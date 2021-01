Voće sa srcem? Pogađate? Zeleno je, mnogi ga zabunom svrstavaju u povrće, točnije botaničari ga smatraju velikom bobicom sa jednom sjemenkom. Avokado raste na drveću u toplijoj klimi i porijeklom je iz Meksika. Imaju kremastu, glatku teksturu, a prekriva ih kvrgava, gusta, tamnozelena ili crnkasta kora. Na glasu je kao jedno od najhranjivijih voćki na svijetu. Od njega se može napraviti sve što se poželi. Ukusno je i neutralno pa nećete pogriješiti poželite li od njega pripremiti slatka ili slana jela. Jednom riječju: avokado je zvijezda!

Njegov su potencijal prepoznali Ron Simpson i Julien Zaal iz Amsterdama koji su 2017. pokrenuli restoran servirajući sve najukusnije od srca te velike zelene bobice. U samo tri godine Avocado Show se putem franšize raširio u 19 zemalja zbog čega je proglašen najboljim gastronomskim start up konceptom na svijetu. To uključuje urbane centre poput Madrida, Londona, Brisela i Pariza. Ono po čemu je koncept prepoznatljiv je da servira jednostavno pripremljenu zdravu hranu od održivog avokada koja je vizualno zapanjujuća i ukusna.

Lansirali su Avocado Fries za supermarkete

Kako je baza obožavatelja rasla, The Avocado Show je proširio i svoj asortiman, lansirajući uspješnu kuharicu, kolekciju odjeće, aplikaciju Hologram Menu, patentirali su avocado fries za super markete, pa čak i dokumentarni film o održivosti u svom opskrbnom lancu. Cilj im je bio naznačiti da nisu samo konzumenti odgovorni već i sami poduzetnici za ono što podržavaju, koje namirnice kupuju i nude na tanjuru. Ron i Julien su htjeli imati socijalno i ekološki osviješten brend jer smatraju da se to podrazumijeva s novim generacijama. U nabavi avokada ne sudjeluju u devastaciji prašume i ne kupuju produkt iz kartela već s malih obiteljskih farmi za pravednu (fair, fairtrade) cijenu.

Sigurni u to da u Hrvatskoj ima mnoštvo obožavatelja ove divovske bobice i nesigurni kada će koncept doći do njih, vlasnici Avocado Showa su podijelili nekoliko recepata koje svatko može prirediti doma. Riječ je o kaloričnom doručku u svojoj svetoj ili varijanti za grješnike te zdravoj zdjeli koja podsjeća na japanski fusion.

Recepti za hit jela:

Dva najpopularnija doručka u The Avocado show-u su The Sinner Stack i The Saint Stack. Donosimo vam osnovni recept za ova dva hit jela. Dodajte razne preljeve kako bi ih pretvorili u Grešnika ili Sveca – kaže se da je sve u perspektivi.

Saint Stack (6 do 8 palačinki, za dvije osobe)

Sastoji se od veganskih matcha palačinki, avokada, bobičastog voća i javorovog sirupa.

Dodaci za Sinner Stack: prhka pržena slanina i kriške banane

Preljevi i dodaci za Saint Stack: mješavina bobica i mousse od avokada.

Za palačinke:

- 150 g brašna

- 250 ml sojinog mlijeka

- 30 g javorovog sirupa

- ½ žlice sojinog ulja (+ dodatak za prženje)

- 12 g praška za pecivo

- prstohvat soli

- 4 g matcha praha

- par kapi zelene boje za hranu - pistacije

Miješajte električnim mikserom sve sastojke za tijesto dok se dobro ne izmiješaju. Zagrijte malo sojinog ulja u neprianjajućoj tavi, a palačinke pržite u serijama. Za lijepe okrugle palačinke koristite okrugli metalni obruč za rezanje kolača kako bi dobili što bolji oblik.

U međuvremenu izrežite avokado. Prepolovite ga po duljini i izvadite košticu i koru. Izrežite tanke kriške po dužini jedne od polovica avokada, a zatim lagano pritisnite da biste stvorili neku vrstu lepeze. Koristite rezač. Ponovite s drugom polovicom avokada.

Na dva odvojena tanjura slažite palačinke u hrpe. Lopaticom postavite kriške avokada na vrh palačinki. Na jedne također dodajte prženu slaninu i banane kako bi ih učinili grješnima, a na druge bobičasto voće i mousse od avokada. Ukoliko niste unaprijed pripremili mousse predlažemo da u blenderu izmiksate avokado, krem sir, sok limete i mrvicu soli. To će dići palačinke u nebesa, ne zovu se uzalud svete. Poslužite s preljevima po želji i polijte s još malo javorovog sirupa.

Avo Poke Show (za 1 zdjelu)

‘Zdjela avokada’, sushi riža, sirovi losos, wakame, nezrela zrna soje iz edamame mahune, tobiko (riblja jaja), umak od soje

SASTOJCI:

- 50 g sushi riže

- 50 g lososa, sashimi kvalitete

- 1 avokado

- 2 žlice soje od edamame mahunarke

- 2 žlice ribljih jajašaca tobiko

- 2 žlice salate od algi wakame

- 1 žlica mješavine začina furikake

- jestivo cvijeće, kontrastne boje

- Daikon cress klice

- sojin umak, poslužiti sa strane

Za marinadu od lososa:

- ½ žličice octa za sushi

- ½ žličice sojinog umaka

- 1 žličica sezamovog ulja

- 1 žličica maslinovog ulja

- čili u prahu, po ukusu

POSTUPAK:

Skuhajte rižu za sushi, prema uputama na paketu. Pomiješajte sve sastojke za marinadu od lososa, izrežite losos na male kockice i dodajte ih marinadi. Dobro promiješajte kako biste bili sigurni da je sav losos prekriven marinadom.

Napravite obruč od avokada. Ispunite dno sushi rižom. Čvrsto utisnite rižu u obruč stražnjom stranom navlažene žlice.

Povrh svega, rasporedite sljedeće sastojke na rižu unutar obruča od avokada kako bi imali četiri jednaka dijela: jednu četvrtinu napunite lososom, jednu četvrtinu sojom, četvrtinu ribljom ikrom tobiko i četvrtinu salatom od wakamea algi. Pospite furikake preko lososa i posložite cvijeće na vrh. Klice ‘’daikon cress’’ stavite na sredinu posude za poke i poslužite s umakom od soje sa strane.

*Furikake je suhi japanski začin koji uključuje hren, pahuljice palamide, sjemenke sezama, alge i suho povrće.