: AFP

- U slučaju groba navodne Slavenke, kosti su bile očuvane, a nije bilo ozljeda koje bi upućivale na uzrok smrti, navodi Gardela.

Bila je Viking, ali nije bilo jasno je li bila ratnica. Očito nije preminula zbog ratnih ozljeda, no zašto su je pokopali s ratničkom sjekirom? Gardela teoretizira da žene Vikinga vjerojatno nisu sudjelovale u bitkama jer u njihovim grobovima nisu pronašli strijele i koplja te nisu imale ozljeda nastalih u bitkama.

Unatoč tome, nekoliko je žena pokopano u punoj ratničkoj opremi. Smatra kako je u ovom slučaju sjekira ženi trebala služiti za samoobranu u zagrobnom životu, a možda je bila i dio pogrebne ceremonije. No što je Slavenka radila s Vikinzima?

Foto: Wikimedia commons

- Prisutnost slavenskih ratnika u Danskoj važnija je nego što se prije mislilo. To proizlazi iz novijih istraživanja. Tijekom srednjovjekovlja, ovdje je bilo mjesto gdje su se miješali slavenski i skandinavski elementi, pojasnio je Gardela- Langland spaja Sjeverno i Baltičko more te su do njega bez problema mogli doći stanovnici Njemačke i Poljske. Odlično je mjesto za obnavljanje namirnica, odmor i pripremu za borbu.

No mijenja li to otkriće sve što se zna o vikinškim ratnicama? Još ne, ali dodaje zanimljivu intrigu Gardelinoj budućoj monografiji "Amazonke sjevera", a možda ga potakne i da napiše i nastavak knjige "Magija, žene i smrt u svijetu Vikinga", prenosi mysteriousuniverse.org..