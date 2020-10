Otkrio je kako Be\u010d ima dugu tradiciju izrade \u0161e\u0161ira i da su neki veliki majstori jo\u0161 uvijek prisutni \u0161to ga je motiviralo da ih osobno posjetiti i zatra\u017eiti pomo\u0107. Neko je vrijeme proveo gledaju\u0107i kako se rade \u0161e\u0161iri kod M\u00fchlbauer-a, a zatim kod rabina koji ih izra\u0111uje za druge rabine i \u0161panjolsku \u0161kolu jahanja.

<p>Oni su simpatičan mladi bračni par koji se bavi starim zanatom - izradom šešira. Pustolovina Audrey i Nuriela Molcho je započela prije tri i pol godine kada je on odlučio puštati svoju kovrčavu kosu. Na savjet da je kovrče u poludugoj fazi najbolje krotiti šeširom krenuo je u kupovinu jednog koji će biti izrađen prema njegovoj želji.</p><p>Tada se susreo s tržišnim cijenama od 1.200 do 2.000 eura. S ciljem da uštedi bio je motiviran svoj šešir izraditi sam. U tom se pohodu opremio google tražilicom, starim knjigama, YouTube videima.</p><p>Otkrio je kako Beč ima dugu tradiciju izrade šešira i da su neki veliki majstori još uvijek prisutni što ga je motiviralo da ih osobno posjetiti i zatražiti pomoć. Neko je vrijeme proveo gledajući kako se rade šeširi kod Mühlbauer-a, a zatim kod rabina koji ih izrađuje za druge rabine i španjolsku školu jahanja.</p><p>- Židovska zajednica ima šešire koji oduzimaju dah.</p> Kada bi zamislili ludog šeširdžiju to bi bio taj rabin koji ima preko 80 godina, čitav život samo izrađuje šešire i puši cigare. Upoznali smo i jednog mlađeg majstora iz LA-a. Toliko je opsjednut perfekcijom svoje ručne izrade da spava u ateljeu. Kožne rubove i podstavu radi sam, svoj logo utiskuje na kožu vrućim pečatom, svaki detalj na šeširu izrađuje rukom. Drveni model uzima točno prema obliku glave svakog klijenta i cijene se kreću od 1.500 do 2.000 eura – rekao je Nuriel.</p><h2>Teško im je bilo otkriti tajne zanata jer ih nitko nije želio podijeliti </h2><p>Nakon što je izradio svoj šešir Nuriel je nastavio izrađivati šešire u njihovom bračnom domu. Tada je nastupila Audrey s pitanjem kako zadobiti natrag dnevni boravak u svoju izvornu funkciju. Ponudila mu je pomoć oko izrade detalja na šeširima i etabliranja brenda Nomade Moderne. Tada su se preselili u otvoreni studio na bečkom Naschmarktu.</p><p>Nuriel je posebno naglasio kako su ljudi koji izrađuju šešire imali zaštitnički stav prema svom zanatu. Nerado su otkrivali tajne zanata zbog čega je morao puno eksperimentirati.</p><p>- To je jako zatvorena niša i ljudi nisu spremni dijeliti tajne svog zanata jer ih nema puno. Ljudi poput nas prodaju šešire jeftinije što im srozava tržište. Jasno je da ne možeš biti bolji od onih koji izrađuju šešire godinama, ali možeš konkurirati time što si jeftiniji. Svi žele cool šešir za manje novca i ako to tržište raste sve šeširdžije će izumrijeti. Naša generacija želi stvari brzo i ima filozofiju da nešto treba izgledati cool izvana, a ne bitno im je kako izgleda iznutra – rekao je Nuriel naglašavajući da su oni osobno tijekom učenja razvili veliko poštovanje prema craftu.</p><h2>Izgoreni šešir najprije je bio nezgoda, a onda je postao njihov zaštitni znak </h2><p>Greške koje su radili na početku postale su njihov potpis. Nomade Moderne je vagabundo, edgy.</p><p>- Neravno odrezan rub šešira nastao je jer nismo imali odgovarajuće alate. Rabin je Nurielu pokazao kako paliti šešire da ukloni ''mucice''. No rabin izrađuje samo crne šešire, a mi više one u bež varijantama. Shvatili smo to kada smo zapalili prvi šešir svijetle boje uz malo više alkohola. Danas to radimo uz puno više pažnje s namjerom. Izgoreni šeširi su postali su naš zaštitni znak – rekla je Audrey.</p><p>Svi su izrađeni personalizirano i unikatno zbog čega imaju svoju priču. Fiksna cijena šešira iznosi 450 eura čime su htjeli postati dostupni i mlađoj generaciji. Kreacija započinje s razgovorom, a dizajn se stvara skupa s klijentom.</p><p>Naručitelji ne poznaju dobne granice, protežu se od onih između 25 i 40 pa sve do starije populacije koja je jako artistična. Klijenti im donose svoje materijale i detalje koji im nešto znače, a oni ih potom ukomponiraju na šešir.</p><p>Neobičnih narudžbi ne nedostaje. Jedna starija dama je došla s idejom šešira iz 20. godina sa kratkim rubom i visokim klobukom. Jedan radnik iz gaming industrije je došao sa slikom svog omiljenog lika iz igrice. Želio je čarobnjački šešir na koji su umetnuli geometrijske simbole koji su bili povezani s tim likom.</p><p>- Jedan mladi čovjek nam je došao s kravatom svog oca koji je bio poslovan čovjek. Njegov otac je preminuo. Obzirom da je on jako duhovan i nikada ne bi nosio kravatu, želio je na neki način zadržati uz sebe dio svog oca. Stavili smo mu očevu kravatu na šešir koji rado nosi – rekao je Nuriel.</p><h2>Slow fashion se vraća u naše ormare </h2><p>Najveća inspiracija su im klijenti, a zatim tkanine i boje prema kojima imaju selektivan pristup. Ne kupuju velike količine. Uvijek su u potrazi za unikatnim materijalima koji odolijevaju vremenu. Upravo su otkrili tvrtku koja proizvodi ručni velvet pa su naručili puno različitih velveta te jednu koja proizvodi svilu od indijskih otpadaka materijala.</p><p>- Hand craft (ručna izrada) je u uzlazu. Ukoliko pogledate ručno rađene cipele ili odijela uvijek morate biti spremni platiti premium cijenu. Plaćate nešto što ćete imati čitav život, to je izrađeno za vas i zato ima svoju cijenu. Jeftini šešir koji imaju svi drugi može se naći i za 50 eura. Obzirom da su od loših materijala neće potrajati i zato je bolje uložiti jednom. U vremenu kada se priča o klimatskim promjenama, naš cilj je stvoriti održiv proizvod – zaključio je dvojac iz Nomade Moderne. </p>