Astro preljubnici: Ovi znakovi najskloniji su varanju partnera

Pojedinci znaju osjećati toliko veliko i važno da je njihova 'dužnost' dijeliti svoju ljubav i tijelo s više ljudi. Neki od njih znaju pokušati obnoviti vezu sa starim ljubavima i otvoreno flertaju

<h2>Lav</h2><p>Lavovi vole biti u centru pažnje i teško će odoljeti ljudima koji ih tretiraju kao plemiće. Njihov ego i samopouzdanje može biti atraktivno drugima što ih često dovodi u situacije da su privlačni. To je razlog zašto su šanse da skrenu na put preljuba kod njih veće, posebno ako onaj tko im udvara povlađuje njihovom egu.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Ponekad se mogu osjećati da su toliko veliki i važni, da je njihova dužnost dijeliti svoju ljubav i tijelo s više ljudi. Ipak, ljudi rođeni u ovom znaku znaju imati malo problema kod prevare partnera jer su previše zaokupljeni sami sobom da bi razmišljali o nekome drugome.</p><h2>Vaga</h2><p>Kada dođe do problema u vezi, Vage će napraviti sve kako bi vratile sklad i izgladile situaciju. Ali, one ne voli rasprave pa će to pokušati izbjeći pod svaku cijenu. Ponekad su sklone praviti se da ne vide što se događa - za mir u kući. Iako ljudi rođeni u ovom znaku nisu skloni preljubu, napravit će to kako bi se osjećali bolje, kako bi osjetili da su i dalje poželjni ili zato da ispune prazninu zbog toga što su u lošoj vezi.</p><p>Znaju pokušati obnoviti vezu sa starim ljubavima. Također, u društvu će odašiljati signale da su raspoloženi za flert, a time su šanse da prevare partnera itekako veće.</p><h2>Škorpion</h2><p>Ljudi rođeni u ovom znaku imaju jak seksualni nagon što im može dovesti u situaciju da prevare partnera, i to ako njihov odnos nije dovoljno strastven. Kada Škorpioni vide nešto što žele imati, bio to odnos s nekim novim ili nešto materijalno, sve će napraviti da do toga dođe. To uključuje i laganje te manipuliranje, ako je potrebno.</p><p>S druge strane poznato je da su vrlo odani partneru kada se iskreno zaljube i sve će napraviti da bi sve bilo kako treba. Ali, jako su fokusirani na seksualni odnos i on im je mjerilo koliko je veza uspješna. </p><h2>Strijelac</h2><p>Ljudi rođeni u ovom znaku imaju nemiran duh, vrlo su radoznali i stalno tragaju za novim, uzbudljivim iskustvima. Vrlo su spontani i često nešto naprave bez razmišljanja o posljedicama. Kada su Strijelci nesretni u vezi, prevarit će partnera s jednim ljubavnikom ili čak s više njih. Njihova slobodoumnost i avanturistički duh drugima su vrlo privlačni.</p><p>Oni kada varaju, novom ljubavniku uglavnom odmah priznaju da su s nekim u vezi i objasne zašto ga varaju. Kada ih uzbuđenje sastajanja s novim ljubavnikom prođe, s više entuzijazma će se posvetiti stalnom partneru, prenosi <a href="http://www.theearthchild.co.za/4-zodiac-signs-likely-unfaithful/" target="_blank">The Earth Child</a>.</p>