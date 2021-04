Kompanija Asos nedavno je kupila brendove Topshop, Topman i Miss Selfridge, high-street imena koja su početkom stoljeća zavladala uličnom scenom. No, Asos je isključivo online te je nedavno od propasti spasio spomenute brendove.

Asos je u posljednjih pola godine zabilježio skok u prodaji od čak 275 %, zahvaljujući pandemiji, zatvaranju dućana i općenito situaciji u kojoj sve više ljudi kupuje online, piše Sky news.

POGLEDAJTE VIDEO: Novu odjeću prije nošenja treba oprati

U ponudi imaju niz brendova, a tu je i naglašena raznolikost, pošto nude prijedloge za razne građe tijela.

Inače, Asos je kratica za 'As Seen On Screen', pošto je kompanija pokrenuta još 2000. godine u Londonu. U to vrijeme prodavali su odjeću slavnih osoba, a webshopovi su bili tek u začetku.

Prednost ove kompanije je i način poslovanja, odnosno brza reakcija na tržište ponude i potražnje, stoga kupci kod njih mogu pronaći apsolutno sve za styling, a i mogu se pohvaliti velikom količinom modnih brendova.