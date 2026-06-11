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NAVIJAČKA GROZNICA

Ukrasili ste stan kockicama za SP? Šaljite nam fotografije!

Piše 24sata,
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Ukrasili ste stan kockicama za SP? Šaljite nam fotografije!
Bjelovar: Navijači se spremaju, uz pečenog vola, na gledanje finalne utakmice Hrvatska - Francuska | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Svjetsko prvenstvo u nogometu počinje danas i uskoro će cijela Hrvatska biti ukrašena kockicama. Jeste li već izvadili navijački dekor i ukrasili svoj dom? Pošaljite nam fotografije

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Ponovno je stigao onaj period kada cijela Hrvatska diše kao jedno u podršku nogometnoj reprezentaciji. Kockice će biti posvuda, a već tradicionalno mnogi će i svoje domove ukrasiti navijačkim dekorom.

Ukoliko ste i vi svoj dom ukrasili kockicama ili drugim navijačkim rekvizitima, pošaljite nam fotografiju i pohvalite se izgledom svog navijačkog kutka.

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