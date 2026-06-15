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NAVIJAČKA GROZNICA

Av-av, vuf-vuf za Hrvatsku! Šaljite nam fotke ljubimaca koji navijaju ili su obučeni u kockice

Piše 24sata,
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Av-av, vuf-vuf za Hrvatsku! Šaljite nam fotke ljubimaca koji navijaju ili su obučeni u kockice
Foto: Privatni album

Svjetsko prvenstvo u nogometu već se zahuktalo, a bliži se i prva utakmica Hrvatske, koja je na rasporedu 17. lipnja u 22 sata s Engleskom. Ukoliko su i vaši ljubimci, poput Pube u ovom videu, 'zaluđeni' nogometom i navijanjem, šaljite nam fotografije i mi ćemo ih objaviti u galeriji u ovom članku

Admiral

Prije točno deset godina, dok je trajalo Europsko prvenstvo u Francuskoj, jedna je francuska buldogica, ali u Hrvatskoj i u hrvatskom dresu, bila viralni hit.

POGLEDAJTE VIDEO - Puba 'trenira' igru glavom:

Pokretanje videa...

CRO Frenchie VIDEO
CRO Frenchie | Video: 24sata

Tada devetogodišnja Puba mogla je bez prestanka s veseljem udarati loptu glavom, precizno poput Perišića, a strastveno kao Mandžo. Kad je sniman ovaj video, Puba je već bila u ozbiljnim godinama, ali u sjajnoj kondiciji i dalje spremna na igru loptom bez granica. Godinu dana poslije je, tada desetogodišnja francuska buldogica postala i veteranska prvakinja svijeta na izložbi pasa u Leipzigu, najljepša francuska buldogica na planetu u konkurenciji onih starijih od devet godina. Iza duge je preselila 2021. godina, ali sjećanje na nju i njenu silnu energiju živi i u ovom videu.

NAVIJAČKA GROZNICA Ukrasili ste stan kockicama za SP? Šaljite nam fotografije!
Ukrasili ste stan kockicama za SP? Šaljite nam fotografije!

Ukoliko i vi imate ljubvimca koji voli navijati za Hrvatsku ili ste ga ukrasili kockicama, šaljite nam fotografije (u widgetu ispod) i mi ćemo ih objaviti u galeriji na dnu ovog članka:

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