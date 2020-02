Astronom: Vi ste Škorpion u horoskopu? U biti ste Djevica

Znanost o astronomiji kosi se s jednim od osnovnih principa astrologije - datumima zodijaka. Tijekom godine Sunce prolazi kroz 12 drevnih skupina zvijezda, koje se u astrologiji nazivaju Zodijak.

Broj zviježđa zapadnog Zodijaka dolazi iz ciklusa Mjeseca koji orbitira oko Zemlje 12,4 puta godišnje. To znači da se Sunce pojavljuje naspram različitih zviježđa svakog 'novog Mjeseca'. Iako zvijezde nisu vidljive tijekom dana, možete znati u kakvom se zviježđu nalazi Sunce gledajući noćno nebo gdje ćete vidjeti suprotnu konstelaciju.

Astrologija sugerira da se svaki znak Zodijaka lijepo uklapa u nebeski dio od 30 stupnjeva - što nas pomnoženo s 12 dovodi do 360 stupnjeva. U stvarnosti to nije slučaj, jer se zviježđa uvelike razlikuju po obliku i veličini. Na primjer, Sunce prolazi kroz zviježđe Škorpiona u samo pet dana, ali treba mu 38 dana da prođe kroz Bika. To je jedan od razloga zašto se astrološki znakovi ne podudaraju sa zviježđima Zodijaka.

Glavni razlog zbog kojeg se astrološki znakovi ne poklapaju sa Zodijakom je kolebanje na Zemljinoj rotacijskoj osi zvano precesija. To uzrokuje da se Zemljina osovina, središnja linija oko koje se vrti, njiše u sporom krugu tijekom 25.800 godina.

- U davna vremena je prvi dan proljeća bio u Ovnu. Zbog precesije preselio se u Ribe oko 100. godine prije Krista, gdje je sada i ostat će do 2700. godine, kad će se prebaciti u Vodenjaka i tako dalje. Tijekom 25.800 godina s vremenom će se vratiti u Ovna i ciklus će započeti iznova - objasnio je za Business Insider James Kaler, profesor astronomije na Sveučilištu Illinois.

Evo u kojem je zviježđu bilo Sunce u trenutku vašeg rođenja

Ovan - rođeni od 19. travnja do 14. svibnja

Bik - rođeni od 15. svibnja do 20. lipnja

Blizanci - rođeni od 21. lipnja do 20. srpnja

Rak - rođeni od 21. srpnja do 10. kolovoza

Lav - rođeni od 11. kolovoza do 16. rujna

Djevica - rođeni od 17. rujna do 31. listopada

Vaga - rođeni od 1. studenog do 24. studenog

Škorpion - rođeni od 25. studenog do 17. prosinca

Strijelac - rođeni od 18. prosinca do 19. siječnja

Jarac - rođeni od 20. siječnja do 16. veljače

Vodenjak - rođeni od 17. veljače do 11. ožujka

Ribe - rođeni od 12. ožujka do 18. travnja

