- Ljetni kamp je oduvijek bila sjajna mogu\u0107nost za djecu i za nas kako bismo otkrili \u0161to oni mogu raditi bez nas. Tu je toliko samootkrivanja i samopouzdanja u malom prostoru - pojasnila je mama Ona. Uzela je knjigu Catherine Newman \"How to Be a Person: 65 Hugely Useful, Super-Important Skills to Learn Before You've Grown Up\"\u00a0 kao svojevrsni vodi\u010d za kamp.

Planirali su osam tematskih tjedana, a svaki od njih se fokusirao na druga\u010diju paletu \u017eivotnih vje\u0161tina. Teme uklju\u010duju kuhanje, sigurnost i pripremu za hitne situacije, pranje i \u010di\u0161\u0107enje, ali i druge \u017eivotne lekcije poput antirasizma te socijalnih vje\u0161tina.

Knjiga How to be a person koristi kratke ilustrirane instrukcije kako nau\u010diti sve od slaganja rublja do od\u010depljivanja toaleta ili kako se iskreno nekome ispri\u010dati.





- Odlu\u010dila sam koristiti tu knjigu jer je napisana i ilustrirana s puno \u0161arma, radosti, empatije i humora. To nije knjiga u kojoj se odrasla osoba s visine obra\u0107a djetetu, to je odrastao koji poziva dijete u svijet i obja\u0161njava mu kako funkcionira svakodnevica - pojasnila je Oona. Na Twitteru je pitala i druge roditelje koje bi vje\u0161tine \u017eeljeli da njihova djeca nau\u010de.

Iako u stanu kod ku\u0107e ne mogu stvoriti uvjete kampova u prirodi, Hansoni su shvatili da mogu u strukturi nalik kampu djeci omogu\u0107iti sli\u010dan dojam slobode i kompetencije. Ispo\u010detka djeca ba\u0161 nisu bila odu\u0161evljena idejom.

- Mislim da su se bojali kako \u0107e sve sli\u010diti \u0161koli - kazala je mama.

Hansoni su strukturirali kamp tako da ima vremena za slobodne aktivnosti tijekom jutra, poslijepodneva i ve\u010deri. Primjerice, za tjedan kuhanja zatra\u017eili su od sina da u knjizi prona\u0111e poglavlje koje se odnosi na kuhanje, pro\u010dita ga, a onda s njima raspravi \u0161to bi \u017eelio nau\u010diti.





- Jako se razveselio nau\u010diti kako savr\u0161eno skuhati jaje - kazala je Oona.

Njezin suprug, sjajan kuhar, preuzeo je na sebe du\u017enost tjednih lekcija.

- Danas su u\u010dili kako koristiti no\u017eeve, rezati i sjeckati namirnice - dodala je.

Djeca potom imaju priliku u praksi utvrditi ono \u0161to su nau\u010dili u teoriji.

- To nije kao kad jedanput nau\u010dite neku vje\u0161tinu i onda ste zauvijek s njom zavr\u0161ili i vi\u0161e vam ne treba\u00a0 - kazala je Hanson.

Kroz le\u0107u kampa roditelji su mali\u0161anima odlu\u010dili pru\u017eiti \u017eivotne lekcije koje zapravo poma\u017eu cijeloj obitelji da se usredoto\u010de na to \u0161to rade, a djeci daje strukturu u danu i omogu\u0107uje im da se dr\u017ee svojih ciljeva.

- Uvijek se \u010dini kao da imamo vremena nau\u010diti ih te vje\u0161tine, Svi imamo fantaziju da \u0107e prije polaska na fakultet magi\u010dno nau\u010diti tih nekoliko tisu\u0107a vje\u0161tina, no \u010dinjenica je da za njihov razvoj i u\u010denje treba vremena. Sada kona\u010dno imamo na raspolaganju to vrijeme koje do sad nismo imali - rekla je Oona.

Kad ne u\u010de kako kuhati jaje ili potra\u017eiti destinaciju na karti, djeca imaju priliku baviti se aktivnostima kao \u0161to bi to \u010dinili u stvarnom kampu, pa tako izra\u0111uju narukvice ili peku sljezove kola\u010di\u0107e. \u010cak su izradili i majice kampa. Iako mamu raduje ideja da \u0107e djeca sama kuhati svoje obroke, uvjerena je da \u0107e ono \u0161to nau\u010de sada prema\u0161iti njihove vje\u0161tine doma\u0107instva.

- Oni \u0107e biti u stanju napraviti ne\u0161to \u0161to ranije nisu mogli. To daje samopouzdanje. Postaju netko tko zna kako raditi neke stvari, kako stvoriti dru\u0161tvene odnose i svijest da postoje daleko va\u017enije stvari od liste vje\u0161tina koje tek u\u010de - pojasnila je mama.

Iako su trenuta\u010dno fizi\u010dki distancirani od prijatelja i ro\u0111aka, Hansonovi su istaknuli da \u0107e veselje koje sad svi osje\u0107aju zbog u\u010denja novih vje\u0161tina potrajati \u010ditavog \u017eivota.

- Govorimo im da \u0107e mo\u017eda dijeliti stan s nekim i biti upravo onaj stanar koji zna pripremiti doru\u010dak za sve. Mo\u017eda \u0107e biti \u010dovjek koji \u0107e se usprotiviti kad \u010duje neugodnu ili rasisti\u010dku \u0161alu i re\u0107i da se s tim ne sla\u017ee. U redu mi je ako djeca sad okre\u0107u o\u010dima na sve \u0161to ka\u017eemo ako \u0107e poslije u \u017eivotu mo\u0107i re\u0107i da im je drago \u0161to znaju pripremiti pala\u010dinke za 12 ljudi. To \u0107e donijeti radost i veselje - zaklju\u010dila je mama.