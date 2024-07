Baka (63) i njezin muž (26) će dobiti dijete: Otkrili smo spol!

Bizarna ljubavna priča koja traje već godinama i šokira javnost dobila je svoj nastavak. Ljubavni par s poprilično velikom razlikom u godinama, Cheryl McGregor (63) i njezin suprug, Quran McCain (26), čekaju dijete. To su dugo priželjkivali, a pratitelji na društvenim mrežama cijelo su vrijeme pratili sapunicu. Uz pomoć surogat majke ostvarili su svoj san, a nedavno su na TikToku podijelili video s obiteljske zabave na kojoj su otkrili spol djeteta.

POGLEDAJTE VIDEO: Transformirao se u izvanzemaljca

Pokretanje videa... VIDEO Anthony Lofredo je na 37 posto svoje bizarne transformacije: 'Postajem izvanzemaljac' | Video: KanalRi

Na snimci koja je prikupila više od 7,2 milijuna pregleda, baka 17 unuka, a uskoro još jednom majka, odjenula je ružičastu haljinu s lentom na kojoj piše "Mommy to be" (Buduća majka). Zaljubljeni budući roditelji prvo su pucali u balon, no izašle su ružičaste i plave konfete. Kasnije su pucali iz dimnog topa iz kojega je izašao ružičasti dim.

Otkrili su da čekaju curicu. Počeli su skakati i grliti se, a obitelj i prijatelje preplavile su emocije i dobro raspoloženje.

- Čestitam kraljice. Uzbuđeni smo zbog vas - samo su neki od komentara. Drugi misle suprotno. osuđuju ženu u šezdesetima da je neodgovorna.

- Jadno dijete neće imati majku - jedan je od komentara.

EXCLUSIVE: Famous age gap couple trolled as 'disgusting' on two-year wedding anniversary | Foto: PROFIMEDIA

Par se upoznao 2012. godine, kada je Quran imao samo 15 godina. Zajedno su radili u jednom restoranu brze hrane. Kasnije su se opet susreli 2020. i zaljubili.

Zaručio ju je godinu kasnije, u live programu na društvenoj mreži pred 20.000 ljudi. Inače, Cheryl mu je prva s kojom je spavao i s kojom je ušao u vezu.