Baka (80) se udala za svog ljubavnika Egipćana (35): Ne želim njen novac, samo nju!

<p><strong>Mohamed Ahmed Ibriham </strong>(35) je oborio britansku baku <strong>Iris Jones </strong>(80) iz Somerseta s nogu kad su se prošle godine upoznali na Facebooku, a ona je otputovala u Egipat kako bi bila s njim. Par je voditelje <strong>Holly Willoughby</strong> i <strong>Philipa Schofielda</strong> šokirao početkom ove godine nakon što je priznao da su prvi seks potrošili cijelu tubu lubrikanta, a bio je popraćen i bolovima u zdjelici.</p><p>Par se sada i službeno vjenčao, a Mohamed je otkrio: 'Ne želim državljanstvo ni želim novac, ovako mi je ugodno i radim, te hvala Bogu, imam svoj novac'. Vjeruje se da se vjenčanje održalo u Egiptu i da je Iris prešla na islam. Ona je prvi put započela razgovor s Mohamedom, koji je rodom iz Kaira, prošlog ljeta kada je na Facebook grupi istraživala ateizam.</p><p>U početku joj je ljubav izjavio putem društvenih mreža, a zatim je rekao da su mu se osjećaji potvrdili kad je Iris prvi put vidio u zračnoj luci u Kairu prošlog studenog.</p><p>- Bio sam jako nervozan, ali u trenutku kad sam je ugledao, znao sam da je to prava ljubav. Jako sam sretan čovjek što sam pronašao ovakvu ženu - ispričao je. Mohamed je prije radio kao inspektor za zavarivanje, ali je odustao od posla kako bi provodio vrijeme s Iris kada je došla u Kairo.</p><p>On živi u trosobnoj kući s roditeljima, dvije sestre i bratom koji su svi mlađi od njega, ali je uvijek žestoko poricao da je s Iris zbog njezina novca ili britanskog državljanstva. Iris, bivša čistačica, živi u kući vrijednoj od 220.000 funti (oko dva milijuna kuna) i snalazi se s mirovinom i invalidninom od 200 funti tjedno (1.600 kuna).</p><p>- Nije me briga gdje živimo ni koliko je bogata ili siromašna, samo želim biti s Iris. Znam da je Britanija prekrasna zemlja i puno ljudi želi tamo ići, ali ne smeta mi. Spreman sam živjeti s njom bilo gdje u svijetu - objasnio je Mohamed.</p><p>Mohamed je otkrio da je tijekom njezina posjeta Egiptu Iris odveo kući na večeru, gdje je provodila vrijeme s njegovom majkom.</p><p>- Mojoj se majci Iris jako svidjela i dobro su se slagale iako je bilo jezičnih problema. Ali majka mi je rekla da ako sam ja sretan, onda je i ona sretna. To je sve što svaka majka želi; da njezin sin bude sa ženom koju stvarno voli - tvrdi.</p><p>Iris se razvela od bivšeg supruga prije više od 40 godina, a uspjela je uštedjeti novac i vratiti se u Egipat kako bi se udala za Mohameda koji je iz Gize. Veza ovog para privukla je pozornost javnosti početkom ove godine kada je Iris u emisiji This Morning na ITV-u pričala o velikoj razlici u godinama između nje i njena partnera, te je ujedno otkrila i detalje iz svog seksualnog života.</p><p>Holly Willoughby i Philip Schofield nisu bili spremni na to koliko će ona biti otvorena i odmah su se krenuli smijati kada je baka počela pričati o svojim seksualnim avanturama.</p><p>- Prva noć bila je prilično teška. Nitko nije bio u mojoj blizini dobrih 35 godina... Mislila sam da sam opet djevica! - ispričala je dok je Phil (57) držao glavu u rukama, a Iris je nastavila: 'Mogu li vam reći što smo koristili? Čitavo pakiranje lubrikanta'.</p><p>Voditeljica Holly (38) se nije mogla kontrolirati i počela se smijati dok je Iris nastavila: 'Stvar je u tome što sljedeći dan nisam mogla hodati... Osjećala sam se kao da sam jahala konja! Imala sam bol u zdjelici. No, svejedno, prebrodili smo to'.</p><p>Mohamed je ranije ove godine naglasio da, iako su ljudi možda skeptični što se tiče njihove veze, njegova ljubav prema Iris je stvarna.</p><p>- Vjerojatno se svima čini pomalo čudnim imati ženu koja je 20 godina starija od vaše majke, ali to je ljubav. Čini te slijepim. Kad ste muškarac i zaljubite se u ženu, nije važno koliko ona ima godina ili kako izgleda - zaključio je, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8928507/Woman-80-marries-Egyptian-toyboy-35-months-shocking-Morning-viewers-sex-stories.html?ito=social-facebook&fbclid=IwAR2mJfEDrFjjXQIk9EAGp1nhahItrgWPmcoshgQ2jRdiX8iS6FAJFqu4o-M" target="_blank">Daily Mail</a>.</p>