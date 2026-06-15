Av-av, vuf-vuf za Hrvatsku! Šaljite nam fotke ljubimaca koji navijaju ili su obučeni u kockice

Prije točno deset godina, dok je trajalo Europsko prvenstvo u Francuskoj, jedna je francuska buldogica, ali u Hrvatskoj i u hrvatskom dresu, bila viralni hit.

POGLEDAJTE VIDEO - Puba 'trenira' igru glavom:

Pokretanje videa... VIDEO CRO Frenchie | Video: 24sata

Tada devetogodišnja Puba mogla je bez prestanka s veseljem udarati loptu glavom, precizno poput Perišića, a strastveno kao Mandžo. Kad je sniman ovaj video, Puba je već bila u ozbiljnim godinama, ali u sjajnoj kondiciji i dalje spremna na igru loptom bez granica. Godinu dana poslije je, tada desetogodišnja francuska buldogica postala i veteranska prvakinja svijeta na izložbi pasa u Leipzigu, najljepša francuska buldogica na planetu u konkurenciji onih starijih od devet godina. Iza duge je preselila 2021. godina, ali sjećanje na nju i njenu silnu energiju živi i u ovom videu.

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