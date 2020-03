Babica novinarki CNN-a: Rodit ćete sami, budite spremni na to

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Genijalna britvica za trudnice i za sve one koje jako bole leđa

Budite spremni da ćete roditi sami, rekla mi je babica dok me pripremala za pregled. Za nešto više od četiri tjedna, dok se svijet nastoji boriti protiv globalne pandemije, ja ću roditi svoje prvo dijete, kaže Saskya Vandoorne, novinarka CNN-a sa sjedištem u Parizu.

Zbog cijele situacije, nažalost kao i mnoge trudnice, jedini tko će joj moći biti podrška na porodu biti će babica, a ne njezin suprug kako je zamišljala.

- Za vrijeme pandemije, naravno, privilegija je na svijet donijeti dijete, a ne oplakivati smrt voljenih kao što se mnogima u svijetu trenutno događa - kaže Saskya.

- Kao novinarka navikla sam planirati unaprijed. Kad sam shvatila da će se Francuska i njezinih 67 milijuna ljudi biti stavljeno u karantenu, odmah sam krenula putem interneta naručiti dječji krevetić, kolica i potrepštine za bebu. Proteklog tjedna prilagodila sam se životu u karanteni, otkazala sam baby shower, prijavila se na online tečaj za trudnice. Hodam samo do ljekarne i trgovine - kaže.

- Znala sam da moje dijete neće moći vidjeti moji roditelji i obitelj, ali nisam ni pomišljala da moj suprug neće biti sa mnom na porodu. To mi teško pada kao i ostalim rodiljama - kaže.

- Uvijek možete obaviti videopoziv iz rađaone sa suprugom - kaže u šali te dodaje da joj je bez obzira na sve, kao i drugim majkama, zdravo dijete prioritet, piše CNN.

Kakva je trenutno procedura s porodima u Hrvatskoj pitali smo zagrebačku ginekologinju Ullu Marton.

- Što se tiče samog odlaska na porod, članovi obitelji mogu je dovesti do rodilišta. Međutim, zbog mjera karantene i smanjivanja rizika od zaraze, trudnica ide sama na porod. To je sve u svrhu zaštite osoblja, drugih rodilja, djece i nje same - kaže prim. dr. sc. Ulla Marton.

- Treba se ponašati u skladu s preporukom kao i svi drugi. To znači samoizolacija, bez okupljanja, osobna higijena, redovito pranje ruku i prozračivanje doma. One trudnice koje su bile u kontaktu s nekim tko bi mogao biti suspektan na virus ili je boravio u inozemstvu, trebaju se javiti epidemiološkoj službi - kaže dr. Marton.

