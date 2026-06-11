Ukrasili ste stan kockicama za SP? Šaljite nam fotografije!

Ponovno je stigao onaj period kada cijela Hrvatska diše kao jedno u podršku nogometnoj reprezentaciji. Kockice će biti posvuda, a već tradicionalno mnogi će i svoje domove ukrasiti navijačkim dekorom.

Ukoliko ste i vi svoj dom ukrasili kockicama ili drugim navijačkim rekvizitima, pošaljite nam fotografiju i pohvalite se izgledom svog navijačkog kutka.