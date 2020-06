U mnogim kineskim \u0161kolama postavljene su takozvane 'prepreke',\u00a0osmi\u0161ljene da pomognu djeci da dodatno napre\u017eu o\u010di,\u00a0odnosno da ne \u010ditaju previ\u0161e blizu kako ih ne bi o\u0161tetili. Stoga su napravljene \u0161ipke ili prepreke koje djecu dr\u017ee na zdravoj udaljenosti. Osim toga, \u0161ipke bi tako\u0111er mogle pomo\u0107i djeci da razviju dobro dr\u017eanje.

<p>Mnoga istraživanja tvrde da su japanska djeca jedna od najzdravijih na svijetu. Kulturne norme u Japanu i drugim azijskim zemljama pokazale su se izuzetno korisnim u očuvanju zdrave djece, poput navike nošenja maski, vježbi za oči ili redovitog kretanja. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Tata gimnastičar<br/> </p><p><strong>Ovih 11 stvari njihova su tajna za uspjeh zdrave djece: </strong></p><h2>1. Sprječavanje djece da čitaju previše blizu</h2><p>U mnogim kineskim školama postavljene su takozvane 'prepreke', osmišljene da pomognu djeci da dodatno naprežu oči, odnosno da ne čitaju previše blizu kako ih ne bi oštetili. Stoga su napravljene šipke ili prepreke koje djecu drže na zdravoj udaljenosti. Osim toga, šipke bi također mogle pomoći djeci da razviju dobro držanje.</p><h2>2. Izvođenje vježbi za oči</h2><p>U kontinentalnoj Kini učenici osnovnih i srednjih škola upućuju se na vježbe očiju koje su usmjerene na poboljšanje cirkulacije krvi i opuštanje očnih mišića. Vježbe se sastoje od 6 ​​sesija koje uključuju trljanje različitih područja oko očiju, a obično se vježbaju dva puta dnevno.</p><h2>3. Testovi se pišu na otvorenom</h2><p>Tijekom godina, u Kini se pojavila praksa pisanja testova na otvorenom. Ova je praksa općenito namijenjena sprječavanju prepisivanja jer ih se može smjestiti dalje nego što se to može u učionici s ograničenim prostorom. No postoje i druge, neviđene zdravstvene koristi. Ne samo da studentima pruža povremeno izlaganje svježem zraku i suncu, već može i učenicima olakšati stres.</p><h2>4. Nošenje kirurških maski</h2><p>U Japanu je uobičajeno da ljudi, koji se osjećaju bolesno ili imaju alergij,e nose kirurške maske kako bi se smanjio broj mikroba u zraku koje bi mogli dijeliti. Prodaja maski povećava se tijekom epidemije prehlade i gripe.</p><h2>5. Nastava uživo</h2><p>Kad je vrijeme nesigurno za ići na nastavu, neki kineski učitelji postaju malo kreativni i jednostavno nastavu održava preko interneta i to uživo. Djeca mogu naučiti svoje lekcije iz sigurne udobnosti svojih domova, što može biti posebno korisno. Pomaže i učenicima koji žive u zabačenim područjima, a koji inače ne mogu imati pristup školi.</p><h2>6. Posluživanje manjih porcija umjesto punih </h2><p>Japanski program školskog ručka razvijen je kako bi pomogao smanjiti glad kod djece. Ti obroci obično nemaju glavno jelo. Obroci se umjesto toga raščlanjuju na umjerene dijelove, najčešće rižu, povrće, ribu ili meso. Uz to se poduzimaju mjere za fokusiranje na lokalno uzgojenu hranu.</p><h2>7. Uživanje na otvorenom</h2><p>Aktivnosti poput planinarenja i kampiranja jako su važne u Južnoj Koreji. Čak su i ljudi koji su navikli na urbani način života počeli ići na izlete u prirodu. Ovi programi također stavljaju veliki naglasak na opuštanje i svijest o mentalnom zdravlju.</p><h2>8. Šetnja </h2><p>U mnogim azijskim zemljama ljudi stavljaju veliki naglasak na šetnju umjesto korištenje vozila ili javni prijevoz. U Južnoj Koreji sve su popularnije aplikacije koje prate dnevni broj koraka. Pored toga, u mnogim azijskim zemljama od djece se očekuje da pješače do njihove lokalne škole umjesto da se voze autobusom, posebno u urbanim područjima.</p><h2>9. Nadzor ovisnosti o internetu</h2><p>Sve više možemo vidjeti djecu prilijepljenu za uređaje. U Južnoj Koreji to je rijetkost, ali poduzelo se više akcija za borbu protiv internetske ovisnosti u zemlji. Postoje različiti kampovi, rehabilitacije i centri za liječenje koji pomažu mladima koji su postali ovisni o internetu. Vlada je čak uvela zakone koji sprječavaju djecu mlađu od 16 godina da nakon ponoći imaju pristup internetu.</p><h2>10. Davanje veće odgovornosti djeci</h2><p>U Japanu se očekuje da će djeca samostalno obavljati brojne aktivnosti koje se ne bi očekivale od djece u drugim zemljama. Očekuje se da će djeca sama doći u školu, obavljati obiteljske zadatke i pomoći očistiti svoje učionice umjesto domarica. To pomaže djeci u učenju neovisnosti i odgovornosti, te na koncu i samostalnosti.</p><h2>11. Što zdraviji obroci</h2><p>Mnoge azijske zemlje pronalaze različite načine na koje mogu obroke učiniti zdravim za djecu. U Japanu je povrće glavno jelo za vrijeme obroka, s manje naglaska na meso, masnoće, mliječne proizvode ili šećer. Juha je također glavni sastojak mnogih azijskih dijeta, a Kinezi često koriste razne zdrave proizvode, poput goji bobica, limunske trave i đumbira u juhama.</p><p>U Kini i Japanu normalno je da djeca piju čaj. Ne samo da je čaj zdravija alternativa sokovima već ima i brojne zdravstvene koristi, piše <a href="https://brightside.me/wonder-places/asian-kids-are-among-the-healthiest-in-the-world-and-heres-why-725160/?utm_source=tsp_pages&utm_medium=fb_organic&utm_campaign=fb_gr_brightside&fbclid=IwAR1_J13wWU9glAtmq9Fp_TuZNoTPDFs3Jw8gImhT0TRUC_9NCSAqY5autmE" target="_blank">Bright side.</a></p>